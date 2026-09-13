Ноутбук ASUS ROG STRIX G16 G614PR-RV027 16" FHD+ IPS 300N 165Hz R9-8940HX 16GB 1TB SSD RTX 5070Ti 12GB DOS Eclipse Gray
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук ASUS ROG STRIX G16 G614PR-RV027 16" FHD+ IPS 300N 165Hz R9-8940HX 16GB 1TB SSD RTX 5070Ti 12GB DOS Eclipse Gray
**Игровой ноутбук ASUS ROG Strix G16 G614PR-RV027 — мощь и стиль в каждой детали!** Погрузитесь в мир игр с ноутбуком ASUS ROG Strix G16! Высокая производительность, стильный дизайн и передовые технологии — всё, что нужно для незабываемых игровых сессий. **Почему стоит выбрать ASUS ROG Strix G16?** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen 9 8940HX с 16 ядрами и частотой до 5,3 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже в самых требовательных играх. * **Современная графика:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti с 12 ГБ видеопамяти GDDR7 подарит реалистичные изображения и плавную анимацию. * **Быстрый доступ к данным:** SSD-накопитель на 1 ТБ (тип M.2) гарантирует молниеносную загрузку игр и приложений. * **Чёткий и яркий экран:** 16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920 x 1200 пикселей и частотой обновления 165 Гц позволит насладиться каждым моментом игры. Матовая поверхность экрана уменьшит блики и отражения. * **Достаточно оперативной памяти:** 16 ГБ DDR5 с частотой 5200 МГц обеспечат быструю обработку данных. **Дополнительные преимущества:** * серый корпус из пластика — стильный и прочный; * русский язык раскладки клавиатуры; * наличие сетевого интерфейса RJ-45 для стабильного подключения к сети; * энергоёмкий аккумулятор (90 Вт·ч) — дольше работа без подзарядки. ASUS ROG Strix G16 — выбор настоящих геймеров! Не упустите шанс приобрести мощный игровой ноутбук и поднять свой игровой опыт на новый уровень. Операционная система не установлена — вы можете выбрать ту, которая подходит именно вам.
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