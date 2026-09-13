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Ноутбук Maibenben S14A-iN10UM 14" FHD IPS, Intel N100, 8Gb, 512Gb SSD, Linux, синий купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Maibenben S14A-iN10UM 14" FHD IPS, Intel N100, 8Gb, 512Gb SSD, Linux, синий

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Ноутбук Maibenben S14A-iN10UM 14&quot; FHD IPS, Intel N100, 8Gb, 512Gb SSD, Linux, синий - фото 1
Ноутбук Maibenben S14A-iN10UM 14&quot; FHD IPS, Intel N100, 8Gb, 512Gb SSD, Linux, синий - фото 2
Ноутбук Maibenben S14A-iN10UM 14&quot; FHD IPS, Intel N100, 8Gb, 512Gb SSD, Linux, синий - фото 3
Ноутбук Maibenben S14A-iN10UM 14&quot; FHD IPS, Intel N100, 8Gb, 512Gb SSD, Linux, синий - фото 4
Ноутбук Maibenben S14A-iN10UM 14&quot; FHD IPS, Intel N100, 8Gb, 512Gb SSD, Linux, синий - фото 5
Ноутбук Maibenben S14A-iN10UM 14&quot; FHD IPS, Intel N100, 8Gb, 512Gb SSD, Linux, синий - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Maibenben S series
Операционная система
Linux
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук Maibenben S14A-iN10UM 14&quot; FHD IPS, Intel N100, 8Gb, 512Gb SSD, Linux, синий - фото 2
  • Ноутбук Maibenben S14A-iN10UM 14&quot; FHD IPS, Intel N100, 8Gb, 512Gb SSD, Linux, синий - фото 3
  • Ноутбук Maibenben S14A-iN10UM 14&quot; FHD IPS, Intel N100, 8Gb, 512Gb SSD, Linux, синий - фото 4
  • Ноутбук Maibenben S14A-iN10UM 14&quot; FHD IPS, Intel N100, 8Gb, 512Gb SSD, Linux, синий - фото 5
  • Ноутбук Maibenben S14A-iN10UM 14&quot; FHD IPS, Intel N100, 8Gb, 512Gb SSD, Linux, синий - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713730
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Характеристики

Бренд
Maibenben
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben S series
Операционная система
Linux
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel N Series
Модель процессора
Intel Processor N100
Частота процессора, ГГц
0.1
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
38 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Maibenben S14A-iN10UM 14" FHD IPS, Intel N100, 8Gb, 512Gb SSD, Linux, синий

Для кого и под какие задачи

Maibenben S14A-iN10UM - компактный и доступный ноутбук для базовых повседневных задач. Модель отлично подойдет для работы с документами, веб-серфинга, онлайн-обучения и просмотра контента. Благодаря современному процессору начального уровня и достаточному объему памяти, ноутбук уверенно справляется с офисными приложениями и многозадачностью в легком режиме.

Процессор, видеокарта и производительность

Установленный процессор Intel N100 принадлежит к энергоэффективной линейке Alder Lake-N и имеет 4 ядра. Встроенная графика Intel UHD Graphics справляется с воспроизведением видео и простыми графическими задачами. Такая конфигурация обеспечивает плавную работу в офисных приложениях, браузере и программах для учебы, но не подходит для требовательных игр или профессиональной обработки фото и видео.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Матрица подходит для работы с текстом, таблицами и веб-страницами, а также комфортного просмотра видео. IPS-технология гарантирует стабильную цветопередачу и минимальные искажения при взгляде сбоку, что важно при длительной работе.

Память, накопители и расширение

Ноутбук оснащен 8 ГБ оперативной памяти, что достаточно для комфортной работы в нескольких приложениях одновременно. Быстрый SSD-накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает шустрый запуск системы и программ, а также предоставляет достаточно места для хранения документов, фотографий и других файлов. Предустановленная система Linux позволяет сэкономить на лицензии Windows.

