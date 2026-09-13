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Ноутбук Acer Aspire Lite AL16-52P-52JZ 16" WUXGA IPS, Intel Core i5-1334U, 8Gb, 512GB SSD, no OS, серебристый (NX.J23EM.003) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Acer Aspire Lite AL16-52P-52JZ 16" WUXGA IPS, Intel Core i5-1334U, 8Gb, 512GB SSD, no OS, серебристый (NX.J23EM.003)

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Ноутбук Acer Aspire Lite AL16-52P-52JZ 16&quot; WUXGA IPS, Intel Core i5-1334U, 8Gb, 512GB SSD, no OS, серебристый (NX.J23EM.003) - фото 1
Ноутбук Acer Aspire Lite AL16-52P-52JZ 16&quot; WUXGA IPS, Intel Core i5-1334U, 8Gb, 512GB SSD, no OS, серебристый (NX.J23EM.003) - фото 2
Ноутбук Acer Aspire Lite AL16-52P-52JZ 16&quot; WUXGA IPS, Intel Core i5-1334U, 8Gb, 512GB SSD, no OS, серебристый (NX.J23EM.003) - фото 3
Ноутбук Acer Aspire Lite AL16-52P-52JZ 16&quot; WUXGA IPS, Intel Core i5-1334U, 8Gb, 512GB SSD, no OS, серебристый (NX.J23EM.003) - фото 4
Ноутбук Acer Aspire Lite AL16-52P-52JZ 16&quot; WUXGA IPS, Intel Core i5-1334U, 8Gb, 512GB SSD, no OS, серебристый (NX.J23EM.003) - фото 5
Ноутбук Acer Aspire Lite AL16-52P-52JZ 16&quot; WUXGA IPS, Intel Core i5-1334U, 8Gb, 512GB SSD, no OS, серебристый (NX.J23EM.003) - фото 6
Ноутбук Acer Aspire Lite AL16-52P-52JZ 16&quot; WUXGA IPS, Intel Core i5-1334U, 8Gb, 512GB SSD, no OS, серебристый (NX.J23EM.003) - фото 7
Ноутбук Acer Aspire Lite AL16-52P-52JZ 16&quot; WUXGA IPS, Intel Core i5-1334U, 8Gb, 512GB SSD, no OS, серебристый (NX.J23EM.003) - фото 8
Ноутбук Acer Aspire Lite AL16-52P-52JZ 16&quot; WUXGA IPS, Intel Core i5-1334U, 8Gb, 512GB SSD, no OS, серебристый (NX.J23EM.003) - фото 9
Ноутбук Acer Aspire Lite AL16-52P-52JZ 16&quot; WUXGA IPS, Intel Core i5-1334U, 8Gb, 512GB SSD, no OS, серебристый (NX.J23EM.003) - фото 10
Ноутбук Acer Aspire Lite AL16-52P-52JZ 16&quot; WUXGA IPS, Intel Core i5-1334U, 8Gb, 512GB SSD, no OS, серебристый (NX.J23EM.003) - фото 11
Ноутбук Acer Aspire Lite AL16-52P-52JZ 16&quot; WUXGA IPS, Intel Core i5-1334U, 8Gb, 512GB SSD, no OS, серебристый (NX.J23EM.003) - фото 12
Ноутбук Acer Aspire Lite AL16-52P-52JZ 16&quot; WUXGA IPS, Intel Core i5-1334U, 8Gb, 512GB SSD, no OS, серебристый (NX.J23EM.003) - фото 13
Ноутбук Acer Aspire Lite AL16-52P-52JZ 16&quot; WUXGA IPS, Intel Core i5-1334U, 8Gb, 512GB SSD, no OS, серебристый (NX.J23EM.003) - фото 14
Ноутбук Acer Aspire Lite AL16-52P-52JZ 16&quot; WUXGA IPS, Intel Core i5-1334U, 8Gb, 512GB SSD, no OS, серебристый (NX.J23EM.003) - фото 15
Ноутбук Acer Aspire Lite AL16-52P-52JZ 16&quot; WUXGA IPS, Intel Core i5-1334U, 8Gb, 512GB SSD, no OS, серебристый (NX.J23EM.003) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Acer Aspire Lite
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL16-52P-52JZ 16&quot; WUXGA IPS, Intel Core i5-1334U, 8Gb, 512GB SSD, no OS, серебристый (NX.J23EM.003) - фото 1
  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL16-52P-52JZ 16&quot; WUXGA IPS, Intel Core i5-1334U, 8Gb, 512GB SSD, no OS, серебристый (NX.J23EM.003) - фото 2
  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL16-52P-52JZ 16&quot; WUXGA IPS, Intel Core i5-1334U, 8Gb, 512GB SSD, no OS, серебристый (NX.J23EM.003) - фото 3
  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL16-52P-52JZ 16&quot; WUXGA IPS, Intel Core i5-1334U, 8Gb, 512GB SSD, no OS, серебристый (NX.J23EM.003) - фото 4
