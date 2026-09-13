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Ноутбук Lenovo ThinkPad P1 G6 16" WQXGA IPS, Intel Core i9-13900H, 32Gb, 1Tb SSD, NVidia RTX2000 Ada 8Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 90Whr, Win11Pro (ENG), черный (21FV000CUERU) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo ThinkPad P1 G6 16" WQXGA IPS, Intel Core i9-13900H, 32Gb, 1Tb SSD, NVidia RTX2000 Ada 8Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 90Whr, Win11Pro (ENG), черный (21FV000CUERU)

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Ноутбук Lenovo ThinkPad P1 G6 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i9-13900H, 32Gb, 1Tb SSD, NVidia RTX2000 Ada 8Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 90Whr, Win11Pro (ENG), черный (21FV000CUERU) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkPad P1 G6 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i9-13900H, 32Gb, 1Tb SSD, NVidia RTX2000 Ada 8Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 90Whr, Win11Pro (ENG), черный (21FV000CUERU) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkPad P1 G6 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i9-13900H, 32Gb, 1Tb SSD, NVidia RTX2000 Ada 8Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 90Whr, Win11Pro (ENG), черный (21FV000CUERU) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkPad P1 G6 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i9-13900H, 32Gb, 1Tb SSD, NVidia RTX2000 Ada 8Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 90Whr, Win11Pro (ENG), черный (21FV000CUERU) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkPad P1 G6 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i9-13900H, 32Gb, 1Tb SSD, NVidia RTX2000 Ada 8Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 90Whr, Win11Pro (ENG), черный (21FV000CUERU) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkPad P1 G6 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i9-13900H, 32Gb, 1Tb SSD, NVidia RTX2000 Ada 8Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 90Whr, Win11Pro (ENG), черный (21FV000CUERU) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkPad P1 G6 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i9-13900H, 32Gb, 1Tb SSD, NVidia RTX2000 Ada 8Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 90Whr, Win11Pro (ENG), черный (21FV000CUERU) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkPad P1 G6 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i9-13900H, 32Gb, 1Tb SSD, NVidia RTX2000 Ada 8Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 90Whr, Win11Pro (ENG), черный (21FV000CUERU) - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkPad P1 G6 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i9-13900H, 32Gb, 1Tb SSD, NVidia RTX2000 Ada 8Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 90Whr, Win11Pro (ENG), черный (21FV000CUERU) - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkPad P1 G6 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i9-13900H, 32Gb, 1Tb SSD, NVidia RTX2000 Ada 8Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 90Whr, Win11Pro (ENG), черный (21FV000CUERU) - фото 10
Ноутбук Lenovo ThinkPad P1 G6 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i9-13900H, 32Gb, 1Tb SSD, NVidia RTX2000 Ada 8Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 90Whr, Win11Pro (ENG), черный (21FV000CUERU) - фото 11
Ноутбук Lenovo ThinkPad P1 G6 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i9-13900H, 32Gb, 1Tb SSD, NVidia RTX2000 Ada 8Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 90Whr, Win11Pro (ENG), черный (21FV000CUERU) - фото 12
Ноутбук Lenovo ThinkPad P1 G6 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i9-13900H, 32Gb, 1Tb SSD, NVidia RTX2000 Ada 8Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 90Whr, Win11Pro (ENG), черный (21FV000CUERU) - фото 13
Ноутбук Lenovo ThinkPad P1 G6 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i9-13900H, 32Gb, 1Tb SSD, NVidia RTX2000 Ada 8Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 90Whr, Win11Pro (ENG), черный (21FV000CUERU) - фото 14
Ноутбук Lenovo ThinkPad P1 G6 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i9-13900H, 32Gb, 1Tb SSD, NVidia RTX2000 Ada 8Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 90Whr, Win11Pro (ENG), черный (21FV000CUERU) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkPad P
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad P1 G6 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i9-13900H, 32Gb, 1Tb SSD, NVidia RTX2000 Ada 8Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 90Whr, Win11Pro (ENG), черный (21FV000CUERU) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad P1 G6 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i9-13900H, 32Gb, 1Tb SSD, NVidia RTX2000 Ada 8Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 90Whr, Win11Pro (ENG), черный (21FV000CUERU) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad P1 G6 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i9-13900H, 32Gb, 1Tb SSD, NVidia RTX2000 Ada 8Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 90Whr, Win11Pro (ENG), черный (21FV000CUERU) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad P1 G6 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i9-13900H, 32Gb, 1Tb SSD, NVidia RTX2000 Ada 8Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 90Whr, Win11Pro (ENG), черный (21FV000CUERU) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad P1 G6 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i9-13900H, 32Gb, 1Tb SSD, NVidia RTX2000 Ada 8Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 90Whr, Win11Pro (ENG), черный (21FV000CUERU) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad P1 G6 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i9-13900H, 32Gb, 1Tb SSD, NVidia RTX2000 Ada 8Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 90Whr, Win11Pro (ENG), черный (21FV000CUERU) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad P1 G6 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i9-13900H, 32Gb, 1Tb SSD, NVidia RTX2000 Ada 8Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 90Whr, Win11Pro (ENG), черный (21FV000CUERU) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad P1 G6 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i9-13900H, 32Gb, 1Tb SSD, NVidia RTX2000 Ada 8Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 90Whr, Win11Pro (ENG), черный (21FV000CUERU) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad P1 G6 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i9-13900H, 32Gb, 1Tb SSD, NVidia RTX2000 Ada 8Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 90Whr, Win11Pro (ENG), черный (21FV000CUERU) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad P1 G6 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i9-13900H, 32Gb, 1Tb SSD, NVidia RTX2000 Ada 8Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 90Whr, Win11Pro (ENG), черный (21FV000CUERU) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad P1 G6 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i9-13900H, 32Gb, 1Tb SSD, NVidia RTX2000 Ada 8Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 90Whr, Win11Pro (ENG), черный (21FV000CUERU) - фото 11
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad P1 G6 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i9-13900H, 32Gb, 1Tb SSD, NVidia RTX2000 Ada 8Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 90Whr, Win11Pro (ENG), черный (21FV000CUERU) - фото 12
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad P1 G6 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i9-13900H, 32Gb, 1Tb SSD, NVidia RTX2000 Ada 8Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 90Whr, Win11Pro (ENG), черный (21FV000CUERU) - фото 13
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad P1 G6 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i9-13900H, 32Gb, 1Tb SSD, NVidia RTX2000 Ada 8Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 90Whr, Win11Pro (ENG), черный (21FV000CUERU) - фото 14
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad P1 G6 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i9-13900H, 32Gb, 1Tb SSD, NVidia RTX2000 Ada 8Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 90Whr, Win11Pro (ENG), черный (21FV000CUERU) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
263 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713701
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad P
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i9
Модель процессора
Intel Core i9 13900H
Частота процессора, ГГц
2.6
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 2000
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
0
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
90 Wh
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
2.5