Корпус, охлаждение и автономность

Компактный корпус синего цвета и небольшой вес делают ноутбук удобным для ежедневной транспортировки. Пассивно-активная система охлаждения эффективно справляется с отводом тепла при обычных нагрузках, а энергоэффективный процессор не требует мощного охлаждения. Это позволяет ноутбуку работать тихо в большинстве сценариев использования.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Набор портов включает USB-разъемы для подключения периферии, HDMI для вывода изображения на внешний монитор или телевизор, а также аудиоразъем для наушников. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение к сети и различным устройствам. Встроенная веб-камера позволяет участвовать в видеозвонках и онлайн-конференциях.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что это ноутбук начального уровня, ориентированный на базовые задачи. Производительности достаточно для работы с документами, интернет-серфинга и просмотра видео, но не для ресурсоемких приложений. Предустановленный Linux может потребовать привыкания для пользователей Windows. Рекомендуется тем, кто ищет доступный и компактный ноутбук для учебы, работы с документами и веб-серфинга, не планируя использовать его для игр или профессиональной графики.

Отзывы о товаре Ноутбук Maibenben S14A-iN10UM 14" FHD IPS, Intel N100, 8Gb, 512Gb SSD, Linux, синий




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Maibenben
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben S series
Операционная система
Linux
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel N Series
Модель процессора
Intel Processor N100
Частота процессора, ГГц
0.1
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
38 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Maibenben S14A-iN10UM - компактный и доступный ноутбук для базовых повседневных задач. Модель отлично подойдет для работы с документами, веб-серфинга, онлайн-обучения и просмотра контента. Благодаря современному процессору начального уровня и достаточному объему памяти, ноутбук уверенно справляется с офисными приложениями и многозадачностью в легком режиме.

Процессор, видеокарта и производительность

Установленный процессор Intel N100 принадлежит к энергоэффективной линейке Alder Lake-N и имеет 4 ядра. Встроенная графика Intel UHD Graphics справляется с воспроизведением видео и простыми графическими задачами. Такая конфигурация обеспечивает плавную работу в офисных приложениях, браузере и программах для учебы, но не подходит для требовательных игр или профессиональной обработки фото и видео.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Матрица подходит для работы с текстом, таблицами и веб-страницами, а также комфортного просмотра видео. IPS-технология гарантирует стабильную цветопередачу и минимальные искажения при взгляде сбоку, что важно при длительной работе.

Память, накопители и расширение

Ноутбук оснащен 8 ГБ оперативной памяти, что достаточно для комфортной работы в нескольких приложениях одновременно. Быстрый SSD-накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает шустрый запуск системы и программ, а также предоставляет достаточно места для хранения документов, фотографий и других файлов. Предустановленная система Linux позволяет сэкономить на лицензии Windows.

Корпус, охлаждение и автономность

Компактный корпус синего цвета и небольшой вес делают ноутбук удобным для ежедневной транспортировки. Пассивно-активная система охлаждения эффективно справляется с отводом тепла при обычных нагрузках, а энергоэффективный процессор не требует мощного охлаждения. Это позволяет ноутбуку работать тихо в большинстве сценариев использования.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Набор портов включает USB-разъемы для подключения периферии, HDMI для вывода изображения на внешний монитор или телевизор, а также аудиоразъем для наушников. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение к сети и различным устройствам. Встроенная веб-камера позволяет участвовать в видеозвонках и онлайн-конференциях.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что это ноутбук начального уровня, ориентированный на базовые задачи. Производительности достаточно для работы с документами, интернет-серфинга и просмотра видео, но не для ресурсоемких приложений. Предустановленный Linux может потребовать привыкания для пользователей Windows. Рекомендуется тем, кто ищет доступный и компактный ноутбук для учебы, работы с документами и веб-серфинга, не планируя использовать его для игр или профессиональной графики.

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Отзывы


Ноутбук Maibenben S14A-iN10UM 14" FHD IPS, Intel N100, 8Gb, 512Gb SSD, Linux, синий - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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