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Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH 16" WQXGA IPS, Intel Core i5-13500H, 16Gb, 512Gb SSD, NVidia RTX4050 6Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 80Whr, Win11 Pro (ENG), серый (21J80008UERU) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH 16" WQXGA IPS, Intel Core i5-13500H, 16Gb, 512Gb SSD, NVidia RTX4050 6Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 80Whr, Win11 Pro (ENG), серый (21J80008UERU)

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Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i5-13500H, 16Gb, 512Gb SSD, NVidia RTX4050 6Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 80Whr, Win11 Pro (ENG), серый (21J80008UE_RU) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i5-13500H, 16Gb, 512Gb SSD, NVidia RTX4050 6Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 80Whr, Win11 Pro (ENG), серый (21J80008UE_RU) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i5-13500H, 16Gb, 512Gb SSD, NVidia RTX4050 6Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 80Whr, Win11 Pro (ENG), серый (21J80008UE_RU) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i5-13500H, 16Gb, 512Gb SSD, NVidia RTX4050 6Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 80Whr, Win11 Pro (ENG), серый (21J80008UE_RU) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i5-13500H, 16Gb, 512Gb SSD, NVidia RTX4050 6Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 80Whr, Win11 Pro (ENG), серый (21J80008UE_RU) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i5-13500H, 16Gb, 512Gb SSD, NVidia RTX4050 6Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 80Whr, Win11 Pro (ENG), серый (21J80008UE_RU) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i5-13500H, 16Gb, 512Gb SSD, NVidia RTX4050 6Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 80Whr, Win11 Pro (ENG), серый (21J80008UE_RU) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i5-13500H, 16Gb, 512Gb SSD, NVidia RTX4050 6Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 80Whr, Win11 Pro (ENG), серый (21J80008UE_RU) - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i5-13500H, 16Gb, 512Gb SSD, NVidia RTX4050 6Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 80Whr, Win11 Pro (ENG), серый (21J80008UE_RU) - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i5-13500H, 16Gb, 512Gb SSD, NVidia RTX4050 6Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 80Whr, Win11 Pro (ENG), серый (21J80008UE_RU) - фото 10
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i5-13500H, 16Gb, 512Gb SSD, NVidia RTX4050 6Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 80Whr, Win11 Pro (ENG), серый (21J80008UE_RU) - фото 11
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i5-13500H, 16Gb, 512Gb SSD, NVidia RTX4050 6Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 80Whr, Win11 Pro (ENG), серый (21J80008UE_RU) - фото 12
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i5-13500H, 16Gb, 512Gb SSD, NVidia RTX4050 6Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 80Whr, Win11 Pro (ENG), серый (21J80008UE_RU) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i5-13500H, 16Gb, 512Gb SSD, NVidia RTX4050 6Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 80Whr, Win11 Pro (ENG), серый (21J80008UE_RU) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i5-13500H, 16Gb, 512Gb SSD, NVidia RTX4050 6Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 80Whr, Win11 Pro (ENG), серый (21J80008UE_RU) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i5-13500H, 16Gb, 512Gb SSD, NVidia RTX4050 6Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 80Whr, Win11 Pro (ENG), серый (21J80008UE_RU) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i5-13500H, 16Gb, 512Gb SSD, NVidia RTX4050 6Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 80Whr, Win11 Pro (ENG), серый (21J80008UE_RU) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i5-13500H, 16Gb, 512Gb SSD, NVidia RTX4050 6Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 80Whr, Win11 Pro (ENG), серый (21J80008UE_RU) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i5-13500H, 16Gb, 512Gb SSD, NVidia RTX4050 6Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 80Whr, Win11 Pro (ENG), серый (21J80008UE_RU) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i5-13500H, 16Gb, 512Gb SSD, NVidia RTX4050 6Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 80Whr, Win11 Pro (ENG), серый (21J80008UE_RU) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i5-13500H, 16Gb, 512Gb SSD, NVidia RTX4050 6Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 80Whr, Win11 Pro (ENG), серый (21J80008UE_RU) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i5-13500H, 16Gb, 512Gb SSD, NVidia RTX4050 6Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 80Whr, Win11 Pro (ENG), серый (21J80008UE_RU) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i5-13500H, 16Gb, 512Gb SSD, NVidia RTX4050 6Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 80Whr, Win11 Pro (ENG), серый (21J80008UE_RU) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i5-13500H, 16Gb, 512Gb SSD, NVidia RTX4050 6Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 80Whr, Win11 Pro (ENG), серый (21J80008UE_RU) - фото 11
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i5-13500H, 16Gb, 512Gb SSD, NVidia RTX4050 6Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 80Whr, Win11 Pro (ENG), серый (21J80008UE_RU) - фото 12
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i5-13500H, 16Gb, 512Gb SSD, NVidia RTX4050 6Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 80Whr, Win11 Pro (ENG), серый (21J80008UE_RU) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
125 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713697
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
Intel Core i5 13500H
Частота процессора, ГГц
2.6
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
80 Wh
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
2.5

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH 16" WQXGA IPS, Intel Core i5-13500H, 16Gb, 512Gb SSD, NVidia RTX4050 6Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 80Whr, Win11 Pro (ENG), серый (21J80008UERU)

Для кого и под какие задачи

Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH представляет собой мощный рабочий ноутбук, ориентированный на профессионалов, которым требуется производительность для работы с графикой, легкого рендеринга и повседневных офисных задач. Благодаря сочетанию современного процессора Intel Core i5-13500H и видеокарты NVIDIA RTX 4050, устройство отлично подходит для работы с Adobe Creative Suite, 3D-визуализации начального уровня и даже казуальных игр в свободное время.

