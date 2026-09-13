Top.Mail.Ru
Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9063 18" 2.5K IPS 500N 240Hz i9-14900HX 16Gb 1Tb SSD RTX 5060 8Gb DOS Eclipse Gray купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9063 18" 2.5K IPS 500N 240Hz i9-14900HX 16Gb 1Tb SSD RTX 5060 8Gb DOS Eclipse Gray

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9063 18&quot; 2.5K IPS 500N 240Hz i9-14900HX 16Gb 1Tb SSD RTX 5060 8Gb DOS Eclipse Gray - фото 1
Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9063 18&quot; 2.5K IPS 500N 240Hz i9-14900HX 16Gb 1Tb SSD RTX 5060 8Gb DOS Eclipse Gray - фото 2
Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9063 18&quot; 2.5K IPS 500N 240Hz i9-14900HX 16Gb 1Tb SSD RTX 5060 8Gb DOS Eclipse Gray - фото 3
Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9063 18&quot; 2.5K IPS 500N 240Hz i9-14900HX 16Gb 1Tb SSD RTX 5060 8Gb DOS Eclipse Gray - фото 4
Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9063 18&quot; 2.5K IPS 500N 240Hz i9-14900HX 16Gb 1Tb SSD RTX 5060 8Gb DOS Eclipse Gray - фото 5
Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9063 18&quot; 2.5K IPS 500N 240Hz i9-14900HX 16Gb 1Tb SSD RTX 5060 8Gb DOS Eclipse Gray - фото 6
Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9063 18&quot; 2.5K IPS 500N 240Hz i9-14900HX 16Gb 1Tb SSD RTX 5060 8Gb DOS Eclipse Gray - фото 7
Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9063 18&quot; 2.5K IPS 500N 240Hz i9-14900HX 16Gb 1Tb SSD RTX 5060 8Gb DOS Eclipse Gray - фото 8
Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9063 18&quot; 2.5K IPS 500N 240Hz i9-14900HX 16Gb 1Tb SSD RTX 5060 8Gb DOS Eclipse Gray - фото 9
Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9063 18&quot; 2.5K IPS 500N 240Hz i9-14900HX 16Gb 1Tb SSD RTX 5060 8Gb DOS Eclipse Gray - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Asus ROG Strix G18
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9063 18&quot; 2.5K IPS 500N 240Hz i9-14900HX 16Gb 1Tb SSD RTX 5060 8Gb DOS Eclipse Gray - фото 1
  • Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9063 18&quot; 2.5K IPS 500N 240Hz i9-14900HX 16Gb 1Tb SSD RTX 5060 8Gb DOS Eclipse Gray - фото 2
  • Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9063 18&quot; 2.5K IPS 500N 240Hz i9-14900HX 16Gb 1Tb SSD RTX 5060 8Gb DOS Eclipse Gray - фото 3
  • Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9063 18&quot; 2.5K IPS 500N 240Hz i9-14900HX 16Gb 1Tb SSD RTX 5060 8Gb DOS Eclipse Gray - фото 4
  • Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9063 18&quot; 2.5K IPS 500N 240Hz i9-14900HX 16Gb 1Tb SSD RTX 5060 8Gb DOS Eclipse Gray - фото 5
  • Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9063 18&quot; 2.5K IPS 500N 240Hz i9-14900HX 16Gb 1Tb SSD RTX 5060 8Gb DOS Eclipse Gray - фото 6
  • Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9063 18&quot; 2.5K IPS 500N 240Hz i9-14900HX 16Gb 1Tb SSD RTX 5060 8Gb DOS Eclipse Gray - фото 7
  • Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9063 18&quot; 2.5K IPS 500N 240Hz i9-14900HX 16Gb 1Tb SSD RTX 5060 8Gb DOS Eclipse Gray - фото 8
  • Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9063 18&quot; 2.5K IPS 500N 240Hz i9-14900HX 16Gb 1Tb SSD RTX 5060 8Gb DOS Eclipse Gray - фото 9
  • Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9063 18&quot; 2.5K IPS 500N 240Hz i9-14900HX 16Gb 1Tb SSD RTX 5060 8Gb DOS Eclipse Gray - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
196 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713760
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ROG Strix G18
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i9
Модель процессора
14900HX
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х34х10
Вес, кг.
5.8

