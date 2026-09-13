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Ноутбук Honor MagicBook X14 Plus 2025 FRB-X 14", 1920х1200, Intel Core 5 220H 2700MHz, 16GB, 512GB SSD, Intel Graphics, Windows 11 Home Space Gray (5301ALWC) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Honor MagicBook X14 Plus 2025 FRB-X 14", 1920х1200, Intel Core 5 220H 2700MHz, 16GB, 512GB SSD, Intel Graphics, Windows 11 Home Space Gray (5301ALWC)

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Ноутбук Honor MagicBook X14 Plus 2025 FRB-X 14&quot;, 1920х1200, Intel Core 5 220H 2700MHz, 16GB, 512GB SSD, Intel Graphics, Windows 11 Home Space Gray (5301ALWC) - фото 1
Ноутбук Honor MagicBook X14 Plus 2025 FRB-X 14&quot;, 1920х1200, Intel Core 5 220H 2700MHz, 16GB, 512GB SSD, Intel Graphics, Windows 11 Home Space Gray (5301ALWC) - фото 2
Ноутбук Honor MagicBook X14 Plus 2025 FRB-X 14&quot;, 1920х1200, Intel Core 5 220H 2700MHz, 16GB, 512GB SSD, Intel Graphics, Windows 11 Home Space Gray (5301ALWC) - фото 3
Ноутбук Honor MagicBook X14 Plus 2025 FRB-X 14&quot;, 1920х1200, Intel Core 5 220H 2700MHz, 16GB, 512GB SSD, Intel Graphics, Windows 11 Home Space Gray (5301ALWC) - фото 4
Ноутбук Honor MagicBook X14 Plus 2025 FRB-X 14&quot;, 1920х1200, Intel Core 5 220H 2700MHz, 16GB, 512GB SSD, Intel Graphics, Windows 11 Home Space Gray (5301ALWC) - фото 5
Ноутбук Honor MagicBook X14 Plus 2025 FRB-X 14&quot;, 1920х1200, Intel Core 5 220H 2700MHz, 16GB, 512GB SSD, Intel Graphics, Windows 11 Home Space Gray (5301ALWC) - фото 6
Ноутбук Honor MagicBook X14 Plus 2025 FRB-X 14&quot;, 1920х1200, Intel Core 5 220H 2700MHz, 16GB, 512GB SSD, Intel Graphics, Windows 11 Home Space Gray (5301ALWC) - фото 7
Ноутбук Honor MagicBook X14 Plus 2025 FRB-X 14&quot;, 1920х1200, Intel Core 5 220H 2700MHz, 16GB, 512GB SSD, Intel Graphics, Windows 11 Home Space Gray (5301ALWC) - фото 8
Ноутбук Honor MagicBook X14 Plus 2025 FRB-X 14&quot;, 1920х1200, Intel Core 5 220H 2700MHz, 16GB, 512GB SSD, Intel Graphics, Windows 11 Home Space Gray (5301ALWC) - фото 9
Ноутбук Honor MagicBook X14 Plus 2025 FRB-X 14&quot;, 1920х1200, Intel Core 5 220H 2700MHz, 16GB, 512GB SSD, Intel Graphics, Windows 11 Home Space Gray (5301ALWC) - фото 10
Ноутбук Honor MagicBook X14 Plus 2025 FRB-X 14&quot;, 1920х1200, Intel Core 5 220H 2700MHz, 16GB, 512GB SSD, Intel Graphics, Windows 11 Home Space Gray (5301ALWC) - фото 11
Ноутбук Honor MagicBook X14 Plus 2025 FRB-X 14&quot;, 1920х1200, Intel Core 5 220H 2700MHz, 16GB, 512GB SSD, Intel Graphics, Windows 11 Home Space Gray (5301ALWC) - фото 12