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad P1 G6 16" WQXGA IPS, Intel Core i9-13900H, 32Gb, 1Tb SSD, NVidia RTX2000 Ada 8Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 90Whr, Win11Pro (ENG), черный (21FV000CUERU)

Для кого и под какие задачи

ThinkPad P1 G6 - профессиональная мобильная рабочая станция для инженеров, архитекторов и специалистов по 3D-моделированию. Мощная конфигурация с Core i9 и профессиональной графикой NVIDIA RTX Ada 2000 отлично справляется с CAD/CAM системами, рендерингом и симуляциями. Ноутбук также подойдет для работы с большими наборами данных, сложными расчетами и профессионального монтажа видео.

Процессор, видеокарта и производительность

14-ядерный процессор Intel Core i9-13900H обеспечивает впечатляющую производительность в многопоточных задачах. Профессиональная видеокарта NVIDIA RTX 2000 Ada с 8 ГБ видеопамяти оптимизирована для работы с профессиональными приложениями, включая AutoCAD, Revit, SolidWorks. Связка CPU и GPU позволяет комфортно работать с тяжелыми проектами в САПР, выполнять рендеринг и обрабатывать 4K-видео без заметных задержек.

Экран и комфорт работы

16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением WQXGA (2560?1600) обеспечивает отличную детализацию и точную цветопередачу, что критично для работы с графикой и 3D-моделями. Матрица профессионального уровня гарантирует комфортную работу в течение длительного времени без усталости глаз, а соотношение сторон 16:10 дает больше вертикального пространства для работы с документами и чертежами.

