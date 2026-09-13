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Духовка-фритюрница Ariete 4632 Vintage (00C463203AR0) Cream/Beige купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Духовка-фритюрница Ariete 4632 Vintage (00C463203AR0) Cream/Beige

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Духовка-фритюрница Ariete 4632 Vintage (00C463203AR0) Cream/Beige - фото 1
Духовка-фритюрница Ariete 4632 Vintage (00C463203AR0) Cream/Beige - фото 2
Духовка-фритюрница Ariete 4632 Vintage (00C463203AR0) Cream/Beige - фото 3
Духовка-фритюрница Ariete 4632 Vintage (00C463203AR0) Cream/Beige - фото 4
Духовка-фритюрница Ariete 4632 Vintage (00C463203AR0) Cream/Beige - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Духовка-фритюрница Ariete 4632 Vintage (00C463203AR0) Cream/Beige - фото 1
  • Духовка-фритюрница Ariete 4632 Vintage (00C463203AR0) Cream/Beige - фото 2
  • Духовка-фритюрница Ariete 4632 Vintage (00C463203AR0) Cream/Beige - фото 3
  • Духовка-фритюрница Ariete 4632 Vintage (00C463203AR0) Cream/Beige - фото 4
  • Духовка-фритюрница Ariete 4632 Vintage (00C463203AR0) Cream/Beige - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714037
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Характеристики

Бренд
ARIETE
Потребляемая мощность, кВт
1.4
Материал корпуса
металл, пластик
Мощность, Вт
1400
Управление
механическое
Количество емкостей
1
Максимальная рабочая температура
230
Установка
Да
Объем емкости
16
Габаритные размеры, см
340 x 340 x 340 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х37х36
Вес, кг.
8.2

Описание товара Духовка-фритюрница Ariete 4632 Vintage (00C463203AR0) Cream/Beige

Представьте себе многофункциональный кухонный прибор, который с легкостью заменяет целый парк громоздкой техники, даря вам невероятную свободу в приготовлении самых разнообразных блюд. Мини-печь Ariete 4632/03 – это именно такой универсальный помощник, который станет настоящим сердцем вашей кухни, будь то утренние завтраки, быстрые обеды или изысканные ужины. Этот элегантный аппарат бежевого оттенка, выполненный в классическом дизайне, органично впишется в любой интерьер, а его функционал превзойдет все ваши ожидания. С первого взгляда вы оцените продуманность каждой детали. Откидная дверца с термоизолированной ручкой обеспечивает безопасный доступ к внутреннему пространству, а встроенная подсветка позволяет визуально контролировать процесс приготовления, не выпуская драгоценное тепло. Механическое управление с интуитивно понятными поворотными переключателями делает использование печи невероятно простым – вы легко выберете нужную температуру, от щадящих 80°C для деликатного подогрева до мощных 230°C для идеальной хрустящей корочки, и установите таймер продолжительностью до 60 минут. По истечении заданного времени печь подаст звуковой сигнал и автоматически отключится, обеспечивая вашу полную уверенность и спокойствие. Внутри этого компактного устройства скрывается целых 16 литров полезного объема, что открывает безграничные возможности для кулинарного творчества. Два режима нагрева – верхний и верхний с конвекцией – позволяют гибко подходить к разным задачам. Режим верхнего нагрева идеален для подрумянивания тостов, разогрева пиццы или приготовления аппетитных горячих бутербродов. А когда вы включаете опцию конвекции, горячий воздух начинает циркулировать по всему объему, обеспечивая равномерный и быстрый прогрев. Это настоящая находка для выпечки воздушных кексов и бисквитов, запекания сочного мяса или хрустящих овощей, а также для деликатной сушки зелени. Но настоящей звездой этой мини-печи является вертел, входящий в комплектацию. Теперь вы можете с легкостью готовить самую сочную и ароматную курицу-гриль с хрустящей золотистой кожицей прямо у себя дома. Вращающийся вертел гарантирует, что мясо равномерно пропечется со всех сторон, сохранив свои соки. Дополняют картину четыре практичные корзины для жарки во фритюре, которые позволяют быстро и с минимальным количеством масла приготовить хрустящий картофель фри, куриные крылышки или пончики. А для тех блюд, где нужно избавиться от лишнего жира, предусмотрены решетка и поддон, обеспечивающие отличный результат при запекании. Мини-печь Ariete 4632/03 – это не просто техника, это ваш персональный шеф-повар, кондитер и бармен в одном лице. Она сэкономит ваше время и место на кухне, подарив взамен удовольствие от процесса и безупречный вкус любимых блюд. Откройте для себя новый уровень удобства и наслаждайтесь кулинарными экспериментами каждый день с этим надежным и стильным помощником.