Ноутбук Honor MagicBook X14 Plus 2025 FRB-X 14&quot;, 1920х1200, Intel Core 5 220H 2700MHz, 16GB, 512GB SSD, Intel Graphics, Windows 11 Home Space Gray (5301ALWC) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Honor MagicBook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Honor MagicBook X14 Plus 2025 FRB-X 14&quot;, 1920х1200, Intel Core 5 220H 2700MHz, 16GB, 512GB SSD, Intel Graphics, Windows 11 Home Space Gray (5301ALWC) - фото 1
  • Ноутбук Honor MagicBook X14 Plus 2025 FRB-X 14&quot;, 1920х1200, Intel Core 5 220H 2700MHz, 16GB, 512GB SSD, Intel Graphics, Windows 11 Home Space Gray (5301ALWC) - фото 2
  • Ноутбук Honor MagicBook X14 Plus 2025 FRB-X 14&quot;, 1920х1200, Intel Core 5 220H 2700MHz, 16GB, 512GB SSD, Intel Graphics, Windows 11 Home Space Gray (5301ALWC) - фото 3
  • Ноутбук Honor MagicBook X14 Plus 2025 FRB-X 14&quot;, 1920х1200, Intel Core 5 220H 2700MHz, 16GB, 512GB SSD, Intel Graphics, Windows 11 Home Space Gray (5301ALWC) - фото 4
  • Ноутбук Honor MagicBook X14 Plus 2025 FRB-X 14&quot;, 1920х1200, Intel Core 5 220H 2700MHz, 16GB, 512GB SSD, Intel Graphics, Windows 11 Home Space Gray (5301ALWC) - фото 5
  • Ноутбук Honor MagicBook X14 Plus 2025 FRB-X 14&quot;, 1920х1200, Intel Core 5 220H 2700MHz, 16GB, 512GB SSD, Intel Graphics, Windows 11 Home Space Gray (5301ALWC) - фото 6
  • Ноутбук Honor MagicBook X14 Plus 2025 FRB-X 14&quot;, 1920х1200, Intel Core 5 220H 2700MHz, 16GB, 512GB SSD, Intel Graphics, Windows 11 Home Space Gray (5301ALWC) - фото 7
  • Ноутбук Honor MagicBook X14 Plus 2025 FRB-X 14&quot;, 1920х1200, Intel Core 5 220H 2700MHz, 16GB, 512GB SSD, Intel Graphics, Windows 11 Home Space Gray (5301ALWC) - фото 8
  • Ноутбук Honor MagicBook X14 Plus 2025 FRB-X 14&quot;, 1920х1200, Intel Core 5 220H 2700MHz, 16GB, 512GB SSD, Intel Graphics, Windows 11 Home Space Gray (5301ALWC) - фото 9
  • Ноутбук Honor MagicBook X14 Plus 2025 FRB-X 14&quot;, 1920х1200, Intel Core 5 220H 2700MHz, 16GB, 512GB SSD, Intel Graphics, Windows 11 Home Space Gray (5301ALWC) - фото 10
  • Ноутбук Honor MagicBook X14 Plus 2025 FRB-X 14&quot;, 1920х1200, Intel Core 5 220H 2700MHz, 16GB, 512GB SSD, Intel Graphics, Windows 11 Home Space Gray (5301ALWC) - фото 11
  • Ноутбук Honor MagicBook X14 Plus 2025 FRB-X 14&quot;, 1920х1200, Intel Core 5 220H 2700MHz, 16GB, 512GB SSD, Intel Graphics, Windows 11 Home Space Gray (5301ALWC) - фото 12
  • Ноутбук Honor MagicBook X14 Plus 2025 FRB-X 14&quot;, 1920х1200, Intel Core 5 220H 2700MHz, 16GB, 512GB SSD, Intel Graphics, Windows 11 Home Space Gray (5301ALWC) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
89 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713649
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Характеристики

