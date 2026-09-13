Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH 16" WQXGA IPS, Intel Core i5-13500H, 16Gb, 512Gb SSD, NVidia RTX4050 6Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 80Whr, Win11 Pro (ENG), серый (21J80008UERU)

Для кого и под какие задачи

Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH представляет собой мощный рабочий ноутбук, ориентированный на профессионалов, которым требуется производительность для работы с графикой, легкого рендеринга и повседневных офисных задач. Благодаря сочетанию современного процессора Intel Core i5-13500H и видеокарты NVIDIA RTX 4050, устройство отлично подходит для работы с Adobe Creative Suite, 3D-визуализации начального уровня и даже казуальных игр в свободное время.

Процессор, видеокарта и производительность

13-е поколение процессора Intel Core i5-13500H с 12 ядрами (4 производительных и 8 энергоэффективных) обеспечивает высокую производительность в многопоточных задачах. Дискретная видеокарта NVIDIA RTX 4050 с 6 ГБ видеопамяти поддерживает современные технологии трассировки лучей и DLSS 3, что позволяет комфортно работать с графическими редакторами и запускать актуальные игры на средних настройках графики.

Экран и комфорт работы

16-дюймовый IPS-экран с разрешением WQXGA (2560x1600) обеспечивает отличную детализацию изображения и комфортную работу с текстом. Матрица IPS гарантирует широкие углы обзора и достойную цветопередачу, что важно для работы с графическим контентом и длительного использования. Соотношение сторон 16:10 дает дополнительную высоту рабочей области для продуктивной работы с документами.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти достаточно для комфортной работы с большим количеством вкладок браузера и ресурсоемкими приложениями. SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, хотя для работы с большими проектами может потребоваться внешний накопитель.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в сдержанном деловом стиле с акцентом на практичность и надежность. Система охлаждения справляется с нагревом производительных компонентов, хотя под серьезной нагрузкой может быть слышен шум вентиляторов. Батарея емкостью 80 Вт?ч обеспечивает длительную автономную работу - до 8-10 часов при обычном офисном использовании.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен инфракрасной FHD-веб-камерой для качественных видеоконференций и поддержки Windows Hello. Предустановленная Windows 11 Pro предоставляет расширенные возможности для бизнеса и безопасности. Набор портов включает все необходимое для профессиональной работы, а поддержка современных стандартов беспроводной связи обеспечивает стабильное подключение к сети.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что это не ультрабук - с учетом мощной начинки и 16-дюймового экрана ноутбук имеет соответствующий вес. Объем накопителя в 512 ГБ может потребовать расширения для работы с большими файлами. Модель оптимальна для тех, кто ищет баланс между производительностью рабочей станции и мобильностью, но пользователям, которым важна максимальная портативность, стоит рассмотреть более компактные альтернативы.