  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL16-52P-52JZ 16&quot; WUXGA IPS, Intel Core i5-1334U, 8Gb, 512GB SSD, no OS, серебристый (NX.J23EM.003) - фото 5
  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL16-52P-52JZ 16&quot; WUXGA IPS, Intel Core i5-1334U, 8Gb, 512GB SSD, no OS, серебристый (NX.J23EM.003) - фото 6
  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL16-52P-52JZ 16&quot; WUXGA IPS, Intel Core i5-1334U, 8Gb, 512GB SSD, no OS, серебристый (NX.J23EM.003) - фото 7
  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL16-52P-52JZ 16&quot; WUXGA IPS, Intel Core i5-1334U, 8Gb, 512GB SSD, no OS, серебристый (NX.J23EM.003) - фото 8
  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL16-52P-52JZ 16&quot; WUXGA IPS, Intel Core i5-1334U, 8Gb, 512GB SSD, no OS, серебристый (NX.J23EM.003) - фото 9
  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL16-52P-52JZ 16&quot; WUXGA IPS, Intel Core i5-1334U, 8Gb, 512GB SSD, no OS, серебристый (NX.J23EM.003) - фото 10
  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL16-52P-52JZ 16&quot; WUXGA IPS, Intel Core i5-1334U, 8Gb, 512GB SSD, no OS, серебристый (NX.J23EM.003) - фото 11
  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL16-52P-52JZ 16&quot; WUXGA IPS, Intel Core i5-1334U, 8Gb, 512GB SSD, no OS, серебристый (NX.J23EM.003) - фото 12
  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL16-52P-52JZ 16&quot; WUXGA IPS, Intel Core i5-1334U, 8Gb, 512GB SSD, no OS, серебристый (NX.J23EM.003) - фото 13
  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL16-52P-52JZ 16&quot; WUXGA IPS, Intel Core i5-1334U, 8Gb, 512GB SSD, no OS, серебристый (NX.J23EM.003) - фото 14
  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL16-52P-52JZ 16&quot; WUXGA IPS, Intel Core i5-1334U, 8Gb, 512GB SSD, no OS, серебристый (NX.J23EM.003) - фото 15
  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL16-52P-52JZ 16&quot; WUXGA IPS, Intel Core i5-1334U, 8Gb, 512GB SSD, no OS, серебристый (NX.J23EM.003) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713658
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип
ноутбук
Линейка
Acer Aspire Lite
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1334U
Частота процессора, МГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип жесткого диска
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип батарей
Li-lon
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Acer Aspire Lite AL16-52P-52JZ 16" WUXGA IPS, Intel Core i5-1334U, 8Gb, 512GB SSD, no OS, серебристый (NX.J23EM.003)

Ноутбук Acer Aspire Lite AL16-52P-52JZ 16" WUXGA IPS, Intel Core i5-1334U, 8Gb, 512GB SSD, no OS, серебристый (NX.J23EM.003)

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Aspire Lite AL16-52P-52JZ 16" WUXGA IPS, Intel Core i5-1334U, 8Gb, 512GB SSD, no OS, серебристый (NX.J23EM.003)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип
ноутбук
Линейка
Acer Aspire Lite
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
1334U
Частота процессора, МГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип жесткого диска
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип батарей
Li-lon
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Acer Aspire Lite AL16-52P-52JZ 16" WUXGA IPS, Intel Core i5-1334U, 8Gb, 512GB SSD, no OS, серебристый (NX.J23EM.003)
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Ноутбук Acer Aspire Lite AL16-52P-52JZ 16" WUXGA IPS, Intel Core i5-1334U, 8Gb, 512GB SSD, no OS, серебристый (NX.J23EM.003) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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