Ноутбук Lenovo IP3 Slim 16IRH10 16" WUXGA IPS, Intel Core i5-13420H, 16Gb, 512Gb SSD, no OS, серый (83K2000WRK)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo IP3 Slim 16IRH10 16" WUXGA IPS, Intel Core i5-13420H, 16Gb, 512Gb SSD, no OS, серый (83K2000WRK)
Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 16IRH10 83K2000WRK — это современное устройство, сочетающее в себе высокую производительность и стильный дизайн. Оснащенный процессором Intel Core i5-13420H с 8 ядрами и 12 потоками, он легко справляется с любыми задачами — от офисной работы и учебы до мультимедийных развлечений и многозадачности. Объем оперативной памяти в 16 ГБ стандарта DDR5 обеспечивает быструю и плавную работу приложений, а SSD-накопитель на 512 ГБ гарантирует молниеносную загрузку системы и достаточное пространство для хранения файлов. Экран ноутбука имеет диагональ 16 дюймов с разрешением 1920x1200 пикселей и выполнен по технологии IPS с матовой поверхностью, что обеспечивает яркую, четкую картинку и комфортную работу при любом освещении. Соотношение сторон 16:10 расширяет рабочее пространство, а антибликовое покрытие снижает утомляемость глаз при длительном использовании. Корпус Lenovo IdeaPad Slim 3 изготовлен из алюминия и пластика, что придает устройству прочность и легкость. Толщина ноутбука составляет всего 17,9 мм, а вес составляет около 1.73 кг, что делает его удобным для переноски и использования вне дома или офиса. Корпус соответствует военному стандарту MIL-STD-810H, что обеспечивает дополнительную защиту от внешних воздействий. Для подключения внешних устройств предусмотрены порты USB-A, USB-C с поддержкой Power Delivery и DisplayPort, HDMI, а также слот для SD-карт. Встроенный модуль Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2 обеспечивают стабильное и быстрое беспроводное соединение. Ноутбук оснащен HD-камерой со шторкой для конфиденциальности, стереодинамиками с поддержкой Dolby Audio и двумя микрофонами, что делает его подходящим для видеозвонков и онлайн-конференций.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IP3 Slim 16IRH10 16" WUXGA IPS, Intel Core i5-13420H, 16Gb, 512Gb SSD, no OS, серый (83K2000WRK)