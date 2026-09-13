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Ноутбук ASUS ROG STRIX G16 G614PR-RV027 16" FHD+ IPS 300N 165Hz R9-8940HX 16GB 1TB SSD RTX 5070Ti 12GB DOS Eclipse Gray купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук ASUS ROG STRIX G16 G614PR-RV027 16" FHD+ IPS 300N 165Hz R9-8940HX 16GB 1TB SSD RTX 5070Ti 12GB DOS Eclipse Gray

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Ноутбук ASUS ROG STRIX G16 G614PR-RV027 16&quot; FHD+ IPS 300N 165Hz R9-8940HX 16GB 1TB SSD RTX 5070Ti 12GB DOS Eclipse Gray - фото 1
Ноутбук ASUS ROG STRIX G16 G614PR-RV027 16&quot; FHD+ IPS 300N 165Hz R9-8940HX 16GB 1TB SSD RTX 5070Ti 12GB DOS Eclipse Gray - фото 2
Ноутбук ASUS ROG STRIX G16 G614PR-RV027 16&quot; FHD+ IPS 300N 165Hz R9-8940HX 16GB 1TB SSD RTX 5070Ti 12GB DOS Eclipse Gray - фото 3
Ноутбук ASUS ROG STRIX G16 G614PR-RV027 16&quot; FHD+ IPS 300N 165Hz R9-8940HX 16GB 1TB SSD RTX 5070Ti 12GB DOS Eclipse Gray - фото 4
Ноутбук ASUS ROG STRIX G16 G614PR-RV027 16&quot; FHD+ IPS 300N 165Hz R9-8940HX 16GB 1TB SSD RTX 5070Ti 12GB DOS Eclipse Gray - фото 5
Ноутбук ASUS ROG STRIX G16 G614PR-RV027 16&quot; FHD+ IPS 300N 165Hz R9-8940HX 16GB 1TB SSD RTX 5070Ti 12GB DOS Eclipse Gray - фото 6
Ноутбук ASUS ROG STRIX G16 G614PR-RV027 16&quot; FHD+ IPS 300N 165Hz R9-8940HX 16GB 1TB SSD RTX 5070Ti 12GB DOS Eclipse Gray - фото 7
Ноутбук ASUS ROG STRIX G16 G614PR-RV027 16&quot; FHD+ IPS 300N 165Hz R9-8940HX 16GB 1TB SSD RTX 5070Ti 12GB DOS Eclipse Gray - фото 8
Ноутбук ASUS ROG STRIX G16 G614PR-RV027 16&quot; FHD+ IPS 300N 165Hz R9-8940HX 16GB 1TB SSD RTX 5070Ti 12GB DOS Eclipse Gray - фото 9
Ноутбук ASUS ROG STRIX G16 G614PR-RV027 16&quot; FHD+ IPS 300N 165Hz R9-8940HX 16GB 1TB SSD RTX 5070Ti 12GB DOS Eclipse Gray - фото 10
Ноутбук ASUS ROG STRIX G16 G614PR-RV027 16&quot; FHD+ IPS 300N 165Hz R9-8940HX 16GB 1TB SSD RTX 5070Ti 12GB DOS Eclipse Gray - фото 11
Ноутбук ASUS ROG STRIX G16 G614PR-RV027 16&quot; FHD+ IPS 300N 165Hz R9-8940HX 16GB 1TB SSD RTX 5070Ti 12GB DOS Eclipse Gray - фото 12
Ноутбук ASUS ROG STRIX G16 G614PR-RV027 16&quot; FHD+ IPS 300N 165Hz R9-8940HX 16GB 1TB SSD RTX 5070Ti 12GB DOS Eclipse Gray - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
ASUS ROG Strix G16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук ASUS ROG STRIX G16 G614PR-RV027 16&quot; FHD+ IPS 300N 165Hz R9-8940HX 16GB 1TB SSD RTX 5070Ti 12GB DOS Eclipse Gray - фото 1
  • Ноутбук ASUS ROG STRIX G16 G614PR-RV027 16&quot; FHD+ IPS 300N 165Hz R9-8940HX 16GB 1TB SSD RTX 5070Ti 12GB DOS Eclipse Gray - фото 2
  • Ноутбук ASUS ROG STRIX G16 G614PR-RV027 16&quot; FHD+ IPS 300N 165Hz R9-8940HX 16GB 1TB SSD RTX 5070Ti 12GB DOS Eclipse Gray - фото 3
  • Ноутбук ASUS ROG STRIX G16 G614PR-RV027 16&quot; FHD+ IPS 300N 165Hz R9-8940HX 16GB 1TB SSD RTX 5070Ti 12GB DOS Eclipse Gray - фото 4
  • Ноутбук ASUS ROG STRIX G16 G614PR-RV027 16&quot; FHD+ IPS 300N 165Hz R9-8940HX 16GB 1TB SSD RTX 5070Ti 12GB DOS Eclipse Gray - фото 5
  • Ноутбук ASUS ROG STRIX G16 G614PR-RV027 16&quot; FHD+ IPS 300N 165Hz R9-8940HX 16GB 1TB SSD RTX 5070Ti 12GB DOS Eclipse Gray - фото 6
  • Ноутбук ASUS ROG STRIX G16 G614PR-RV027 16&quot; FHD+ IPS 300N 165Hz R9-8940HX 16GB 1TB SSD RTX 5070Ti 12GB DOS Eclipse Gray - фото 7
  • Ноутбук ASUS ROG STRIX G16 G614PR-RV027 16&quot; FHD+ IPS 300N 165Hz R9-8940HX 16GB 1TB SSD RTX 5070Ti 12GB DOS Eclipse Gray - фото 8
  • Ноутбук ASUS ROG STRIX G16 G614PR-RV027 16&quot; FHD+ IPS 300N 165Hz R9-8940HX 16GB 1TB SSD RTX 5070Ti 12GB DOS Eclipse Gray - фото 9
  • Ноутбук ASUS ROG STRIX G16 G614PR-RV027 16&quot; FHD+ IPS 300N 165Hz R9-8940HX 16GB 1TB SSD RTX 5070Ti 12GB DOS Eclipse Gray - фото 10
  • Ноутбук ASUS ROG STRIX G16 G614PR-RV027 16&quot; FHD+ IPS 300N 165Hz R9-8940HX 16GB 1TB SSD RTX 5070Ti 12GB DOS Eclipse Gray - фото 11
  • Ноутбук ASUS ROG STRIX G16 G614PR-RV027 16&quot; FHD+ IPS 300N 165Hz R9-8940HX 16GB 1TB SSD RTX 5070Ti 12GB DOS Eclipse Gray - фото 12
  • Ноутбук ASUS ROG STRIX G16 G614PR-RV027 16&quot; FHD+ IPS 300N 165Hz R9-8940HX 16GB 1TB SSD RTX 5070Ti 12GB DOS Eclipse Gray - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
202 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713757
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS ROG Strix G16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Модель процессора
8940HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070 Ti
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
12
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
3.81

