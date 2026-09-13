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Ноутбук HP ProBook 440 G11 14" WUXGA IPS, Intel Core Ultra 7 155U, 8Gb, 512Gb SSD, no OS, серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук HP ProBook 440 G11 14" WUXGA IPS, Intel Core Ultra 7 155U, 8Gb, 512Gb SSD, no OS, серебристый

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Ноутбук HP ProBook 440 G11 14&quot; WUXGA IPS, Intel Core Ultra 7 155U, 8Gb, 512Gb SSD, no OS, серебристый - фото 1
Ноутбук HP ProBook 440 G11 14&quot; WUXGA IPS, Intel Core Ultra 7 155U, 8Gb, 512Gb SSD, no OS, серебристый - фото 2
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Ноутбук HP ProBook 440 G11 14&quot; WUXGA IPS, Intel Core Ultra 7 155U, 8Gb, 512Gb SSD, no OS, серебристый - фото 4
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Ноутбук HP ProBook 440 G11 14&quot; WUXGA IPS, Intel Core Ultra 7 155U, 8Gb, 512Gb SSD, no OS, серебристый - фото 7
Ноутбук HP ProBook 440 G11 14&quot; WUXGA IPS, Intel Core Ultra 7 155U, 8Gb, 512Gb SSD, no OS, серебристый - фото 8
Ноутбук HP ProBook 440 G11 14&quot; WUXGA IPS, Intel Core Ultra 7 155U, 8Gb, 512Gb SSD, no OS, серебристый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
HP Probook
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук HP ProBook 440 G11 14&quot; WUXGA IPS, Intel Core Ultra 7 155U, 8Gb, 512Gb SSD, no OS, серебристый - фото 8
  • Ноутбук HP ProBook 440 G11 14&quot; WUXGA IPS, Intel Core Ultra 7 155U, 8Gb, 512Gb SSD, no OS, серебристый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
60 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713669
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
HP Probook
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
155U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт-ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук HP ProBook 440 G11 14" WUXGA IPS, Intel Core Ultra 7 155U, 8Gb, 512Gb SSD, no OS, серебристый

Для кого и под какие задачи

HP ProBook 440 G11 - современный бизнес-ноутбук, ориентированный на профессионалов и офисных работников, которым важны надежность, производительность и мобильность. Модель отлично подходит для работы с документами, презентациями, многооконного веб-серфинга и видеоконференций. Благодаря новому процессору Intel Core Ultra и качественному IPS-экрану, ноутбук справится как с повседневными задачами, так и с более требовательными бизнес-приложениями.

Процессор, видеокарта и производительность

Ноутбук оснащен инновационным процессором Intel Core Ultra 7 155U с поддержкой технологий искусственного интеллекта, что обеспечивает высокую энергоэффективность и достаточную мощность для офисных и бизнес-задач. Встроенная графика Intel нового поколения легко справляется с работой в офисных приложениях, просмотром видео и базовой обработкой изображений. Связка процессора и интегрированной графики оптимизирована для длительной стабильной работы без перегрева.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый IPS-экран с разрешением WUXGA (1920?1200) обеспечивает четкое изображение и комфортные углы обзора. Матрица хорошо подходит для работы с текстом и таблицами благодаря повышенной вертикальной детализации формата 16:10. Антибликовое покрытие минимизирует отражения, что важно при работе в офисе или на улице. Качественная цветопередача и достаточная яркость делают экран удобным для длительной работы.

Память, накопители и расширение

Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для комфортной работы в нескольких приложениях одновременно. Быстрый NVMe SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает моментальную загрузку системы и программ, а также достаточно места для хранения рабочих файлов и документов. Конструкция ноутбука предусматривает возможность модернизации как оперативной памяти, так и накопителя, что позволяет при необходимости увеличить объем хранилища.

