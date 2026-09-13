Планшет Digma Pro HIT 14 4/128Gb 10.4" (HS1006PL) синий
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Планшет Digma Pro HIT 14 4/128Gb 10.4" (HS1006PL) синий
Планшет DIGMA PRO HIT 14 – это модель с большим и качественным экраном, сбалансированным процессором и емким аккумулятором. Комфортный дисплей Диагональ 10,4 дюйма обеспечит крупный размер интерфейса, а разрешение 2000x1200 пикселей обеспечивает четкость и высокую детализацию. Матрица IPS известна комфортной контрастностью и точной цветопередачей. Основное оснащение Восьмиядерный процессор Unisoc T606 справится с базовыми повседневными задачами. Оперативная память объемом 4 ГБ отвечает за отзывчивость при обращении к недавно использованным данным, например, при переключении приложений в режиме многозадачности. Постоянная память имеет объем 128 ГБ. Хранилище можно расширить, установив карту памяти microSD. Другие особенности Тыловая камера имеет хорошее разрешение 13 Мп, фронтальная камера – 5 Мп. Аккумулятор ёмкостью 7000 мАч обеспечит длительность автономной работы, а функция быстрой зарядки поможет снизить время на восстановление заряда. На корпусе планшета расположены разъёмы USB Type-C, mini-jack и слот для SD-карты. Можно установить две физических сим-карты формата nano-SIM. На момент выхода устройство работает под управлением Android 13.
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, 11 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, 64 Гб, для учебы, samsung 8", samsung 10", huawei matepad
Теги товара: большие, 10 дюймов, для студента, На Android, для школы и школьника, 128 Гб, озу 4 Гб, Игровые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 12 020 руб.3005 руб. в СплитПланшет Digma Pro Quantum 6/128Gb 11" (TA2D5P01) серый
-
В наличииЦена 12 860 руб.3215 руб. в СплитПланшет XPAD 30E X1102B 6/128GB Deep Blue INFINIX
-
В наличииЦена 14 740 руб.3685 руб. в СплитПланшет XPAD 30E X1102B 8/256GB Deep Blue INFINIX
-
В наличииЦена 14 740 руб.3685 руб. в СплитПланшет XPAD 30E X1102B 8/256GB Dreamy Purple INFINIX
-
В наличииЦена 16 550 руб.4138 руб. в СплитПланшет Huawei MatePad SE 11" 4/128Gb (53014GXS) серый
-
В наличииЦена 16 550 руб.4138 руб. в СплитПланшет XPAD 20 X1102 8/256GB 10076915/10071176/10079542 FOREST ...
-
В наличииЦена 16 550 руб.4138 руб. в СплитПланшет XPAD 20 X1102 8/256GB 10079543 DREAMY PURPLE INFINIX
-
В наличииЦена 18 190 руб.4548 руб. в СплитПланшет XPAD 20 Pro X1201 8/128GB MIST BLUE INFINIX
-
В наличииЦена 22 290 руб.5573 руб. в СплитПланшет MATEPAD SE 11'' 8/128 GRAY 53014NTJ HUAWEI
-
В наличииЦена 23 560 руб.5890 руб. в СплитПланшет Honor Pad X9a 8/256Gb (5301AMVF) Gray
-
В наличииЦена 23 920 руб.5980 руб. в СплитПланшет Huawei MatePad SE 11" 8/128Gb (53014GXU) серый
-
В наличииЦена 24 370 руб.6093 руб. в СплитПланшет PAD X9b Max WIFI 4/128GB 5301AULG_L GRAY HONOR
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, 11 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, 64 Гб, для учебы, samsung 8", samsung 10", huawei matepad
Теги товара: большие, 10 дюймов, для студента, На Android, для школы и школьника, 128 Гб, озу 4 Гб, Игровые
Отзывы о товаре Планшет Digma Pro HIT 14 4/128Gb 10.4" (HS1006PL) синий