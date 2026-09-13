Ноутбук ASUS S3607CA-SH100 16" FHD OLED 500N i5-225H Ultra 16GB 512GB SSD UMA DOS Matte Gray
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук ASUS S3607CA-SH100 16" FHD OLED 500N i5-225H Ultra 16GB 512GB SSD UMA DOS Matte Gray
Ноутбук ASUS S3607CA-SH100 – это современное устройство, сочетающее высокую производительность, элегантный дизайн и передовые технологии. Он отлично подходит для профессионалов, студентов и всех, кто ценит качество изображения, мобильность и надежность. Яркий и детализированный OLED-экран 16-дюймовый дисплей с разрешением 1920?1200 и технологией OLED обеспечивает насыщенные цвета, глубокий черный цвет и высокую контрастность. Это делает ноутбук идеальным для работы с графикой, просмотра фильмов и других задач, где важна точность цветопередачи. Мощный процессор Intel Core Ultra 5 225H Процессор с тактовой частотой до 3.3 ГГц и гибридной архитектурой обеспечивает высокую производительность в повседневных задачах, мультимедийных приложениях и даже умеренных творческих нагрузках. Графика Intel Arc – достойная производительность Интегрированная графика Intel Arc справляется с офисными задачами, легкими играми и работой в графических редакторах, обеспечивая плавную работу без тормозов. Быстрая память и SSD 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ (PCIe) гарантируют быструю загрузку системы, мгновенное открытие приложений и комфортную работу с несколькими программами одновременно .
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