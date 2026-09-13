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Кабель Baseus CB000064 Type-C/Type-C 1м Moon White (P10365200211-03) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Baseus CB000064 Type-C/Type-C 1м Moon White (P10365200211-03)

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Кабель Baseus CB000064 Type-C/Type-C 1м Moon White (P10365200211-03)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Совместимость
мобильные устройства с соответствующими разъемами
Цвет
белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713917
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Характеристики

Бренд
Baseus
Длина провода
1
Разъем подключения
USB Type-C
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Совместимость
мобильные устройства с соответствующими разъемами
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х8х2
Вес, г.
36

Описание товара Кабель Baseus CB000064 Type-C/Type-C 1м Moon White (P10365200211-03)

Выполнен из качественных прочных материалов, обеспечивает длительную бесперебойную работу.



Теги товара: type-c

Отзывы о товаре Кабель Baseus CB000064 Type-C/Type-C 1м Moon White (P10365200211-03)




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Характеристики
Бренд
Baseus
Длина провода
1
Разъем подключения
USB Type-C
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Совместимость
мобильные устройства с соответствующими разъемами
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Выполнен из качественных прочных материалов, обеспечивает длительную бесперебойную работу.


Теги товара: type-c
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Baseus CB000064 Type-C/Type-C 1м Moon White (P10365200211-03) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 440 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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