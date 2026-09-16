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Кабель Baseus Type-C 2m White (CATYS-A02) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Baseus Type-C 2m White (CATYS-A02)

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Кабель Baseus Type-C 2m White (CATYS-A02) - фото 1
Кабель Baseus Type-C 2m White (CATYS-A02) - фото 2
Кабель Baseus Type-C 2m White (CATYS-A02) - фото 3
Кабель Baseus Type-C 2m White (CATYS-A02) - фото 4
Кабель Baseus Type-C 2m White (CATYS-A02) - фото 5
Кабель Baseus Type-C 2m White (CATYS-A02) - фото 6
Кабель Baseus Type-C 2m White (CATYS-A02) - фото 7
Кабель Baseus Type-C 2m White (CATYS-A02) - фото 8
Кабель Baseus Type-C 2m White (CATYS-A02) - фото 9
Кабель Baseus Type-C 2m White (CATYS-A02) - фото 10
Кабель Baseus Type-C 2m White (CATYS-A02) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
6
Цвет
белый
  • Кабель Baseus Type-C 2m White (CATYS-A02) - фото 1
  • Кабель Baseus Type-C 2m White (CATYS-A02) - фото 2
  • Кабель Baseus Type-C 2m White (CATYS-A02) - фото 3
  • Кабель Baseus Type-C 2m White (CATYS-A02) - фото 4
  • Кабель Baseus Type-C 2m White (CATYS-A02) - фото 5
  • Кабель Baseus Type-C 2m White (CATYS-A02) - фото 6
  • Кабель Baseus Type-C 2m White (CATYS-A02) - фото 7
  • Кабель Baseus Type-C 2m White (CATYS-A02) - фото 8
  • Кабель Baseus Type-C 2m White (CATYS-A02) - фото 9
  • Кабель Baseus Type-C 2m White (CATYS-A02) - фото 10
  • Кабель Baseus Type-C 2m White (CATYS-A02) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713952
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Характеристики

Бренд
Baseus
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
6
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х2
Вес, г.
88

Описание товара Кабель Baseus Type-C 2m White (CATYS-A02)

Кабель Baseus длиной 2 метра — свобода движений и удобство даже на большом расстоянии от розетки или ноутбука. Мощный выходной ток 6 А даёт быструю зарядку — устройство не будет простаивать без дела. Нейтральный белый цвет органично впишется в любой интерьер и не бросается в глаза. Универсальные разъёмы USB Type-A и USB Type-C делают кабель подходящим как для современных смартфонов, так и для других совместимых гаджетов.

Отзывы о товаре Кабель Baseus Type-C 2m White (CATYS-A02)




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Характеристики
Бренд
Baseus
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
6
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель Baseus длиной 2 метра — свобода движений и удобство даже на большом расстоянии от розетки или ноутбука. Мощный выходной ток 6 А даёт быструю зарядку — устройство не будет простаивать без дела. Нейтральный белый цвет органично впишется в любой интерьер и не бросается в глаза. Универсальные разъёмы USB Type-A и USB Type-C делают кабель подходящим как для современных смартфонов, так и для других совместимых гаджетов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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