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Ноутбук Maibenben Medio M657 16" FHD IPS 165Hz R7-5825U 16Gb 1Tb SSD UMA Mouse+Pad Linux Blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Maibenben Medio M657 16" FHD IPS 165Hz R7-5825U 16Gb 1Tb SSD UMA Mouse+Pad Linux Blue

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Ноутбук Maibenben Medio M657 16&quot; FHD IPS 165Hz R7-5825U 16Gb 1Tb SSD UMA Mouse+Pad Linux Blue - фото 1
Ноутбук Maibenben Medio M657 16&quot; FHD IPS 165Hz R7-5825U 16Gb 1Tb SSD UMA Mouse+Pad Linux Blue - фото 2
Ноутбук Maibenben Medio M657 16&quot; FHD IPS 165Hz R7-5825U 16Gb 1Tb SSD UMA Mouse+Pad Linux Blue - фото 3
Ноутбук Maibenben Medio M657 16&quot; FHD IPS 165Hz R7-5825U 16Gb 1Tb SSD UMA Mouse+Pad Linux Blue - фото 4
Ноутбук Maibenben Medio M657 16&quot; FHD IPS 165Hz R7-5825U 16Gb 1Tb SSD UMA Mouse+Pad Linux Blue - фото 5
Ноутбук Maibenben Medio M657 16&quot; FHD IPS 165Hz R7-5825U 16Gb 1Tb SSD UMA Mouse+Pad Linux Blue - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Операционная система
Linux
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Maibenben Medio M657 16&quot; FHD IPS 165Hz R7-5825U 16Gb 1Tb SSD UMA Mouse+Pad Linux Blue - фото 1
  • Ноутбук Maibenben Medio M657 16&quot; FHD IPS 165Hz R7-5825U 16Gb 1Tb SSD UMA Mouse+Pad Linux Blue - фото 2
  • Ноутбук Maibenben Medio M657 16&quot; FHD IPS 165Hz R7-5825U 16Gb 1Tb SSD UMA Mouse+Pad Linux Blue - фото 3
  • Ноутбук Maibenben Medio M657 16&quot; FHD IPS 165Hz R7-5825U 16Gb 1Tb SSD UMA Mouse+Pad Linux Blue - фото 4
  • Ноутбук Maibenben Medio M657 16&quot; FHD IPS 165Hz R7-5825U 16Gb 1Tb SSD UMA Mouse+Pad Linux Blue - фото 5
  • Ноутбук Maibenben Medio M657 16&quot; FHD IPS 165Hz R7-5825U 16Gb 1Tb SSD UMA Mouse+Pad Linux Blue - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713821
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Характеристики

Бренд
Maibenben
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Linux
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
5825U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
45.6 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
2.7

Описание товара Ноутбук Maibenben Medio M657 16" FHD IPS 165Hz R7-5825U 16Gb 1Tb SSD UMA Mouse+Pad Linux Blue

Ноутбук Maibenben Medio M657 16" FHD IPS 165Hz R7-5825U 16Gb 1Tb SSD UMA Mouse+Pad Linux Blue

Отзывы о товаре Ноутбук Maibenben Medio M657 16" FHD IPS 165Hz R7-5825U 16Gb 1Tb SSD UMA Mouse+Pad Linux Blue




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Характеристики
Бренд
Maibenben
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Linux
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
5825U
Развернуть
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
45.6 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Maibenben Medio M657 16" FHD IPS 165Hz R7-5825U 16Gb 1Tb SSD UMA Mouse+Pad Linux Blue
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Maibenben Medio M657 16" FHD IPS 165Hz R7-5825U 16Gb 1Tb SSD UMA Mouse+Pad Linux Blue - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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