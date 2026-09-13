Ноутбук Lenovo ThinkPad P1 G6 16" WQXGA IPS, Intel Core i9-13900H, 32Gb, 1Tb SSD, NVidia RTX2000 Ada 8Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 90Whr, Win11Pro (ENG), черный (21FV000CUERU)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad P1 G6 16" WQXGA IPS, Intel Core i9-13900H, 32Gb, 1Tb SSD, NVidia RTX2000 Ada 8Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 90Whr, Win11Pro (ENG), черный (21FV000CUERU)
Для кого и под какие задачи
ThinkPad P1 G6 - профессиональная мобильная рабочая станция для инженеров, архитекторов и специалистов по 3D-моделированию. Мощная конфигурация с Core i9 и профессиональной графикой NVIDIA RTX Ada 2000 отлично справляется с CAD/CAM системами, рендерингом и симуляциями. Ноутбук также подойдет для работы с большими наборами данных, сложными расчетами и профессионального монтажа видео.
Процессор, видеокарта и производительность
14-ядерный процессор Intel Core i9-13900H обеспечивает впечатляющую производительность в многопоточных задачах. Профессиональная видеокарта NVIDIA RTX 2000 Ada с 8 ГБ видеопамяти оптимизирована для работы с профессиональными приложениями, включая AutoCAD, Revit, SolidWorks. Связка CPU и GPU позволяет комфортно работать с тяжелыми проектами в САПР, выполнять рендеринг и обрабатывать 4K-видео без заметных задержек.
Экран и комфорт работы
16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением WQXGA (2560?1600) обеспечивает отличную детализацию и точную цветопередачу, что критично для работы с графикой и 3D-моделями. Матрица профессионального уровня гарантирует комфортную работу в течение длительного времени без усталости глаз, а соотношение сторон 16:10 дает больше вертикального пространства для работы с документами и чертежами.
Память, накопители и расширение
Установленные 32 ГБ оперативной памяти позволяют работать с множеством тяжелых приложений одновременно без потери производительности. Быстрый NVMe SSD объемом 1 ТБ обеспечивает мгновенный доступ к файлам и быструю загрузку проектов. Конфигурация памяти оптимальна для профессиональных задач, хотя при необходимости есть возможность расширения.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус ThinkPad P1 G6 сочетает прочность и мобильность - несмотря на мощное "железо", ноутбук остается относительно тонким и легким для своего класса. Продвинутая система охлаждения эффективно отводит тепло от производительных компонентов даже при длительных нагрузках. Батарея емкостью 90 Вт?ч обеспечивает достойную автономность для рабочей станции, позволяя работать вдали от розетки несколько часов при умеренных нагрузках.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен всеми необходимыми профессионалу интерфейсами, включая несколько USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 4, полноразмерные USB-A и HDMI. Встроенная IR-камера Full HD поддерживает безопасный вход через Windows Hello. Фирменная клавиатура ThinkPad с подсветкой обеспечивает точный отклик и комфортный набор текста. Предустановленная Windows 11 Pro предоставляет расширенные возможности для корпоративного использования.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учитывать, что это профессиональное решение с соответствующей ценой. Мощные компоненты могут греться под нагрузкой, хотя система охлаждения справляется с отводом тепла. Английская раскладка клавиатуры может потребовать привыкания. Рекомендуется тем, кто действительно нуждается в производительности мобильной рабочей станции - для обычных офисных задач есть более доступные альтернативы в линейке ThinkPad.
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Для кого и под какие задачи
ThinkPad P1 G6 - профессиональная мобильная рабочая станция для инженеров, архитекторов и специалистов по 3D-моделированию. Мощная конфигурация с Core i9 и профессиональной графикой NVIDIA RTX Ada 2000 отлично справляется с CAD/CAM системами, рендерингом и симуляциями. Ноутбук также подойдет для работы с большими наборами данных, сложными расчетами и профессионального монтажа видео.
Процессор, видеокарта и производительность
14-ядерный процессор Intel Core i9-13900H обеспечивает впечатляющую производительность в многопоточных задачах. Профессиональная видеокарта NVIDIA RTX 2000 Ada с 8 ГБ видеопамяти оптимизирована для работы с профессиональными приложениями, включая AutoCAD, Revit, SolidWorks. Связка CPU и GPU позволяет комфортно работать с тяжелыми проектами в САПР, выполнять рендеринг и обрабатывать 4K-видео без заметных задержек.
Экран и комфорт работы
16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением WQXGA (2560?1600) обеспечивает отличную детализацию и точную цветопередачу, что критично для работы с графикой и 3D-моделями. Матрица профессионального уровня гарантирует комфортную работу в течение длительного времени без усталости глаз, а соотношение сторон 16:10 дает больше вертикального пространства для работы с документами и чертежами.
Память, накопители и расширение
Установленные 32 ГБ оперативной памяти позволяют работать с множеством тяжелых приложений одновременно без потери производительности. Быстрый NVMe SSD объемом 1 ТБ обеспечивает мгновенный доступ к файлам и быструю загрузку проектов. Конфигурация памяти оптимальна для профессиональных задач, хотя при необходимости есть возможность расширения.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус ThinkPad P1 G6 сочетает прочность и мобильность - несмотря на мощное "железо", ноутбук остается относительно тонким и легким для своего класса. Продвинутая система охлаждения эффективно отводит тепло от производительных компонентов даже при длительных нагрузках. Батарея емкостью 90 Вт?ч обеспечивает достойную автономность для рабочей станции, позволяя работать вдали от розетки несколько часов при умеренных нагрузках.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен всеми необходимыми профессионалу интерфейсами, включая несколько USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 4, полноразмерные USB-A и HDMI. Встроенная IR-камера Full HD поддерживает безопасный вход через Windows Hello. Фирменная клавиатура ThinkPad с подсветкой обеспечивает точный отклик и комфортный набор текста. Предустановленная Windows 11 Pro предоставляет расширенные возможности для корпоративного использования.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учитывать, что это профессиональное решение с соответствующей ценой. Мощные компоненты могут греться под нагрузкой, хотя система охлаждения справляется с отводом тепла. Английская раскладка клавиатуры может потребовать привыкания. Рекомендуется тем, кто действительно нуждается в производительности мобильной рабочей станции - для обычных офисных задач есть более доступные альтернативы в линейке ThinkPad.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad P1 G6 16" WQXGA IPS, Intel Core i9-13900H, 32Gb, 1Tb SSD, NVidia RTX2000 Ada 8Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 90Whr, Win11Pro (ENG), черный (21FV000CUERU)