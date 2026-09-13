Планшет Digma Pro Evolution 8/256Gb 12.6" (TA3E2M03) серебристый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Планшет Digma Pro Evolution 8/256Gb 12.6" (TA3E2M03) серебристый
Планшет Digma PRO - это стильное и мощное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Оснащенный встроенной памятью на 256 Гб, он предоставит достаточно места для хранения ваших данных и приложений. Большой 12,6-дюймовый экран с разрешением 2560x1600 пикселей обеспечивает четкое и яркое изображение, идеально подходящее для просмотра фильмов или работы с графикой. Сердцем этого устройства является мощный процессор MediaTek Helio G99 с тактовой частотой 2,2 ГГц и восемью ядрами, что обеспечивает быструю и плавную работу даже при выполнении ресурсоемких задач. Операционная система Android предлагает доступ к множеству приложений и игр. С аккумулятором емкостью 9500 мА·ч вы можете рассчитывать на долгое время работы без подзарядки. В случае необходимости, Type-C разъем позволяет быстро зарядить устройство. Металлический корпус в серебристом цвете придает устройству стильный и современный вид. Планшет поддерживает системы навигации GPS и ГЛОНАСС, что делает его незаменимым помощником в путешествиях. Фронтальная камера на 5 МП позволит вам оставаться на связи с друзьями и близкими через видеозвонки. Этот планшет станет надежным спутником в повседневной жизни, предлагая множество возможностей для работы и отдыха.
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Теги товара: для студента, На Android, для школы и школьника, Игровые
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