Описание товара Ноутбук ASUS ROG STRIX G16 G614PR-RV027 16" FHD+ IPS 300N 165Hz R9-8940HX 16GB 1TB SSD RTX 5070Ti 12GB DOS Eclipse Gray

**Игровой ноутбук ASUS ROG Strix G16 G614PR-RV027 — мощь и стиль в каждой детали!** Погрузитесь в мир игр с ноутбуком ASUS ROG Strix G16! Высокая производительность, стильный дизайн и передовые технологии — всё, что нужно для незабываемых игровых сессий. **Почему стоит выбрать ASUS ROG Strix G16?** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen 9 8940HX с 16 ядрами и частотой до 5,3 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже в самых требовательных играх. * **Современная графика:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti с 12 ГБ видеопамяти GDDR7 подарит реалистичные изображения и плавную анимацию. * **Быстрый доступ к данным:** SSD-накопитель на 1 ТБ (тип M.2) гарантирует молниеносную загрузку игр и приложений. * **Чёткий и яркий экран:** 16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920 x 1200 пикселей и частотой обновления 165 Гц позволит насладиться каждым моментом игры. Матовая поверхность экрана уменьшит блики и отражения. * **Достаточно оперативной памяти:** 16 ГБ DDR5 с частотой 5200 МГц обеспечат быструю обработку данных. **Дополнительные преимущества:** * серый корпус из пластика — стильный и прочный; * русский язык раскладки клавиатуры; * наличие сетевого интерфейса RJ-45 для стабильного подключения к сети; * энергоёмкий аккумулятор (90 Вт·ч) — дольше работа без подзарядки. ASUS ROG Strix G16 — выбор настоящих геймеров! Не упустите шанс приобрести мощный игровой ноутбук и поднять свой игровой опыт на новый уровень. Операционная система не установлена — вы можете выбрать ту, которая подходит именно вам.

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS ROG STRIX G16 G614PR-RV027 16" FHD+ IPS 300N 165Hz R9-8940HX 16GB 1TB SSD RTX 5070Ti 12GB DOS Eclipse Gray




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS ROG Strix G16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Модель процессора
8940HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070 Ti
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
12
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Игровой ноутбук ASUS ROG Strix G16 G614PR-RV027 — мощь и стиль в каждой детали!** Погрузитесь в мир игр с ноутбуком ASUS ROG Strix G16! Высокая производительность, стильный дизайн и передовые технологии — всё, что нужно для незабываемых игровых сессий. **Почему стоит выбрать ASUS ROG Strix G16?** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen 9 8940HX с 16 ядрами и частотой до 5,3 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже в самых требовательных играх. * **Современная графика:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti с 12 ГБ видеопамяти GDDR7 подарит реалистичные изображения и плавную анимацию. * **Быстрый доступ к данным:** SSD-накопитель на 1 ТБ (тип M.2) гарантирует молниеносную загрузку игр и приложений. * **Чёткий и яркий экран:** 16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920 x 1200 пикселей и частотой обновления 165 Гц позволит насладиться каждым моментом игры. Матовая поверхность экрана уменьшит блики и отражения. * **Достаточно оперативной памяти:** 16 ГБ DDR5 с частотой 5200 МГц обеспечат быструю обработку данных. **Дополнительные преимущества:** * серый корпус из пластика — стильный и прочный; * русский язык раскладки клавиатуры; * наличие сетевого интерфейса RJ-45 для стабильного подключения к сети; * энергоёмкий аккумулятор (90 Вт·ч) — дольше работа без подзарядки. ASUS ROG Strix G16 — выбор настоящих геймеров! Не упустите шанс приобрести мощный игровой ноутбук и поднять свой игровой опыт на новый уровень. Операционная система не установлена — вы можете выбрать ту, которая подходит именно вам.
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Отзывы


Ноутбук ASUS ROG STRIX G16 G614PR-RV027 16" FHD+ IPS 300N 165Hz R9-8940HX 16GB 1TB SSD RTX 5070Ti 12GB DOS Eclipse Gray - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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