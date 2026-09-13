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Планшет Digma Pro HIT 14 4/128Gb 10.4" (HS1006PL) синий купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планшет Digma Pro HIT 14 4/128Gb 10.4" (HS1006PL) синий

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Digma Pro HIT
Цвет
синий
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
10.4
Разрешение экрана
2000x1200
Операционная система
Android
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
4 Гб
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  • Планшет Digma Pro HIT 14 4/128Gb 10.4&quot; (HS1006PL) синий - фото 7
  • Планшет Digma Pro HIT 14 4/128Gb 10.4&quot; (HS1006PL) синий - фото 8
  • Планшет Digma Pro HIT 14 4/128Gb 10.4&quot; (HS1006PL) синий - фото 9
  • Планшет Digma Pro HIT 14 4/128Gb 10.4&quot; (HS1006PL) синий - фото 10
  • Планшет Digma Pro HIT 14 4/128Gb 10.4&quot; (HS1006PL) синий - фото 11
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  • Планшет Digma Pro HIT 14 4/128Gb 10.4&quot; (HS1006PL) синий - фото 14
  • Планшет Digma Pro HIT 14 4/128Gb 10.4&quot; (HS1006PL) синий - фото 15
  • Планшет Digma Pro HIT 14 4/128Gb 10.4&quot; (HS1006PL) синий - фото 16
  • Планшет Digma Pro HIT 14 4/128Gb 10.4&quot; (HS1006PL) синий - фото 17
  • Планшет Digma Pro HIT 14 4/128Gb 10.4&quot; (HS1006PL) синий - фото 18
  • Планшет Digma Pro HIT 14 4/128Gb 10.4&quot; (HS1006PL) синий - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714192
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Характеристики

Бренд
Digma
Партномер для планшетов
HS1006PL
Линейка
Digma Pro HIT
Цвет
синий
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, сетевой адаптер, кабель USB-C, чехол, документация
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
10.4
Разрешение экрана
2000x1200
Операционная система
Android
Частота процессора, МГц
1.6
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
4 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
3G, 4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, GPS
Емкость аккумулятора
7000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
246.6 х 156.4 х 7.8 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Планшет Digma Pro HIT 14 4/128Gb 10.4" (HS1006PL) синий

Планшет DIGMA PRO HIT 14 – это модель с большим и качественным экраном, сбалансированным процессором и емким аккумулятором. Комфортный дисплей Диагональ 10,4 дюйма обеспечит крупный размер интерфейса, а разрешение 2000x1200 пикселей обеспечивает четкость и высокую детализацию. Матрица IPS известна комфортной контрастностью и точной цветопередачей. Основное оснащение Восьмиядерный процессор Unisoc T606 справится с базовыми повседневными задачами. Оперативная память объемом 4 ГБ отвечает за отзывчивость при обращении к недавно использованным данным, например, при переключении приложений в режиме многозадачности. Постоянная память имеет объем 128 ГБ. Хранилище можно расширить, установив карту памяти microSD. Другие особенности Тыловая камера имеет хорошее разрешение 13 Мп, фронтальная камера – 5 Мп. Аккумулятор ёмкостью 7000 мАч обеспечит длительность автономной работы, а функция быстрой зарядки поможет снизить время на восстановление заряда. На корпусе планшета расположены разъёмы USB Type-C, mini-jack и слот для SD-карты. Можно установить две физических сим-карты формата nano-SIM. На момент выхода устройство работает под управлением Android 13.

Отзывы о товаре Планшет Digma Pro HIT 14 4/128Gb 10.4" (HS1006PL) синий




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Характеристики
Бренд
Digma
Партномер для планшетов
HS1006PL
Линейка
Digma Pro HIT
Цвет
синий
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, сетевой адаптер, кабель USB-C, чехол, документация
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
10.4
Разрешение экрана
2000x1200
Операционная система
Android
Частота процессора, МГц
1.6
Развернуть
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
4 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
3G, 4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, GPS
Емкость аккумулятора
7000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
246.6 х 156.4 х 7.8 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Планшет DIGMA PRO HIT 14 – это модель с большим и качественным экраном, сбалансированным процессором и емким аккумулятором. Комфортный дисплей Диагональ 10,4 дюйма обеспечит крупный размер интерфейса, а разрешение 2000x1200 пикселей обеспечивает четкость и высокую детализацию. Матрица IPS известна комфортной контрастностью и точной цветопередачей. Основное оснащение Восьмиядерный процессор Unisoc T606 справится с базовыми повседневными задачами. Оперативная память объемом 4 ГБ отвечает за отзывчивость при обращении к недавно использованным данным, например, при переключении приложений в режиме многозадачности. Постоянная память имеет объем 128 ГБ. Хранилище можно расширить, установив карту памяти microSD. Другие особенности Тыловая камера имеет хорошее разрешение 13 Мп, фронтальная камера – 5 Мп. Аккумулятор ёмкостью 7000 мАч обеспечит длительность автономной работы, а функция быстрой зарядки поможет снизить время на восстановление заряда. На корпусе планшета расположены разъёмы USB Type-C, mini-jack и слот для SD-карты. Можно установить две физических сим-карты формата nano-SIM. На момент выхода устройство работает под управлением Android 13.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Планшет Digma Pro HIT 14 4/128Gb 10.4" (HS1006PL) синий - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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