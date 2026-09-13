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Планшет Digma Pro Infinity 8/256Gb 10.1" (TA3E0M01) серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планшет Digma Pro Infinity 8/256Gb 10.1" (TA3E0M01) серебристый

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Планшет Digma Pro Infinity 8/256Gb 10.1&quot; (TA3E0M01) серебристый - фото 5
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Планшет Digma Pro Infinity 8/256Gb 10.1&quot; (TA3E0M01) серебристый - фото 34
Планшет Digma Pro Infinity 8/256Gb 10.1&quot; (TA3E0M01) серебристый - фото 35
Планшет Digma Pro Infinity 8/256Gb 10.1&quot; (TA3E0M01) серебристый - фото 36
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Digma Pro Infinity
Цвет
серебристый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
10.1
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Helio G85
Количество ядер процессора
8
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714196
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Характеристики

Бренд
Digma PRO
Партномер для планшетов
TA3E0M01
Линейка
Digma Pro Infinity
Цвет
серебристый
Стилус в комплекте
нет
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Сетевой адаптер питания USB-C кабель; защитное стекло; набор наклеек; салфетка для экрана; скрепка для извлечения SIM-карты; защитный чехол
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
10.1
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Helio G85
Частота процессора, МГц
2
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
3G, 4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
7000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
158 х 239 х 8.2 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, кг.
1.37

Описание товара Планшет Digma Pro Infinity 8/256Gb 10.1" (TA3E0M01) серебристый

Откройте для себя планшет DIGMA Pro Infinity — сочетание высокой мощности и элегантного дизайна. С этим устройством каждый момент становится ярким и продуктивным, благодаря его инновационным характеристикам и превосходному качеству сборки. Экран 10.1” с разрешением 1920x1200 пикселей и яркостью 350 нит — наслаждайтесь четкими изображениями и живыми цветами. Технология In-Cell позволяет достичь повышенной яркости и контрастности, а также лучшими углами обзора за счет более плотной и точной интеграции сенсора и дисплея. Из других преимуществ можно отметить меньшее потребление энергии и повышенная чувствительность к касанию. Производительность: 8-ядерный процессор MTK Helio G85 с частотой до 2 ГГц и ускоритель Mali-G52 MP2 высокую скорость работы и плавную графику в различных задачах, будь то игры, видеоконференции или серфинг в интернете. Оперативная память 8 ГБ и встроенная память 256 ГБ (с поддержкой microSD до 256 ГБ) позволяют хранить большое количество данных и обеспечивают быструю работу приложений. Операционная система Android 14 гарантирует стабильную работу и доступ к актуальным приложениям. Многофункциональность связи: Поддержка 3G, 4G, а также двух SIM-карт и Wi-Fi 5 ГГц дают вам возможность оставаться на связи в любой ситуации. Основная камера 13 МП с автофокусом и вспышкой подходит для создания ярких и четких снимков. А умная фронтальная камера 5 МП — отличное решение для видеозвонков и селфи. Кроме того, она позволяет разблокировать устройство с помощью лица. С аккумулятором 7000 мАч и поддержкой быстрой зарядки, вы можете быть уверены, что DIGMA Pro Infinity будет автономным в течение долгого времени, независимо от того, работаете ли вы или наслаждаетесь мультимедийным контентом. Легкий и прочный металлический корпус с уникальной расцветкой, а также компактные размеры (158 х 239 х 8.2 мм) и вес 490 г делают планшет удобным в повседневном использовании. В комплекте с планшетом идут защитное стекло, набор наклеек, салфетка для экрана, скрепка для извлечения SIM-карты и защитный чехол. DIGMA Pro Infinity — это технологичное решение для тех, кто ценит качество, стиль и высокую производительность. Выберите планшет, который работает на вас!

Отзывы о товаре Планшет Digma Pro Infinity 8/256Gb 10.1" (TA3E0M01) серебристый




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Характеристики
Бренд
Digma PRO
Партномер для планшетов
TA3E0M01
Линейка
Digma Pro Infinity
Цвет
серебристый
Стилус в комплекте
нет
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Сетевой адаптер питания USB-C кабель; защитное стекло; набор наклеек; салфетка для экрана; скрепка для извлечения SIM-карты; защитный чехол
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
10.1
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Развернуть
Процессор
MediaTek Helio G85
Частота процессора, МГц
2
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
3G, 4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
7000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
158 х 239 х 8.2 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Откройте для себя планшет DIGMA Pro Infinity — сочетание высокой мощности и элегантного дизайна. С этим устройством каждый момент становится ярким и продуктивным, благодаря его инновационным характеристикам и превосходному качеству сборки. Экран 10.1” с разрешением 1920x1200 пикселей и яркостью 350 нит — наслаждайтесь четкими изображениями и живыми цветами. Технология In-Cell позволяет достичь повышенной яркости и контрастности, а также лучшими углами обзора за счет более плотной и точной интеграции сенсора и дисплея. Из других преимуществ можно отметить меньшее потребление энергии и повышенная чувствительность к касанию. Производительность: 8-ядерный процессор MTK Helio G85 с частотой до 2 ГГц и ускоритель Mali-G52 MP2 высокую скорость работы и плавную графику в различных задачах, будь то игры, видеоконференции или серфинг в интернете. Оперативная память 8 ГБ и встроенная память 256 ГБ (с поддержкой microSD до 256 ГБ) позволяют хранить большое количество данных и обеспечивают быструю работу приложений. Операционная система Android 14 гарантирует стабильную работу и доступ к актуальным приложениям. Многофункциональность связи: Поддержка 3G, 4G, а также двух SIM-карт и Wi-Fi 5 ГГц дают вам возможность оставаться на связи в любой ситуации. Основная камера 13 МП с автофокусом и вспышкой подходит для создания ярких и четких снимков. А умная фронтальная камера 5 МП — отличное решение для видеозвонков и селфи. Кроме того, она позволяет разблокировать устройство с помощью лица. С аккумулятором 7000 мАч и поддержкой быстрой зарядки, вы можете быть уверены, что DIGMA Pro Infinity будет автономным в течение долгого времени, независимо от того, работаете ли вы или наслаждаетесь мультимедийным контентом. Легкий и прочный металлический корпус с уникальной расцветкой, а также компактные размеры (158 х 239 х 8.2 мм) и вес 490 г делают планшет удобным в повседневном использовании. В комплекте с планшетом идут защитное стекло, набор наклеек, салфетка для экрана, скрепка для извлечения SIM-карты и защитный чехол. DIGMA Pro Infinity — это технологичное решение для тех, кто ценит качество, стиль и высокую производительность. Выберите планшет, который работает на вас!
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