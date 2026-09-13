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Ноутбук HP ProBook 440 G10 14" WUXGA IPS, Intel Core i7-1355U, 8Gb, 512Gb SSD, Win11 Pro (RUS), серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук HP ProBook 440 G10 14" WUXGA IPS, Intel Core i7-1355U, 8Gb, 512Gb SSD, Win11 Pro (RUS), серебристый

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Ноутбук HP ProBook 440 G10 14&quot; WUXGA IPS, Intel Core i7-1355U, 8Gb, 512Gb SSD, Win11 Pro (RUS), серебристый - фото 1
Ноутбук HP ProBook 440 G10 14&quot; WUXGA IPS, Intel Core i7-1355U, 8Gb, 512Gb SSD, Win11 Pro (RUS), серебристый - фото 2
Ноутбук HP ProBook 440 G10 14&quot; WUXGA IPS, Intel Core i7-1355U, 8Gb, 512Gb SSD, Win11 Pro (RUS), серебристый - фото 3
Ноутбук HP ProBook 440 G10 14&quot; WUXGA IPS, Intel Core i7-1355U, 8Gb, 512Gb SSD, Win11 Pro (RUS), серебристый - фото 4
Ноутбук HP ProBook 440 G10 14&quot; WUXGA IPS, Intel Core i7-1355U, 8Gb, 512Gb SSD, Win11 Pro (RUS), серебристый - фото 5
Ноутбук HP ProBook 440 G10 14&quot; WUXGA IPS, Intel Core i7-1355U, 8Gb, 512Gb SSD, Win11 Pro (RUS), серебристый - фото 6
Ноутбук HP ProBook 440 G10 14&quot; WUXGA IPS, Intel Core i7-1355U, 8Gb, 512Gb SSD, Win11 Pro (RUS), серебристый - фото 7
Ноутбук HP ProBook 440 G10 14&quot; WUXGA IPS, Intel Core i7-1355U, 8Gb, 512Gb SSD, Win11 Pro (RUS), серебристый - фото 8
Ноутбук HP ProBook 440 G10 14&quot; WUXGA IPS, Intel Core i7-1355U, 8Gb, 512Gb SSD, Win11 Pro (RUS), серебристый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
HP Probook
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук HP ProBook 440 G10 14&quot; WUXGA IPS, Intel Core i7-1355U, 8Gb, 512Gb SSD, Win11 Pro (RUS), серебристый - фото 1
  • Ноутбук HP ProBook 440 G10 14&quot; WUXGA IPS, Intel Core i7-1355U, 8Gb, 512Gb SSD, Win11 Pro (RUS), серебристый - фото 2
  • Ноутбук HP ProBook 440 G10 14&quot; WUXGA IPS, Intel Core i7-1355U, 8Gb, 512Gb SSD, Win11 Pro (RUS), серебристый - фото 3
  • Ноутбук HP ProBook 440 G10 14&quot; WUXGA IPS, Intel Core i7-1355U, 8Gb, 512Gb SSD, Win11 Pro (RUS), серебристый - фото 4
  • Ноутбук HP ProBook 440 G10 14&quot; WUXGA IPS, Intel Core i7-1355U, 8Gb, 512Gb SSD, Win11 Pro (RUS), серебристый - фото 5
  • Ноутбук HP ProBook 440 G10 14&quot; WUXGA IPS, Intel Core i7-1355U, 8Gb, 512Gb SSD, Win11 Pro (RUS), серебристый - фото 6
  • Ноутбук HP ProBook 440 G10 14&quot; WUXGA IPS, Intel Core i7-1355U, 8Gb, 512Gb SSD, Win11 Pro (RUS), серебристый - фото 7
  • Ноутбук HP ProBook 440 G10 14&quot; WUXGA IPS, Intel Core i7-1355U, 8Gb, 512Gb SSD, Win11 Pro (RUS), серебристый - фото 8
  • Ноутбук HP ProBook 440 G10 14&quot; WUXGA IPS, Intel Core i7-1355U, 8Gb, 512Gb SSD, Win11 Pro (RUS), серебристый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713665
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
HP Probook
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
1355U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
51 Вт-ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
2.5

Описание товара Ноутбук HP ProBook 440 G10 14" WUXGA IPS, Intel Core i7-1355U, 8Gb, 512Gb SSD, Win11 Pro (RUS), серебристый

Для кого и под какие задачи

HP ProBook 440 G10 - современный бизнес-ноутбук, ориентированный на профессионалов, которым важны надежность, производительность и мобильность. Эта модель отлично подходит для работы с документами, презентациями, многозадачной офисной деятельности и частых командировок. Благодаря процессору Intel Core i7 последнего поколения ноутбук уверенно справляется с бизнес-приложениями, видеоконференциями и анализом данных в Excel.

