Описание товара Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9080 18" 2.5K IPS 500N 240Hz i7-14650HX 32Gb 1Tb SSD RTX 5060 8Gb DOS Eclipse Gray

Для кого и под какие задачи

Флагманский игровой ноутбук ASUS ROG Strix G18 создан для требовательных геймеров и контент-мейкеров, которым важна максимальная производительность без компромиссов. Мощная конфигурация с новейшим процессором Intel Core i7 14-го поколения и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5060 позволяет комфортно запускать любые современные игры с высокими настройками графики, заниматься стримингом, монтировать видео и работать с тяжелыми проектами в 3D-редакторах.

Процессор, видеокарта и производительность

24-поточный процессор Intel Core i7-14650HX обеспечивает впечатляющую производительность в многозадачных сценариях и ресурсоемких приложениях. Видеокарта RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти GDDR6 поддерживает все современные технологии NVIDIA, включая DLSS 3.5 и трассировку лучей, что гарантирует высокий FPS в актуальных играх на максимальных настройках графики. Связка этих компонентов также отлично справляется с рендерингом видео и работой в профессиональных приложениях.

Экран и комфорт работы

18-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2.5K (2560?1600) обеспечивает отличную детализацию изображения и широкие углы обзора. Высокая частота обновления 240 Гц делает игровой процесс максимально плавным, а яркость 500 нит позволяет комфортно работать даже при ярком освещении. Матрица обеспечивает качественную цветопередачу, что важно как для игр, так и для работы с графикой.

Память, накопители и расширение

Установленные 32 ГБ оперативной памяти позволяют держать открытыми множество приложений и браузерных вкладок без потери производительности. Быстрый NVMe SSD объемом 1 ТБ обеспечивает мгновенную загрузку системы и молниеносный запуск игр. Такой объем накопителя позволяет хранить внушительную библиотеку игр и рабочих файлов, а возможность апгрейда в будущем дает простор для расширения системы.

Корпус, охлаждение и автономность

Несмотря на большой 18-дюймовый экран, ноутбук сохраняет относительно компактные размеры благодаря тонким рамкам дисплея. Фирменная система охлаждения ROG Intelligent Cooling с несколькими теплотрубками и вентиляторами эффективно отводит тепло от мощных компонентов, поддерживая стабильную производительность в длительных игровых сессиях. При максимальной нагрузке система охлаждения может быть достаточно шумной, что типично для игровых ноутбуков такого класса.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен полным набором современных интерфейсов, включая несколько USB Type-A и Type-C портов с поддержкой DisplayPort, HDMI для подключения внешних мониторов и сетевой порт для стабильного проводного подключения. Поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2 обеспечивает быстрое беспроводное соединение. Клавиатура с RGB-подсветкой и большой тачпад делают использование ноутбука максимально комфортным.

Важные нюансы перед покупкой

Стоит учитывать, что это мощный игровой ноутбук, который лучше всего проявит себя при работе от сети - автономность под нагрузкой будет ограниченной. Габариты и вес делают его не самым удобным вариантом для частных поездок. Отсутствие предустановленной Windows потребует дополнительных затрат на лицензию. Модель идеально подойдет тем, кто ищет производительный десктоп-реплейсмент с большим качественным экраном для игр и работы, но готов пожертвовать мобильностью ради высокой производительности.