Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH 16" WQXGA IPS, Intel Core i5-13500H, 16Gb, 512Gb SSD, NVidia RTX4050 6Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 80Whr, Win11 Pro (ENG), серый (21J80008UERU)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH 16" WQXGA IPS, Intel Core i5-13500H, 16Gb, 512Gb SSD, NVidia RTX4050 6Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 80Whr, Win11 Pro (ENG), серый (21J80008UERU)
Для кого и под какие задачи
Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH представляет собой мощный рабочий ноутбук, ориентированный на профессионалов, которым требуется производительность для работы с графикой, легкого рендеринга и повседневных офисных задач. Благодаря сочетанию современного процессора Intel Core i5-13500H и видеокарты NVIDIA RTX 4050, устройство отлично подходит для работы с Adobe Creative Suite, 3D-визуализации начального уровня и даже казуальных игр в свободное время.
Процессор, видеокарта и производительность
13-е поколение процессора Intel Core i5-13500H с 12 ядрами (4 производительных и 8 энергоэффективных) обеспечивает высокую производительность в многопоточных задачах. Дискретная видеокарта NVIDIA RTX 4050 с 6 ГБ видеопамяти поддерживает современные технологии трассировки лучей и DLSS 3, что позволяет комфортно работать с графическими редакторами и запускать актуальные игры на средних настройках графики.
Экран и комфорт работы
16-дюймовый IPS-экран с разрешением WQXGA (2560x1600) обеспечивает отличную детализацию изображения и комфортную работу с текстом. Матрица IPS гарантирует широкие углы обзора и достойную цветопередачу, что важно для работы с графическим контентом и длительного использования. Соотношение сторон 16:10 дает дополнительную высоту рабочей области для продуктивной работы с документами.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти достаточно для комфортной работы с большим количеством вкладок браузера и ресурсоемкими приложениями. SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, хотя для работы с большими проектами может потребоваться внешний накопитель.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус выполнен в сдержанном деловом стиле с акцентом на практичность и надежность. Система охлаждения справляется с нагревом производительных компонентов, хотя под серьезной нагрузкой может быть слышен шум вентиляторов. Батарея емкостью 80 Вт?ч обеспечивает длительную автономную работу - до 8-10 часов при обычном офисном использовании.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен инфракрасной FHD-веб-камерой для качественных видеоконференций и поддержки Windows Hello. Предустановленная Windows 11 Pro предоставляет расширенные возможности для бизнеса и безопасности. Набор портов включает все необходимое для профессиональной работы, а поддержка современных стандартов беспроводной связи обеспечивает стабильное подключение к сети.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что это не ультрабук - с учетом мощной начинки и 16-дюймового экрана ноутбук имеет соответствующий вес. Объем накопителя в 512 ГБ может потребовать расширения для работы с большими файлами. Модель оптимальна для тех, кто ищет баланс между производительностью рабочей станции и мобильностью, но пользователям, которым важна максимальная портативность, стоит рассмотреть более компактные альтернативы.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 121 070 руб.30268 руб. в СплитНоутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8052 Ryzen 7 260 16Gb SSD51...
-
В наличииЦена 121 380 руб.30345 руб. в СплитНоутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD512...
-
В наличииЦена 124 530 руб.31133 руб. в СплитНоутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6" Full HD 1920x1080/Intel Core i7...
-
В наличииЦена 125 350 руб.31338 руб. в СплитНоутбук Asus B9403CVAR-PP2376 14" OLED Core 7 150U 32Gb/1024Gb S...
-
В наличииЦена 126 860 руб.31715 руб. в СплитНоутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF075 Core Ultra 7 355 32Gb SS...
-
В наличииЦена 126 930 руб.31733 руб. в СплитНоутбук MSI Cyborg 17 B2RWFKG-283XRU Intel Core 7 240H/16Gb/SSD1...
-
В наличииЦена 129 310 руб.32328 руб. в СплитНоутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UM-S8050 Ryzen 7 260 16Gb SSD51...
-
В наличииЦена 129 390 руб.32348 руб. в СплитНоутбук Asus ExpertBook P5 P5405CSA-NZ0304 Core Ultra 7 258V 32G...
-
В наличииЦена 129 790 руб.32448 руб. в СплитНоутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 7 268V 32Gb SSD512Gb Intel...
-
В наличииЦена 132 010 руб.33003 руб. в СплитНоутбук HP UMA Ultra 7 255U 8 16 inch G1i 16" IPS 16Gb/512Gb (C1...
-
В наличииЦена 132 170 руб.33043 руб. в СплитНоутбук HP EliteBook 830 G11 13.3" Touch Core Ultra 7 155U 16Gb ...
-
В наличииЦена 136 920 руб.34230 руб. в СплитНоутбук HP EliteBook 860 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Int...
Для кого и под какие задачи
Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH представляет собой мощный рабочий ноутбук, ориентированный на профессионалов, которым требуется производительность для работы с графикой, легкого рендеринга и повседневных офисных задач. Благодаря сочетанию современного процессора Intel Core i5-13500H и видеокарты NVIDIA RTX 4050, устройство отлично подходит для работы с Adobe Creative Suite, 3D-визуализации начального уровня и даже казуальных игр в свободное время.
Процессор, видеокарта и производительность
13-е поколение процессора Intel Core i5-13500H с 12 ядрами (4 производительных и 8 энергоэффективных) обеспечивает высокую производительность в многопоточных задачах. Дискретная видеокарта NVIDIA RTX 4050 с 6 ГБ видеопамяти поддерживает современные технологии трассировки лучей и DLSS 3, что позволяет комфортно работать с графическими редакторами и запускать актуальные игры на средних настройках графики.
Экран и комфорт работы
16-дюймовый IPS-экран с разрешением WQXGA (2560x1600) обеспечивает отличную детализацию изображения и комфортную работу с текстом. Матрица IPS гарантирует широкие углы обзора и достойную цветопередачу, что важно для работы с графическим контентом и длительного использования. Соотношение сторон 16:10 дает дополнительную высоту рабочей области для продуктивной работы с документами.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти достаточно для комфортной работы с большим количеством вкладок браузера и ресурсоемкими приложениями. SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, хотя для работы с большими проектами может потребоваться внешний накопитель.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус выполнен в сдержанном деловом стиле с акцентом на практичность и надежность. Система охлаждения справляется с нагревом производительных компонентов, хотя под серьезной нагрузкой может быть слышен шум вентиляторов. Батарея емкостью 80 Вт?ч обеспечивает длительную автономную работу - до 8-10 часов при обычном офисном использовании.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен инфракрасной FHD-веб-камерой для качественных видеоконференций и поддержки Windows Hello. Предустановленная Windows 11 Pro предоставляет расширенные возможности для бизнеса и безопасности. Набор портов включает все необходимое для профессиональной работы, а поддержка современных стандартов беспроводной связи обеспечивает стабильное подключение к сети.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что это не ультрабук - с учетом мощной начинки и 16-дюймового экрана ноутбук имеет соответствующий вес. Объем накопителя в 512 ГБ может потребовать расширения для работы с большими файлами. Модель оптимальна для тех, кто ищет баланс между производительностью рабочей станции и мобильностью, но пользователям, которым важна максимальная портативность, стоит рассмотреть более компактные альтернативы.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH 16" WQXGA IPS, Intel Core i5-13500H, 16Gb, 512Gb SSD, NVidia RTX4050 6Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 80Whr, Win11 Pro (ENG), серый (21J80008UERU)