Описание товара Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9063 18" 2.5K IPS 500N 240Hz i9-14900HX 16Gb 1Tb SSD RTX 5060 8Gb DOS Eclipse Gray

Этот ноутбук от Asus — идеальный выбор для пользователей, ценящих мощность и стиль. Произведенный в Китае, он сочетает в себе современную технологию и премиальный дизайн. Устройство оснащено большим 18-дюймовым экраном с высоким разрешением 2560x1600 пикселей, что обеспечивает четкость и яркость изображения, делая работу и развлечения более приятными. Корпус ноутбука выполнен из алюминия, что придает ему прочность и элегантный внешний вид. Под капотом скрывается мощный процессор от Intel, гарантируя быстродействие и производительность на высшем уровне. 16 Гб оперативной памяти позволяют легко обрабатывать даже самые ресурсоемкие задачи, а SSD-накопитель объемом 1024 Гб обеспечивает молниеносную загрузку и массу места для хранения данных. Графические задачи возложены на видеокарту с 8 Гб видеопамяти, что делает этот ноутбук отличным выбором не только для работы, но и для игр и мультимедиа. Поддержка Bluetooth версии 5.4 обеспечивает стабильную и быструю беспроводную связь с множеством устройств. Ноутбук весит 3,2 кг, что делает его достаточно портативным для устройства с такими впечатляющими характеристиками. Клавиатура с подсветкой позволит комфортно работать даже в условиях низкой освещенности. Этот ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, предоставляя пользователям свободу выбора и возможность установить ОС по своему предпочтению. Asus продолжает радовать качеством и инновациями, и этот ноутбук — яркое тому подтверждение.

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9063 18" 2.5K IPS 500N 240Hz i9-14900HX 16Gb 1Tb SSD RTX 5060 8Gb DOS Eclipse Gray




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ROG Strix G18
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i9
Модель процессора
14900HX
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук от Asus — идеальный выбор для пользователей, ценящих мощность и стиль. Произведенный в Китае, он сочетает в себе современную технологию и премиальный дизайн. Устройство оснащено большим 18-дюймовым экраном с высоким разрешением 2560x1600 пикселей, что обеспечивает четкость и яркость изображения, делая работу и развлечения более приятными. Корпус ноутбука выполнен из алюминия, что придает ему прочность и элегантный внешний вид. Под капотом скрывается мощный процессор от Intel, гарантируя быстродействие и производительность на высшем уровне. 16 Гб оперативной памяти позволяют легко обрабатывать даже самые ресурсоемкие задачи, а SSD-накопитель объемом 1024 Гб обеспечивает молниеносную загрузку и массу места для хранения данных. Графические задачи возложены на видеокарту с 8 Гб видеопамяти, что делает этот ноутбук отличным выбором не только для работы, но и для игр и мультимедиа. Поддержка Bluetooth версии 5.4 обеспечивает стабильную и быструю беспроводную связь с множеством устройств. Ноутбук весит 3,2 кг, что делает его достаточно портативным для устройства с такими впечатляющими характеристиками. Клавиатура с подсветкой позволит комфортно работать даже в условиях низкой освещенности. Этот ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, предоставляя пользователям свободу выбора и возможность установить ОС по своему предпочтению. Asus продолжает радовать качеством и инновациями, и этот ноутбук — яркое тому подтверждение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9063 18" 2.5K IPS 500N 240Hz i9-14900HX 16Gb 1Tb SSD RTX 5060 8Gb DOS Eclipse Gray - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...