Процессор, видеокарта и производительность

13-е поколение процессора Intel Core i5-13500H с 12 ядрами (4 производительных и 8 энергоэффективных) обеспечивает высокую производительность в многопоточных задачах. Дискретная видеокарта NVIDIA RTX 4050 с 6 ГБ видеопамяти поддерживает современные технологии трассировки лучей и DLSS 3, что позволяет комфортно работать с графическими редакторами и запускать актуальные игры на средних настройках графики.

Экран и комфорт работы

16-дюймовый IPS-экран с разрешением WQXGA (2560x1600) обеспечивает отличную детализацию изображения и комфортную работу с текстом. Матрица IPS гарантирует широкие углы обзора и достойную цветопередачу, что важно для работы с графическим контентом и длительного использования. Соотношение сторон 16:10 дает дополнительную высоту рабочей области для продуктивной работы с документами.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти достаточно для комфортной работы с большим количеством вкладок браузера и ресурсоемкими приложениями. SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, хотя для работы с большими проектами может потребоваться внешний накопитель.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в сдержанном деловом стиле с акцентом на практичность и надежность. Система охлаждения справляется с нагревом производительных компонентов, хотя под серьезной нагрузкой может быть слышен шум вентиляторов. Батарея емкостью 80 Вт?ч обеспечивает длительную автономную работу - до 8-10 часов при обычном офисном использовании.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен инфракрасной FHD-веб-камерой для качественных видеоконференций и поддержки Windows Hello. Предустановленная Windows 11 Pro предоставляет расширенные возможности для бизнеса и безопасности. Набор портов включает все необходимое для профессиональной работы, а поддержка современных стандартов беспроводной связи обеспечивает стабильное подключение к сети.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что это не ультрабук - с учетом мощной начинки и 16-дюймового экрана ноутбук имеет соответствующий вес. Объем накопителя в 512 ГБ может потребовать расширения для работы с большими файлами. Модель оптимальна для тех, кто ищет баланс между производительностью рабочей станции и мобильностью, но пользователям, которым важна максимальная портативность, стоит рассмотреть более компактные альтернативы.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH 16" WQXGA IPS, Intel Core i5-13500H, 16Gb, 512Gb SSD, NVidia RTX4050 6Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 80Whr, Win11 Pro (ENG), серый (21J80008UERU)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
Intel Core i5 13500H
Частота процессора, ГГц
2.6
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
80 Wh
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH представляет собой мощный рабочий ноутбук, ориентированный на профессионалов, которым требуется производительность для работы с графикой, легкого рендеринга и повседневных офисных задач. Благодаря сочетанию современного процессора Intel Core i5-13500H и видеокарты NVIDIA RTX 4050, устройство отлично подходит для работы с Adobe Creative Suite, 3D-визуализации начального уровня и даже казуальных игр в свободное время.

Процессор, видеокарта и производительность

13-е поколение процессора Intel Core i5-13500H с 12 ядрами (4 производительных и 8 энергоэффективных) обеспечивает высокую производительность в многопоточных задачах. Дискретная видеокарта NVIDIA RTX 4050 с 6 ГБ видеопамяти поддерживает современные технологии трассировки лучей и DLSS 3, что позволяет комфортно работать с графическими редакторами и запускать актуальные игры на средних настройках графики.

Экран и комфорт работы

16-дюймовый IPS-экран с разрешением WQXGA (2560x1600) обеспечивает отличную детализацию изображения и комфортную работу с текстом. Матрица IPS гарантирует широкие углы обзора и достойную цветопередачу, что важно для работы с графическим контентом и длительного использования. Соотношение сторон 16:10 дает дополнительную высоту рабочей области для продуктивной работы с документами.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти достаточно для комфортной работы с большим количеством вкладок браузера и ресурсоемкими приложениями. SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, хотя для работы с большими проектами может потребоваться внешний накопитель.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в сдержанном деловом стиле с акцентом на практичность и надежность. Система охлаждения справляется с нагревом производительных компонентов, хотя под серьезной нагрузкой может быть слышен шум вентиляторов. Батарея емкостью 80 Вт?ч обеспечивает длительную автономную работу - до 8-10 часов при обычном офисном использовании.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен инфракрасной FHD-веб-камерой для качественных видеоконференций и поддержки Windows Hello. Предустановленная Windows 11 Pro предоставляет расширенные возможности для бизнеса и безопасности. Набор портов включает все необходимое для профессиональной работы, а поддержка современных стандартов беспроводной связи обеспечивает стабильное подключение к сети.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что это не ультрабук - с учетом мощной начинки и 16-дюймового экрана ноутбук имеет соответствующий вес. Объем накопителя в 512 ГБ может потребовать расширения для работы с большими файлами. Модель оптимальна для тех, кто ищет баланс между производительностью рабочей станции и мобильностью, но пользователям, которым важна максимальная портативность, стоит рассмотреть более компактные альтернативы.

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Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH 16" WQXGA IPS, Intel Core i5-13500H, 16Gb, 512Gb SSD, NVidia RTX4050 6Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 80Whr, Win11 Pro (ENG), серый (21J80008UERU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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