Корпус, охлаждение и автономность

Серебристый корпус выполнен в строгом деловом стиле с применением качественных материалов, обеспечивающих надежную защиту внутренних компонентов. Система охлаждения оптимизирована для работы энергоэффективного процессора Ultra, что гарантирует низкий уровень шума в офисных условиях. Ноутбук отличается компактными размерами и умеренным весом, что делает его удобным для ежедневной транспортировки и работы в командировках.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

ProBook 440 G11 оснащен всеми необходимыми для бизнес-ноутбука портами, включая USB Type-C с поддержкой DisplayPort, классические USB Type-A, HDMI и комбинированный аудиоразъем. Поддержка современных стандартов Wi-Fi 6E и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Встроенная HD-камера с временной шторкой подходит для видеоконференций, а сканер отпечатков пальцев повышает безопасность устройства.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что потребует самостоятельной установки Windows или Linux. Базовых 8 ГБ памяти может быть недостаточно для работы с очень большими файлами или множеством открытых приложений, поэтому стоит рассмотреть апгрейд ОЗУ при интенсивном использовании. Модель оптимально подойдет бизнес-пользователям, которым важны надежность, безопасность и мобильность, но не требуется мощная дискретная графика или экстремальная производительность.

Отзывы о товаре Ноутбук HP ProBook 440 G11 14" WUXGA IPS, Intel Core Ultra 7 155U, 8Gb, 512Gb SSD, no OS, серебристый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
HP Probook
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
155U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт-ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

HP ProBook 440 G11 - современный бизнес-ноутбук, ориентированный на профессионалов и офисных работников, которым важны надежность, производительность и мобильность. Модель отлично подходит для работы с документами, презентациями, многооконного веб-серфинга и видеоконференций. Благодаря новому процессору Intel Core Ultra и качественному IPS-экрану, ноутбук справится как с повседневными задачами, так и с более требовательными бизнес-приложениями.

Процессор, видеокарта и производительность

Ноутбук оснащен инновационным процессором Intel Core Ultra 7 155U с поддержкой технологий искусственного интеллекта, что обеспечивает высокую энергоэффективность и достаточную мощность для офисных и бизнес-задач. Встроенная графика Intel нового поколения легко справляется с работой в офисных приложениях, просмотром видео и базовой обработкой изображений. Связка процессора и интегрированной графики оптимизирована для длительной стабильной работы без перегрева.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый IPS-экран с разрешением WUXGA (1920?1200) обеспечивает четкое изображение и комфортные углы обзора. Матрица хорошо подходит для работы с текстом и таблицами благодаря повышенной вертикальной детализации формата 16:10. Антибликовое покрытие минимизирует отражения, что важно при работе в офисе или на улице. Качественная цветопередача и достаточная яркость делают экран удобным для длительной работы.

Память, накопители и расширение

Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для комфортной работы в нескольких приложениях одновременно. Быстрый NVMe SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает моментальную загрузку системы и программ, а также достаточно места для хранения рабочих файлов и документов. Конструкция ноутбука предусматривает возможность модернизации как оперативной памяти, так и накопителя, что позволяет при необходимости увеличить объем хранилища.

Корпус, охлаждение и автономность

Серебристый корпус выполнен в строгом деловом стиле с применением качественных материалов, обеспечивающих надежную защиту внутренних компонентов. Система охлаждения оптимизирована для работы энергоэффективного процессора Ultra, что гарантирует низкий уровень шума в офисных условиях. Ноутбук отличается компактными размерами и умеренным весом, что делает его удобным для ежедневной транспортировки и работы в командировках.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

ProBook 440 G11 оснащен всеми необходимыми для бизнес-ноутбука портами, включая USB Type-C с поддержкой DisplayPort, классические USB Type-A, HDMI и комбинированный аудиоразъем. Поддержка современных стандартов Wi-Fi 6E и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Встроенная HD-камера с временной шторкой подходит для видеоконференций, а сканер отпечатков пальцев повышает безопасность устройства.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что потребует самостоятельной установки Windows или Linux. Базовых 8 ГБ памяти может быть недостаточно для работы с очень большими файлами или множеством открытых приложений, поэтому стоит рассмотреть апгрейд ОЗУ при интенсивном использовании. Модель оптимально подойдет бизнес-пользователям, которым важны надежность, безопасность и мобильность, но не требуется мощная дискретная графика или экстремальная производительность.

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Отзывы


Ноутбук HP ProBook 440 G11 14" WUXGA IPS, Intel Core Ultra 7 155U, 8Gb, 512Gb SSD, no OS, серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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