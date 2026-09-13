Описание товара Ноутбук HP ProBook 440 G11 14" WUXGA IPS, Intel Core Ultra 7 155U, 8Gb, 512Gb SSD, no OS, серебристый

Для кого и под какие задачи

HP ProBook 440 G11 - современный бизнес-ноутбук, ориентированный на профессионалов и офисных работников, которым важны надежность, производительность и мобильность. Модель отлично подходит для работы с документами, презентациями, многооконного веб-серфинга и видеоконференций. Благодаря новому процессору Intel Core Ultra и качественному IPS-экрану, ноутбук справится как с повседневными задачами, так и с более требовательными бизнес-приложениями.

Процессор, видеокарта и производительность

Ноутбук оснащен инновационным процессором Intel Core Ultra 7 155U с поддержкой технологий искусственного интеллекта, что обеспечивает высокую энергоэффективность и достаточную мощность для офисных и бизнес-задач. Встроенная графика Intel нового поколения легко справляется с работой в офисных приложениях, просмотром видео и базовой обработкой изображений. Связка процессора и интегрированной графики оптимизирована для длительной стабильной работы без перегрева.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый IPS-экран с разрешением WUXGA (1920?1200) обеспечивает четкое изображение и комфортные углы обзора. Матрица хорошо подходит для работы с текстом и таблицами благодаря повышенной вертикальной детализации формата 16:10. Антибликовое покрытие минимизирует отражения, что важно при работе в офисе или на улице. Качественная цветопередача и достаточная яркость делают экран удобным для длительной работы.

Память, накопители и расширение

Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для комфортной работы в нескольких приложениях одновременно. Быстрый NVMe SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает моментальную загрузку системы и программ, а также достаточно места для хранения рабочих файлов и документов. Конструкция ноутбука предусматривает возможность модернизации как оперативной памяти, так и накопителя, что позволяет при необходимости увеличить объем хранилища.

Корпус, охлаждение и автономность

Серебристый корпус выполнен в строгом деловом стиле с применением качественных материалов, обеспечивающих надежную защиту внутренних компонентов. Система охлаждения оптимизирована для работы энергоэффективного процессора Ultra, что гарантирует низкий уровень шума в офисных условиях. Ноутбук отличается компактными размерами и умеренным весом, что делает его удобным для ежедневной транспортировки и работы в командировках.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

ProBook 440 G11 оснащен всеми необходимыми для бизнес-ноутбука портами, включая USB Type-C с поддержкой DisplayPort, классические USB Type-A, HDMI и комбинированный аудиоразъем. Поддержка современных стандартов Wi-Fi 6E и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Встроенная HD-камера с временной шторкой подходит для видеоконференций, а сканер отпечатков пальцев повышает безопасность устройства.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что потребует самостоятельной установки Windows или Linux. Базовых 8 ГБ памяти может быть недостаточно для работы с очень большими файлами или множеством открытых приложений, поэтому стоит рассмотреть апгрейд ОЗУ при интенсивном использовании. Модель оптимально подойдет бизнес-пользователям, которым важны надежность, безопасность и мобильность, но не требуется мощная дискретная графика или экстремальная производительность.