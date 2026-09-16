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Кабель Baseus Type-C to Type-C 3m Black (CAWJ040201) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Baseus Type-C to Type-C 3m Black (CAWJ040201)

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Кабель Baseus Type-C to Type-C 3m Black (CAWJ040201) - фото 1
Кабель Baseus Type-C to Type-C 3m Black (CAWJ040201) - фото 2
Кабель Baseus Type-C to Type-C 3m Black (CAWJ040201) - фото 3
Кабель Baseus Type-C to Type-C 3m Black (CAWJ040201) - фото 4
Кабель Baseus Type-C to Type-C 3m Black (CAWJ040201) - фото 5
Кабель Baseus Type-C to Type-C 3m Black (CAWJ040201) - фото 6
Кабель Baseus Type-C to Type-C 3m Black (CAWJ040201) - фото 7
Кабель Baseus Type-C to Type-C 3m Black (CAWJ040201) - фото 8
Кабель Baseus Type-C to Type-C 3m Black (CAWJ040201) - фото 9
Кабель Baseus Type-C to Type-C 3m Black (CAWJ040201) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Совместимость
мобильные устройства с соответствующими разъемами
Цвет
черный
  • Кабель Baseus Type-C to Type-C 3m Black (CAWJ040201) - фото 1
  • Кабель Baseus Type-C to Type-C 3m Black (CAWJ040201) - фото 2
  • Кабель Baseus Type-C to Type-C 3m Black (CAWJ040201) - фото 3
  • Кабель Baseus Type-C to Type-C 3m Black (CAWJ040201) - фото 4
  • Кабель Baseus Type-C to Type-C 3m Black (CAWJ040201) - фото 5
  • Кабель Baseus Type-C to Type-C 3m Black (CAWJ040201) - фото 6
  • Кабель Baseus Type-C to Type-C 3m Black (CAWJ040201) - фото 7
  • Кабель Baseus Type-C to Type-C 3m Black (CAWJ040201) - фото 8
  • Кабель Baseus Type-C to Type-C 3m Black (CAWJ040201) - фото 9
  • Кабель Baseus Type-C to Type-C 3m Black (CAWJ040201) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713953
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Характеристики

Бренд
Baseus
Длина провода
3
Разъем подключения
USB Type-C
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Совместимость
мобильные устройства с соответствующими разъемами
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х10х2
Вес, г.
143

Описание товара Кабель Baseus Type-C to Type-C 3m Black (CAWJ040201)

Быстрая зарядка и передача данных возможны благодаря кабелю Baseus USB-C на USB-C. Отличные рабочие параметры - скорость передачи 480 Мбит/с и поддержка устройств мощностью до 240 Вт. Кабель позволяет беспрепятственно подключать к источнику питания устройства с высоким энергопотреблением во время зарядки, а встроенные меры безопасности обеспечивают высокий уровень безопасности во время использования.



Теги товара: type-c

Отзывы о товаре Кабель Baseus Type-C to Type-C 3m Black (CAWJ040201)




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Характеристики
Бренд
Baseus
Длина провода
3
Разъем подключения
USB Type-C
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Совместимость
мобильные устройства с соответствующими разъемами
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Быстрая зарядка и передача данных возможны благодаря кабелю Baseus USB-C на USB-C. Отличные рабочие параметры - скорость передачи 480 Мбит/с и поддержка устройств мощностью до 240 Вт. Кабель позволяет беспрепятственно подключать к источнику питания устройства с высоким энергопотреблением во время зарядки, а встроенные меры безопасности обеспечивают высокий уровень безопасности во время использования.


Теги товара: type-c
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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