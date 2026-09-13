Ноутбук Maibenben S14A-iN10UM 14" FHD IPS, Intel N100, 8Gb, 512Gb SSD, Linux, синий
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Maibenben S14A-iN10UM 14" FHD IPS, Intel N100, 8Gb, 512Gb SSD, Linux, синий
Для кого и под какие задачи
Maibenben S14A-iN10UM - компактный и доступный ноутбук для базовых повседневных задач. Модель отлично подойдет для работы с документами, веб-серфинга, онлайн-обучения и просмотра контента. Благодаря современному процессору начального уровня и достаточному объему памяти, ноутбук уверенно справляется с офисными приложениями и многозадачностью в легком режиме.
Процессор, видеокарта и производительность
Установленный процессор Intel N100 принадлежит к энергоэффективной линейке Alder Lake-N и имеет 4 ядра. Встроенная графика Intel UHD Graphics справляется с воспроизведением видео и простыми графическими задачами. Такая конфигурация обеспечивает плавную работу в офисных приложениях, браузере и программах для учебы, но не подходит для требовательных игр или профессиональной обработки фото и видео.
Экран и комфорт работы
14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Матрица подходит для работы с текстом, таблицами и веб-страницами, а также комфортного просмотра видео. IPS-технология гарантирует стабильную цветопередачу и минимальные искажения при взгляде сбоку, что важно при длительной работе.
Память, накопители и расширение
Ноутбук оснащен 8 ГБ оперативной памяти, что достаточно для комфортной работы в нескольких приложениях одновременно. Быстрый SSD-накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает шустрый запуск системы и программ, а также предоставляет достаточно места для хранения документов, фотографий и других файлов. Предустановленная система Linux позволяет сэкономить на лицензии Windows.
Корпус, охлаждение и автономность
Компактный корпус синего цвета и небольшой вес делают ноутбук удобным для ежедневной транспортировки. Пассивно-активная система охлаждения эффективно справляется с отводом тепла при обычных нагрузках, а энергоэффективный процессор не требует мощного охлаждения. Это позволяет ноутбуку работать тихо в большинстве сценариев использования.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Набор портов включает USB-разъемы для подключения периферии, HDMI для вывода изображения на внешний монитор или телевизор, а также аудиоразъем для наушников. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение к сети и различным устройствам. Встроенная веб-камера позволяет участвовать в видеозвонках и онлайн-конференциях.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что это ноутбук начального уровня, ориентированный на базовые задачи. Производительности достаточно для работы с документами, интернет-серфинга и просмотра видео, но не для ресурсоемких приложений. Предустановленный Linux может потребовать привыкания для пользователей Windows. Рекомендуется тем, кто ищет доступный и компактный ноутбук для учебы, работы с документами и веб-серфинга, не планируя использовать его для игр или профессиональной графики.
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Для кого и под какие задачи
Maibenben S14A-iN10UM - компактный и доступный ноутбук для базовых повседневных задач. Модель отлично подойдет для работы с документами, веб-серфинга, онлайн-обучения и просмотра контента. Благодаря современному процессору начального уровня и достаточному объему памяти, ноутбук уверенно справляется с офисными приложениями и многозадачностью в легком режиме.
Процессор, видеокарта и производительность
Установленный процессор Intel N100 принадлежит к энергоэффективной линейке Alder Lake-N и имеет 4 ядра. Встроенная графика Intel UHD Graphics справляется с воспроизведением видео и простыми графическими задачами. Такая конфигурация обеспечивает плавную работу в офисных приложениях, браузере и программах для учебы, но не подходит для требовательных игр или профессиональной обработки фото и видео.
Экран и комфорт работы
14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Матрица подходит для работы с текстом, таблицами и веб-страницами, а также комфортного просмотра видео. IPS-технология гарантирует стабильную цветопередачу и минимальные искажения при взгляде сбоку, что важно при длительной работе.
Память, накопители и расширение
Ноутбук оснащен 8 ГБ оперативной памяти, что достаточно для комфортной работы в нескольких приложениях одновременно. Быстрый SSD-накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает шустрый запуск системы и программ, а также предоставляет достаточно места для хранения документов, фотографий и других файлов. Предустановленная система Linux позволяет сэкономить на лицензии Windows.
Корпус, охлаждение и автономность
Компактный корпус синего цвета и небольшой вес делают ноутбук удобным для ежедневной транспортировки. Пассивно-активная система охлаждения эффективно справляется с отводом тепла при обычных нагрузках, а энергоэффективный процессор не требует мощного охлаждения. Это позволяет ноутбуку работать тихо в большинстве сценариев использования.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Набор портов включает USB-разъемы для подключения периферии, HDMI для вывода изображения на внешний монитор или телевизор, а также аудиоразъем для наушников. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение к сети и различным устройствам. Встроенная веб-камера позволяет участвовать в видеозвонках и онлайн-конференциях.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что это ноутбук начального уровня, ориентированный на базовые задачи. Производительности достаточно для работы с документами, интернет-серфинга и просмотра видео, но не для ресурсоемких приложений. Предустановленный Linux может потребовать привыкания для пользователей Windows. Рекомендуется тем, кто ищет доступный и компактный ноутбук для учебы, работы с документами и веб-серфинга, не планируя использовать его для игр или профессиональной графики.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Infinix, Lenovo
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Отзывы о товаре Ноутбук Maibenben S14A-iN10UM 14" FHD IPS, Intel N100, 8Gb, 512Gb SSD, Linux, синий