Процессор, видеокарта и производительность

В основе ноутбука лежит энергоэффективный процессор Intel Core i7-1355U с 10 ядрами (2 производительных и 8 энергоэффективных) и поддержкой 12 потоков. Встроенная графика Intel Iris Xe обеспечивает достаточную производительность для работы с офисными приложениями, веб-браузинга и базового редактирования фото. Такая конфигурация позволяет комфортно работать с десятками вкладок браузера, редактировать документы и проводить видеоконференции без заметных задержек.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый IPS-дисплей с разрешением WUXGA (1920?1200) обеспечивает четкое изображение и комфортные углы обзора. Матовое покрытие минимизирует блики при работе в ярко освещенных помещениях или на улице. Соотношение сторон 16:10 дает больше вертикального пространства для работы с документами и таблицами по сравнению с традиционными 16:9 экранами.

Память, накопители и расширение

Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для большинства офисных задач и работы с несколькими приложениями одновременно. Быстрый NVMe SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает молниеносную загрузку системы и приложений. ProBook 440 G10 поддерживает возможность расширения как оперативной памяти, так и системы хранения, что позволяет увеличить производительность при необходимости.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ноутбука выполнен из алюминия, что обеспечивает надежность конструкции при массе около 1.38 кг. Система охлаждения оптимизирована для бизнес-задач и работает тихо в повседневных сценариях использования. Энергоэффективная платформа в сочетании с емкой батареей обеспечивает длительную автономную работу, позволяя трудиться целый день без подзарядки при типичных офисных нагрузках.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен всеми необходимыми для бизнес-пользователя портами, включая USB Type-C с поддержкой DisplayPort, классические USB Type-A, HDMI и сетевой разъем. Поддержка современных стандартов Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0 обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 11 Pro предоставляет расширенные функции безопасности и управления. Клавиатура с подсветкой и качественный тачпад делают работу комфортной в любых условиях освещения.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что 8 ГБ оперативной памяти могут оказаться недостаточными для работы с большими наборами данных или сложными проектами - рекомендуется рассмотреть апгрейд до 16 ГБ. Встроенная графика имеет ограничения в работе с ресурсоемкими графическими приложениями. Для тех, кто работает преимущественно с офисными задачами, видеоконференциями и веб-приложениями, эта модель станет надежным бизнес-инструментом с оптимальным балансом производительности и мобильности.

Отзывы о товаре Ноутбук HP ProBook 440 G10 14" WUXGA IPS, Intel Core i7-1355U, 8Gb, 512Gb SSD, Win11 Pro (RUS), серебристый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
HP Probook
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
1355U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
51 Вт-ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

HP ProBook 440 G10 - современный бизнес-ноутбук, ориентированный на профессионалов, которым важны надежность, производительность и мобильность. Эта модель отлично подходит для работы с документами, презентациями, многозадачной офисной деятельности и частых командировок. Благодаря процессору Intel Core i7 последнего поколения ноутбук уверенно справляется с бизнес-приложениями, видеоконференциями и анализом данных в Excel.

Процессор, видеокарта и производительность

В основе ноутбука лежит энергоэффективный процессор Intel Core i7-1355U с 10 ядрами (2 производительных и 8 энергоэффективных) и поддержкой 12 потоков. Встроенная графика Intel Iris Xe обеспечивает достаточную производительность для работы с офисными приложениями, веб-браузинга и базового редактирования фото. Такая конфигурация позволяет комфортно работать с десятками вкладок браузера, редактировать документы и проводить видеоконференции без заметных задержек.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый IPS-дисплей с разрешением WUXGA (1920?1200) обеспечивает четкое изображение и комфортные углы обзора. Матовое покрытие минимизирует блики при работе в ярко освещенных помещениях или на улице. Соотношение сторон 16:10 дает больше вертикального пространства для работы с документами и таблицами по сравнению с традиционными 16:9 экранами.

Память, накопители и расширение

Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для большинства офисных задач и работы с несколькими приложениями одновременно. Быстрый NVMe SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает молниеносную загрузку системы и приложений. ProBook 440 G10 поддерживает возможность расширения как оперативной памяти, так и системы хранения, что позволяет увеличить производительность при необходимости.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ноутбука выполнен из алюминия, что обеспечивает надежность конструкции при массе около 1.38 кг. Система охлаждения оптимизирована для бизнес-задач и работает тихо в повседневных сценариях использования. Энергоэффективная платформа в сочетании с емкой батареей обеспечивает длительную автономную работу, позволяя трудиться целый день без подзарядки при типичных офисных нагрузках.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен всеми необходимыми для бизнес-пользователя портами, включая USB Type-C с поддержкой DisplayPort, классические USB Type-A, HDMI и сетевой разъем. Поддержка современных стандартов Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0 обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 11 Pro предоставляет расширенные функции безопасности и управления. Клавиатура с подсветкой и качественный тачпад делают работу комфортной в любых условиях освещения.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что 8 ГБ оперативной памяти могут оказаться недостаточными для работы с большими наборами данных или сложными проектами - рекомендуется рассмотреть апгрейд до 16 ГБ. Встроенная графика имеет ограничения в работе с ресурсоемкими графическими приложениями. Для тех, кто работает преимущественно с офисными задачами, видеоконференциями и веб-приложениями, эта модель станет надежным бизнес-инструментом с оптимальным балансом производительности и мобильности.

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Ноутбук HP ProBook 440 G10 14" WUXGA IPS, Intel Core i7-1355U, 8Gb, 512Gb SSD, Win11 Pro (RUS), серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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