Память, накопители и расширение

Установленные 32 ГБ оперативной памяти позволяют работать с множеством тяжелых приложений одновременно без потери производительности. Быстрый NVMe SSD объемом 1 ТБ обеспечивает мгновенный доступ к файлам и быструю загрузку проектов. Конфигурация памяти оптимальна для профессиональных задач, хотя при необходимости есть возможность расширения.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ThinkPad P1 G6 сочетает прочность и мобильность - несмотря на мощное "железо", ноутбук остается относительно тонким и легким для своего класса. Продвинутая система охлаждения эффективно отводит тепло от производительных компонентов даже при длительных нагрузках. Батарея емкостью 90 Вт?ч обеспечивает достойную автономность для рабочей станции, позволяя работать вдали от розетки несколько часов при умеренных нагрузках.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен всеми необходимыми профессионалу интерфейсами, включая несколько USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 4, полноразмерные USB-A и HDMI. Встроенная IR-камера Full HD поддерживает безопасный вход через Windows Hello. Фирменная клавиатура ThinkPad с подсветкой обеспечивает точный отклик и комфортный набор текста. Предустановленная Windows 11 Pro предоставляет расширенные возможности для корпоративного использования.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учитывать, что это профессиональное решение с соответствующей ценой. Мощные компоненты могут греться под нагрузкой, хотя система охлаждения справляется с отводом тепла. Английская раскладка клавиатуры может потребовать привыкания. Рекомендуется тем, кто действительно нуждается в производительности мобильной рабочей станции - для обычных офисных задач есть более доступные альтернативы в линейке ThinkPad.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad P1 G6 16" WQXGA IPS, Intel Core i9-13900H, 32Gb, 1Tb SSD, NVidia RTX2000 Ada 8Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 90Whr, Win11Pro (ENG), черный (21FV000CUERU)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad P
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i9
Модель процессора
Intel Core i9 13900H
Частота процессора, ГГц
2.6
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 2000
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
0
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
90 Wh
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

ThinkPad P1 G6 - профессиональная мобильная рабочая станция для инженеров, архитекторов и специалистов по 3D-моделированию. Мощная конфигурация с Core i9 и профессиональной графикой NVIDIA RTX Ada 2000 отлично справляется с CAD/CAM системами, рендерингом и симуляциями. Ноутбук также подойдет для работы с большими наборами данных, сложными расчетами и профессионального монтажа видео.

Процессор, видеокарта и производительность

14-ядерный процессор Intel Core i9-13900H обеспечивает впечатляющую производительность в многопоточных задачах. Профессиональная видеокарта NVIDIA RTX 2000 Ada с 8 ГБ видеопамяти оптимизирована для работы с профессиональными приложениями, включая AutoCAD, Revit, SolidWorks. Связка CPU и GPU позволяет комфортно работать с тяжелыми проектами в САПР, выполнять рендеринг и обрабатывать 4K-видео без заметных задержек.

Экран и комфорт работы

16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением WQXGA (2560?1600) обеспечивает отличную детализацию и точную цветопередачу, что критично для работы с графикой и 3D-моделями. Матрица профессионального уровня гарантирует комфортную работу в течение длительного времени без усталости глаз, а соотношение сторон 16:10 дает больше вертикального пространства для работы с документами и чертежами.

Память, накопители и расширение

Установленные 32 ГБ оперативной памяти позволяют работать с множеством тяжелых приложений одновременно без потери производительности. Быстрый NVMe SSD объемом 1 ТБ обеспечивает мгновенный доступ к файлам и быструю загрузку проектов. Конфигурация памяти оптимальна для профессиональных задач, хотя при необходимости есть возможность расширения.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ThinkPad P1 G6 сочетает прочность и мобильность - несмотря на мощное "железо", ноутбук остается относительно тонким и легким для своего класса. Продвинутая система охлаждения эффективно отводит тепло от производительных компонентов даже при длительных нагрузках. Батарея емкостью 90 Вт?ч обеспечивает достойную автономность для рабочей станции, позволяя работать вдали от розетки несколько часов при умеренных нагрузках.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен всеми необходимыми профессионалу интерфейсами, включая несколько USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 4, полноразмерные USB-A и HDMI. Встроенная IR-камера Full HD поддерживает безопасный вход через Windows Hello. Фирменная клавиатура ThinkPad с подсветкой обеспечивает точный отклик и комфортный набор текста. Предустановленная Windows 11 Pro предоставляет расширенные возможности для корпоративного использования.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учитывать, что это профессиональное решение с соответствующей ценой. Мощные компоненты могут греться под нагрузкой, хотя система охлаждения справляется с отводом тепла. Английская раскладка клавиатуры может потребовать привыкания. Рекомендуется тем, кто действительно нуждается в производительности мобильной рабочей станции - для обычных офисных задач есть более доступные альтернативы в линейке ThinkPad.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkPad P1 G6 16" WQXGA IPS, Intel Core i9-13900H, 32Gb, 1Tb SSD, NVidia RTX2000 Ada 8Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 90Whr, Win11Pro (ENG), черный (21FV000CUERU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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