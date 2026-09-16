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Док-станция Baseus Metal Gleam Series 4-in-1 (WKWG070013) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Док-станция Baseus Metal Gleam Series 4-in-1 (WKWG070013)

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Док-станция Baseus Metal Gleam Series 4-in-1 (WKWG070013) - фото 1
Док-станция Baseus Metal Gleam Series 4-in-1 (WKWG070013) - фото 2
Док-станция Baseus Metal Gleam Series 4-in-1 (WKWG070013) - фото 3
Док-станция Baseus Metal Gleam Series 4-in-1 (WKWG070013) - фото 4
Док-станция Baseus Metal Gleam Series 4-in-1 (WKWG070013) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Особенности
сквозная зарядка устройства, LAN-адаптер
Интерфейс подключения к ПК
USB Type-C
  • Док-станция Baseus Metal Gleam Series 4-in-1 (WKWG070013) - фото 1
  • Док-станция Baseus Metal Gleam Series 4-in-1 (WKWG070013) - фото 2
  • Док-станция Baseus Metal Gleam Series 4-in-1 (WKWG070013) - фото 3
  • Док-станция Baseus Metal Gleam Series 4-in-1 (WKWG070013) - фото 4
  • Док-станция Baseus Metal Gleam Series 4-in-1 (WKWG070013) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713962
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Характеристики

Бренд
Baseus
Совместимость
универсальное
Особенности
сквозная зарядка устройства, LAN-адаптер
Интерфейс подключения к ПК
USB Type-C
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х9х2
Вес, г.
113

Описание товара Док-станция Baseus Metal Gleam Series 4-in-1 (WKWG070013)

При использовании компьютера или ноутбука у вас когда-нибудь была нехватка доступных разъемов для подключения других устройств? Небольшое количество стандартных USB-разъемов может вызвать разочарование. Гаджет от Baseus решит не только эту проблему. Это также ряд других удобных решений, которые сделают использование компьютера или ноутбука намного удобнее.

Отзывы о товаре Док-станция Baseus Metal Gleam Series 4-in-1 (WKWG070013)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Baseus
Совместимость
универсальное
Особенности
сквозная зарядка устройства, LAN-адаптер
Интерфейс подключения к ПК
USB Type-C
Страна производитель
Китай
Описание
При использовании компьютера или ноутбука у вас когда-нибудь была нехватка доступных разъемов для подключения других устройств? Небольшое количество стандартных USB-разъемов может вызвать разочарование. Гаджет от Baseus решит не только эту проблему. Это также ряд других удобных решений, которые сделают использование компьютера или ноутбука намного удобнее.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Док-станция Baseus Metal Gleam Series 4-in-1 (WKWG070013) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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