Ноутбук Maibenben Medio M645 16" FHD IPS 165Hz R5-4600H 32Gb 1Tb SSD UMA Mouse+Pad Linux Blue
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Maibenben Medio M645 16" FHD IPS 165Hz R5-4600H 32Gb 1Tb SSD UMA Mouse+Pad Linux Blue
Ноутбук MAIBENBEN M645 (M645FSJ0LURE3) представляет собой мощный лэптоп. Ноутбук поставляется без операционной системы. Корпус выполнен из крепкого пластика, верхняя крышка в приятном синем цвете. Клавиатура с русской и английской раскладкой. Ноутбук MAIBENBEN M645 подходит для работы и учебы. На нем можно смотреть фильмы и проводить время в социальных сетях. За производительность отвечает процессор Ryzen 5 4600H. Оперативной памяти у портативного компьютера 32 ГБ, что более чем достаточно для любых офисных программ. Твердотельный SSD накопитель M.2 PCIe на 1024 ГБ даст оптимальный объем памяти и высокую скорость загрузки. Среди достоинств ноутбука выделяется качественный экран на IPS матрице, благодаря которому получается добиться отличной цветопередачи, хорошей контрастности и большого запаса яркости. Диагональ 16 будет оптимальна для тех, кому важна мобильность. Ноутбук легкий (1.84 кг) и компактный, его удобно носить с собой, а батарея емкостью 45.6 Вт/ч позволит длительное время обходиться без подзарядки.
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Теги товара: Для дома, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника
Отзывы о товаре Ноутбук Maibenben Medio M645 16" FHD IPS 165Hz R5-4600H 32Gb 1Tb SSD UMA Mouse+Pad Linux Blue