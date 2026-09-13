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Ноутбук Maibenben Medio M645 16" FHD IPS 165Hz R5-4600H 32Gb 1Tb SSD UMA Mouse+Pad Linux Blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Maibenben Medio M645 16" FHD IPS 165Hz R5-4600H 32Gb 1Tb SSD UMA Mouse+Pad Linux Blue

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Ноутбук Maibenben Medio M645 16&quot; FHD IPS 165Hz R5-4600H 32Gb 1Tb SSD UMA Mouse+Pad Linux Blue - фото 1
Ноутбук Maibenben Medio M645 16&quot; FHD IPS 165Hz R5-4600H 32Gb 1Tb SSD UMA Mouse+Pad Linux Blue - фото 2
Ноутбук Maibenben Medio M645 16&quot; FHD IPS 165Hz R5-4600H 32Gb 1Tb SSD UMA Mouse+Pad Linux Blue - фото 3
Ноутбук Maibenben Medio M645 16&quot; FHD IPS 165Hz R5-4600H 32Gb 1Tb SSD UMA Mouse+Pad Linux Blue - фото 4
Ноутбук Maibenben Medio M645 16&quot; FHD IPS 165Hz R5-4600H 32Gb 1Tb SSD UMA Mouse+Pad Linux Blue - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Maibenben Medio
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Maibenben Medio M645 16&quot; FHD IPS 165Hz R5-4600H 32Gb 1Tb SSD UMA Mouse+Pad Linux Blue - фото 1
  • Ноутбук Maibenben Medio M645 16&quot; FHD IPS 165Hz R5-4600H 32Gb 1Tb SSD UMA Mouse+Pad Linux Blue - фото 2
  • Ноутбук Maibenben Medio M645 16&quot; FHD IPS 165Hz R5-4600H 32Gb 1Tb SSD UMA Mouse+Pad Linux Blue - фото 3
  • Ноутбук Maibenben Medio M645 16&quot; FHD IPS 165Hz R5-4600H 32Gb 1Tb SSD UMA Mouse+Pad Linux Blue - фото 4
  • Ноутбук Maibenben Medio M645 16&quot; FHD IPS 165Hz R5-4600H 32Gb 1Tb SSD UMA Mouse+Pad Linux Blue - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713808
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Характеристики

Бренд
Maibenben
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben Medio
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Модель процессора
4600H
Частота процессора, ГГц
3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v4.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45.6 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
7.01

Описание товара Ноутбук Maibenben Medio M645 16" FHD IPS 165Hz R5-4600H 32Gb 1Tb SSD UMA Mouse+Pad Linux Blue

Ноутбук MAIBENBEN M645 (M645FSJ0LURE3) представляет собой мощный лэптоп. Ноутбук поставляется без операционной системы. Корпус выполнен из крепкого пластика, верхняя крышка в приятном синем цвете. Клавиатура с русской и английской раскладкой. Ноутбук MAIBENBEN M645 подходит для работы и учебы. На нем можно смотреть фильмы и проводить время в социальных сетях. За производительность отвечает процессор Ryzen 5 4600H. Оперативной памяти у портативного компьютера 32 ГБ, что более чем достаточно для любых офисных программ. Твердотельный SSD накопитель M.2 PCIe на 1024 ГБ даст оптимальный объем памяти и высокую скорость загрузки. Среди достоинств ноутбука выделяется качественный экран на IPS матрице, благодаря которому получается добиться отличной цветопередачи, хорошей контрастности и большого запаса яркости. Диагональ 16 будет оптимальна для тех, кому важна мобильность. Ноутбук легкий (1.84 кг) и компактный, его удобно носить с собой, а батарея емкостью 45.6 Вт/ч позволит длительное время обходиться без подзарядки.

Отзывы о товаре Ноутбук Maibenben Medio M645 16" FHD IPS 165Hz R5-4600H 32Gb 1Tb SSD UMA Mouse+Pad Linux Blue




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Характеристики
Бренд
Maibenben
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben Medio
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Модель процессора
4600H
Частота процессора, ГГц
3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v4.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45.6 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук MAIBENBEN M645 (M645FSJ0LURE3) представляет собой мощный лэптоп. Ноутбук поставляется без операционной системы. Корпус выполнен из крепкого пластика, верхняя крышка в приятном синем цвете. Клавиатура с русской и английской раскладкой. Ноутбук MAIBENBEN M645 подходит для работы и учебы. На нем можно смотреть фильмы и проводить время в социальных сетях. За производительность отвечает процессор Ryzen 5 4600H. Оперативной памяти у портативного компьютера 32 ГБ, что более чем достаточно для любых офисных программ. Твердотельный SSD накопитель M.2 PCIe на 1024 ГБ даст оптимальный объем памяти и высокую скорость загрузки. Среди достоинств ноутбука выделяется качественный экран на IPS матрице, благодаря которому получается добиться отличной цветопередачи, хорошей контрастности и большого запаса яркости. Диагональ 16 будет оптимальна для тех, кому важна мобильность. Ноутбук легкий (1.84 кг) и компактный, его удобно носить с собой, а батарея емкостью 45.6 Вт/ч позволит длительное время обходиться без подзарядки.
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Отзывы


Ноутбук Maibenben Medio M645 16" FHD IPS 165Hz R5-4600H 32Gb 1Tb SSD UMA Mouse+Pad Linux Blue - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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