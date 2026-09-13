Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9042 18" 2.5K IPS 500N 240Hz i9-14900HX 32Gb 1Tb SSD RTX 5070 8Gb DOS Eclipse Gray
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9042 18" 2.5K IPS 500N 240Hz i9-14900HX 32Gb 1Tb SSD RTX 5070 8Gb DOS Eclipse Gray
Для кого и под какие задачи
Мощный игровой ноутбук ASUS ROG Strix G18 создан для требовательных геймеров и профессионалов, которым нужна максимальная производительность без компромиссов. Флагманская конфигурация с новейшим процессором Intel Core i9 и видеокартой RTX 5070 уверенно справляется с современными AAA-играми на максимальных настройках, тяжелым рендерингом, работой с нейросетями и профессиональной обработкой видео в 4K-разрешении.
Процессор, видеокарта и производительность
24-поточный процессор Intel Core i9-14900HX последнего поколения Raptor Lake Refresh обеспечивает высочайшую производительность в играх и профессиональных задачах. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 с 8 ГБ памяти GDDR6 поддерживает все современные технологии, включая DLSS 3.5 и трассировку лучей, позволяя достигать высокого FPS даже в самых требовательных играх. Связка этих компонентов делает ноутбук настоящей мобильной рабочей станцией для 3D-моделирования и рендеринга.
Экран и комфорт работы
18-дюймовый IPS-экран с разрешением 2.5K (2560x1600) обеспечивает отличный баланс между четкостью изображения и производительностью. Частота обновления 240 Гц и высокая яркость 500 нит гарантируют плавный геймплей без размытия в динамичных сценах и комфортную работу даже при ярком внешнем освещении. Матрица IPS с широкими углами обзора отлично подходит как для игр, так и для работы с графикой.
Память, накопители и расширение
Установленные 32 ГБ оперативной памяти DDR5 работают в двухканальном режиме, обеспечивая высокую пропускную способность для многозадачности и ресурсоемких приложений. Быстрый NVMe SSD емкостью 1 ТБ гарантирует мгновенную загрузку системы и молниеносный запуск игр. Конфигурация допускает дальнейшее расширение как оперативной памяти, так и системы хранения.
Корпус, охлаждение и автономность
Массивный корпус из алюминиево-магниевого сплава обеспечивает надежную защиту компонентов и эффективное охлаждение. Продвинутая система охлаждения ROG Intelligent Cooling с жидким металлом на процессоре и несколькими теплотрубками эффективно отводит тепло от мощных компонентов. При максимальной нагрузке система может работать шумно, что типично для игровых ноутбуков такого класса. Автономность в игровом режиме ограничена высоким энергопотреблением топовых комплектующих.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен полным набором современных интерфейсов, включая несколько портов USB Type-A и Type-C с поддержкой DisplayPort, HDMI 2.1 для подключения внешних мониторов и сетевой порт 2.5G LAN. Поддерживаются современные стандарты Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Клавиатура имеет полноразмерную раскладку с цифровым блоком и RGB-подсветкой, настраиваемой через фирменное ПО Armoury Crate.
Важные нюансы перед покупкой
Стоит учитывать внушительные габариты и вес ноутбука, что делает его не лучшим выбором для частых поездок. Система охлаждения может быть шумной под нагрузкой, что характерно для мощных игровых ноутбуков. Отсутствие предустановленной Windows потребует дополнительных затрат на лицензию. Модель оптимально подойдет тем, кто ищет максимально производительный ноутбук для стационарного использования и готов мириться с типичными особенностями high-end игровых систем.
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Для кого и под какие задачи
Мощный игровой ноутбук ASUS ROG Strix G18 создан для требовательных геймеров и профессионалов, которым нужна максимальная производительность без компромиссов. Флагманская конфигурация с новейшим процессором Intel Core i9 и видеокартой RTX 5070 уверенно справляется с современными AAA-играми на максимальных настройках, тяжелым рендерингом, работой с нейросетями и профессиональной обработкой видео в 4K-разрешении.
Процессор, видеокарта и производительность
24-поточный процессор Intel Core i9-14900HX последнего поколения Raptor Lake Refresh обеспечивает высочайшую производительность в играх и профессиональных задачах. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 с 8 ГБ памяти GDDR6 поддерживает все современные технологии, включая DLSS 3.5 и трассировку лучей, позволяя достигать высокого FPS даже в самых требовательных играх. Связка этих компонентов делает ноутбук настоящей мобильной рабочей станцией для 3D-моделирования и рендеринга.
Экран и комфорт работы
18-дюймовый IPS-экран с разрешением 2.5K (2560x1600) обеспечивает отличный баланс между четкостью изображения и производительностью. Частота обновления 240 Гц и высокая яркость 500 нит гарантируют плавный геймплей без размытия в динамичных сценах и комфортную работу даже при ярком внешнем освещении. Матрица IPS с широкими углами обзора отлично подходит как для игр, так и для работы с графикой.
Память, накопители и расширение
Установленные 32 ГБ оперативной памяти DDR5 работают в двухканальном режиме, обеспечивая высокую пропускную способность для многозадачности и ресурсоемких приложений. Быстрый NVMe SSD емкостью 1 ТБ гарантирует мгновенную загрузку системы и молниеносный запуск игр. Конфигурация допускает дальнейшее расширение как оперативной памяти, так и системы хранения.
Корпус, охлаждение и автономность
Массивный корпус из алюминиево-магниевого сплава обеспечивает надежную защиту компонентов и эффективное охлаждение. Продвинутая система охлаждения ROG Intelligent Cooling с жидким металлом на процессоре и несколькими теплотрубками эффективно отводит тепло от мощных компонентов. При максимальной нагрузке система может работать шумно, что типично для игровых ноутбуков такого класса. Автономность в игровом режиме ограничена высоким энергопотреблением топовых комплектующих.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен полным набором современных интерфейсов, включая несколько портов USB Type-A и Type-C с поддержкой DisplayPort, HDMI 2.1 для подключения внешних мониторов и сетевой порт 2.5G LAN. Поддерживаются современные стандарты Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Клавиатура имеет полноразмерную раскладку с цифровым блоком и RGB-подсветкой, настраиваемой через фирменное ПО Armoury Crate.
Важные нюансы перед покупкой
Стоит учитывать внушительные габариты и вес ноутбука, что делает его не лучшим выбором для частых поездок. Система охлаждения может быть шумной под нагрузкой, что характерно для мощных игровых ноутбуков. Отсутствие предустановленной Windows потребует дополнительных затрат на лицензию. Модель оптимально подойдет тем, кто ищет максимально производительный ноутбук для стационарного использования и готов мириться с типичными особенностями high-end игровых систем.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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Отзывы о товаре Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9042 18" 2.5K IPS 500N 240Hz i9-14900HX 32Gb 1Tb SSD RTX 5070 8Gb DOS Eclipse Gray