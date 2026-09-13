Top.Mail.Ru
Ноутбук Rikor RN NINO 203.1/15 Grey (8EFA0986) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Rikor RN NINO 203.1/15 Grey (8EFA0986)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Rikor RN NINO 203.1/15 Grey (8EFA0986) - фото 1
Ноутбук Rikor RN NINO 203.1/15 Grey (8EFA0986) - фото 2
Ноутбук Rikor RN NINO 203.1/15 Grey (8EFA0986) - фото 3
Ноутбук Rikor RN NINO 203.1/15 Grey (8EFA0986) - фото 4
Ноутбук Rikor RN NINO 203.1/15 Grey (8EFA0986) - фото 5
Ноутбук Rikor RN NINO 203.1/15 Grey (8EFA0986) - фото 6
Ноутбук Rikor RN NINO 203.1/15 Grey (8EFA0986) - фото 7
Ноутбук Rikor RN NINO 203.1/15 Grey (8EFA0986) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Rikor NINO
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Rikor RN NINO 203.1/15 Grey (8EFA0986) - фото 1
  • Ноутбук Rikor RN NINO 203.1/15 Grey (8EFA0986) - фото 2
  • Ноутбук Rikor RN NINO 203.1/15 Grey (8EFA0986) - фото 3
  • Ноутбук Rikor RN NINO 203.1/15 Grey (8EFA0986) - фото 4
  • Ноутбук Rikor RN NINO 203.1/15 Grey (8EFA0986) - фото 5
  • Ноутбук Rikor RN NINO 203.1/15 Grey (8EFA0986) - фото 6
  • Ноутбук Rikor RN NINO 203.1/15 Grey (8EFA0986) - фото 7
  • Ноутбук Rikor RN NINO 203.1/15 Grey (8EFA0986) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713657
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rikor
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Rikor NINO
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
Intel Core i3-1220P
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х31х8
Вес, кг.
2.86

Описание товара Ноутбук Rikor RN NINO 203.1/15 Grey (8EFA0986)

Rikor NINO 203.1 – это стильный и надежный ноутбук, который отлично справляется с рабочими и повседневными задачами. Сочетая в себе элегантный дизайн и высокую производительность, он станет вашим верным помощником в любой ситуации.

Отзывы о товаре Ноутбук Rikor RN NINO 203.1/15 Grey (8EFA0986)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Rikor
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Rikor NINO
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
Intel Core i3-1220P
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Rikor NINO 203.1 – это стильный и надежный ноутбук, который отлично справляется с рабочими и повседневными задачами. Сочетая в себе элегантный дизайн и высокую производительность, он станет вашим верным помощником в любой ситуации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Rikor RN NINO 203.1/15 Grey (8EFA0986) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...