Отзывы о товаре Духовка-фритюрница Ariete 4632 Vintage (00C463203AR0) Cream/Beige




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ARIETE
Потребляемая мощность, кВт
1.4
Материал корпуса
металл, пластик
Мощность, Вт
1400
Управление
механическое
Количество емкостей
1
Максимальная рабочая температура
230
Установка
Да
Объем емкости
16
Габаритные размеры, см
340 x 340 x 340 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Представьте себе многофункциональный кухонный прибор, который с легкостью заменяет целый парк громоздкой техники, даря вам невероятную свободу в приготовлении самых разнообразных блюд. Мини-печь Ariete 4632/03 – это именно такой универсальный помощник, который станет настоящим сердцем вашей кухни, будь то утренние завтраки, быстрые обеды или изысканные ужины. Этот элегантный аппарат бежевого оттенка, выполненный в классическом дизайне, органично впишется в любой интерьер, а его функционал превзойдет все ваши ожидания. С первого взгляда вы оцените продуманность каждой детали. Откидная дверца с термоизолированной ручкой обеспечивает безопасный доступ к внутреннему пространству, а встроенная подсветка позволяет визуально контролировать процесс приготовления, не выпуская драгоценное тепло. Механическое управление с интуитивно понятными поворотными переключателями делает использование печи невероятно простым – вы легко выберете нужную температуру, от щадящих 80°C для деликатного подогрева до мощных 230°C для идеальной хрустящей корочки, и установите таймер продолжительностью до 60 минут. По истечении заданного времени печь подаст звуковой сигнал и автоматически отключится, обеспечивая вашу полную уверенность и спокойствие. Внутри этого компактного устройства скрывается целых 16 литров полезного объема, что открывает безграничные возможности для кулинарного творчества. Два режима нагрева – верхний и верхний с конвекцией – позволяют гибко подходить к разным задачам. Режим верхнего нагрева идеален для подрумянивания тостов, разогрева пиццы или приготовления аппетитных горячих бутербродов. А когда вы включаете опцию конвекции, горячий воздух начинает циркулировать по всему объему, обеспечивая равномерный и быстрый прогрев. Это настоящая находка для выпечки воздушных кексов и бисквитов, запекания сочного мяса или хрустящих овощей, а также для деликатной сушки зелени. Но настоящей звездой этой мини-печи является вертел, входящий в комплектацию. Теперь вы можете с легкостью готовить самую сочную и ароматную курицу-гриль с хрустящей золотистой кожицей прямо у себя дома. Вращающийся вертел гарантирует, что мясо равномерно пропечется со всех сторон, сохранив свои соки. Дополняют картину четыре практичные корзины для жарки во фритюре, которые позволяют быстро и с минимальным количеством масла приготовить хрустящий картофель фри, куриные крылышки или пончики. А для тех блюд, где нужно избавиться от лишнего жира, предусмотрены решетка и поддон, обеспечивающие отличный результат при запекании. Мини-печь Ariete 4632/03 – это не просто техника, это ваш персональный шеф-повар, кондитер и бармен в одном лице. Она сэкономит ваше время и место на кухне, подарив взамен удовольствие от процесса и безупречный вкус любимых блюд. Откройте для себя новый уровень удобства и наслаждайтесь кулинарными экспериментами каждый день с этим надежным и стильным помощником.
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