Бренд
HONOR
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Honor MagicBook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
IPS
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
220H
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4X
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х29х8
Вес, кг.
2.2

Описание товара Ноутбук Honor MagicBook X14 Plus 2025 FRB-X 14", 1920х1200, Intel Core 5 220H 2700MHz, 16GB, 512GB SSD, Intel Graphics, Windows 11 Home Space Gray (5301ALWC)

? Дизайн ноутбука практически идентичен модели 2024 года, за исключением незначительных деталей. Он сохранил алюминиевый корпус, что является плюсом для бюджетного сегмента, а также скругленные торцы и минималистичный стиль. Доступен только в сером цвете. ? Хотя клавиатура внешне осталась такой же, в ней проведены важные улучшения. Тактильный отклик стал более выраженным, обеспечивая комфортную обратную связь, а прочность клавиш увеличилась - по заявлению производителя, они выдерживают до 5 миллионов нажатий. Тачпад среднего размера, срабатывает плавно и без характерного шума, который встречается в недорогих моделях. ? Аккумулятор на 60 Втч обеспечивает 11 часов работы в офисном режиме. Для увеличения автономности стоит регулировать энергопотребление: например, установить яркость на уровне 70% от максимума (чего вполне хватает для помещений) и использовать «сбалансированный» режим производительности. Тем не менее, поддержка зарядки через USB-C и комплектный 65-ваттный GaN-адаптер позволяют не беспокоиться о заряде, обеспечивая быстрое восполнение энергии. ? OS Turbo 3.0 Увеличение мощности, когда это потребуется, анализ и оптимизация процессов для увеличения автономности ультрабука с использованием ИИ. ? PC Device Clone Позволяет обеспечить эффективную и безопасную передачу файлов с любого другого ноутбука* на HONOR MagicBook X Series со скоростью до 90 МБ/сек без проводов. *Windows 7/10/11 64 bit ? HONOR Share HONOR Share позволит пользователю быстро и легко передавать файлы с HONOR MagicBook X Series на другие устройства без проводов. ? HONOR Magic-link Объединяй ноутбук и смартфон в одно целое, одновременно используя рабочее пространство ноутбука и смартфона и управляя мышью на всех экранах. Продолжай работу на любом устройстве без траты времени на сложный перенос данных, т.к. с Magic-link это можно сделать простым переносом файла из одного рабочего пространства в другое.

Отзывы о товаре Ноутбук Honor MagicBook X14 Plus 2025 FRB-X 14", 1920х1200, Intel Core 5 220H 2700MHz, 16GB, 512GB SSD, Intel Graphics, Windows 11 Home Space Gray (5301ALWC)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HONOR
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Honor MagicBook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
IPS
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
220H
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4X
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
? Дизайн ноутбука практически идентичен модели 2024 года, за исключением незначительных деталей. Он сохранил алюминиевый корпус, что является плюсом для бюджетного сегмента, а также скругленные торцы и минималистичный стиль. Доступен только в сером цвете. ? Хотя клавиатура внешне осталась такой же, в ней проведены важные улучшения. Тактильный отклик стал более выраженным, обеспечивая комфортную обратную связь, а прочность клавиш увеличилась - по заявлению производителя, они выдерживают до 5 миллионов нажатий. Тачпад среднего размера, срабатывает плавно и без характерного шума, который встречается в недорогих моделях. ? Аккумулятор на 60 Втч обеспечивает 11 часов работы в офисном режиме. Для увеличения автономности стоит регулировать энергопотребление: например, установить яркость на уровне 70% от максимума (чего вполне хватает для помещений) и использовать «сбалансированный» режим производительности. Тем не менее, поддержка зарядки через USB-C и комплектный 65-ваттный GaN-адаптер позволяют не беспокоиться о заряде, обеспечивая быстрое восполнение энергии. ? OS Turbo 3.0 Увеличение мощности, когда это потребуется, анализ и оптимизация процессов для увеличения автономности ультрабука с использованием ИИ. ? PC Device Clone Позволяет обеспечить эффективную и безопасную передачу файлов с любого другого ноутбука* на HONOR MagicBook X Series со скоростью до 90 МБ/сек без проводов. *Windows 7/10/11 64 bit ? HONOR Share HONOR Share позволит пользователю быстро и легко передавать файлы с HONOR MagicBook X Series на другие устройства без проводов. ? HONOR Magic-link Объединяй ноутбук и смартфон в одно целое, одновременно используя рабочее пространство ноутбука и смартфона и управляя мышью на всех экранах. Продолжай работу на любом устройстве без траты времени на сложный перенос данных, т.к. с Magic-link это можно сделать простым переносом файла из одного рабочего пространства в другое.
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Отзывы


Ноутбук Honor MagicBook X14 Plus 2025 FRB-X 14", 1920х1200, Intel Core 5 220H 2700MHz, 16GB, 512GB SSD, Intel Graphics, Windows 11 Home Space Gray (5301ALWC) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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