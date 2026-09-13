Ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815LW-S9014 Eclipse Gray (90NR0LC1-M000F0)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815LW-S9014 Eclipse Gray (90NR0LC1-M000F0)
Для кого и под какие задачи
ASUS ROG Strix G18 представляет собой мощный игровой ноутбук с внушительным 18-дюймовым экраном, ориентированный на заядлых геймеров и создателей контента. Эта модель отлично подходит для современных требовательных игр с максимальными настройками графики, стриминга, работы с видеомонтажом и 3D-графикой. Благодаря топовым комплектующим ноутбук легко справляется с многозадачностью и тяжелыми профессиональными приложениями.
Процессор, видеокарта и производительность
В основе лежит производительный процессор Intel Core 13-го поколения, дополненный мощной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4070. Такая конфигурация обеспечивает высокую частоту кадров в современных играх на максимальных настройках и ray tracing, а также ускоряет рендеринг в профессиональных приложениях благодаря поддержке NVIDIA CUDA. Связка CPU и GPU позволяет комфортно работать с несколькими мониторами и держать открытыми десятки вкладок браузера без потери производительности.
Экран и комфорт работы
18-дюймовый IPS-дисплей с разрешением QHD+ (2560?1600) и частотой обновления 165 Гц обеспечивает плавный геймплей и отличную детализацию изображения. Матрица предлагает широкие углы обзора и достойную цветопередачу, что важно как для игр, так и для работы с графикой. Антибликовое покрытие позволяет комфортно использовать ноутбук при ярком освещении, а большая диагональ дает достаточно рабочего пространства для продуктивной работы.
Память, накопители и расширение
Ноутбук оснащен быстрой оперативной памятью DDR5 и высокоскоростным NVMe SSD-накопителем, что обеспечивает мгновенную загрузку системы и быстрый запуск игр. Конфигурация позволяет хранить большую библиотеку игр и рабочих файлов, а также легко справляется с кэшированием данных при работе с тяжелыми проектами в Adobe Premiere или After Effects.
Корпус, охлаждение и автономность
Система охлаждения ROG Intelligent Cooling включает несколько тепловых трубок и вентиляторов для эффективного отвода тепла от мощных компонентов. Металлический корпус обеспечивает надежность конструкции, хотя большой экран делает ноутбук довольно габаритным для ежедневной переноски. Батарея обеспечивает несколько часов автономной работы в офисных задачах, но для игр рекомендуется использовать подключение к сети.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен современными портами USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешних мониторов, сетевым разъемом для стабильного онлайн-гейминга. Поддерживаются актуальные стандарты Wi-Fi 6 и Bluetooth для беспроводного подключения периферии. RGB-подсветка клавиатуры с настраиваемыми эффектами добавляет игровой атмосферы, а качественная веб-камера подходит для стриминга и видеоконференций.
Важные нюансы перед покупкой
Стоит учитывать, что это производительный игровой ноутбук с соответствующим весом и габаритами, не предназначенный для частых перемещений. Под нагрузкой система охлаждения может быть довольно шумной, что типично для мощных игровых машин. Рекомендуется использовать наушники во время игровых сессий. Модель оптимальна для геймеров, стримеров и контент-мейкеров, которым важна высокая производительность и качественный большой экран, но тем, кто ищет мобильное решение для работы, стоит присмотреться к более компактным альтернативам.
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Для кого и под какие задачи
ASUS ROG Strix G18 представляет собой мощный игровой ноутбук с внушительным 18-дюймовым экраном, ориентированный на заядлых геймеров и создателей контента. Эта модель отлично подходит для современных требовательных игр с максимальными настройками графики, стриминга, работы с видеомонтажом и 3D-графикой. Благодаря топовым комплектующим ноутбук легко справляется с многозадачностью и тяжелыми профессиональными приложениями.
Процессор, видеокарта и производительность
В основе лежит производительный процессор Intel Core 13-го поколения, дополненный мощной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4070. Такая конфигурация обеспечивает высокую частоту кадров в современных играх на максимальных настройках и ray tracing, а также ускоряет рендеринг в профессиональных приложениях благодаря поддержке NVIDIA CUDA. Связка CPU и GPU позволяет комфортно работать с несколькими мониторами и держать открытыми десятки вкладок браузера без потери производительности.
Экран и комфорт работы
18-дюймовый IPS-дисплей с разрешением QHD+ (2560?1600) и частотой обновления 165 Гц обеспечивает плавный геймплей и отличную детализацию изображения. Матрица предлагает широкие углы обзора и достойную цветопередачу, что важно как для игр, так и для работы с графикой. Антибликовое покрытие позволяет комфортно использовать ноутбук при ярком освещении, а большая диагональ дает достаточно рабочего пространства для продуктивной работы.
Память, накопители и расширение
Ноутбук оснащен быстрой оперативной памятью DDR5 и высокоскоростным NVMe SSD-накопителем, что обеспечивает мгновенную загрузку системы и быстрый запуск игр. Конфигурация позволяет хранить большую библиотеку игр и рабочих файлов, а также легко справляется с кэшированием данных при работе с тяжелыми проектами в Adobe Premiere или After Effects.
Корпус, охлаждение и автономность
Система охлаждения ROG Intelligent Cooling включает несколько тепловых трубок и вентиляторов для эффективного отвода тепла от мощных компонентов. Металлический корпус обеспечивает надежность конструкции, хотя большой экран делает ноутбук довольно габаритным для ежедневной переноски. Батарея обеспечивает несколько часов автономной работы в офисных задачах, но для игр рекомендуется использовать подключение к сети.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен современными портами USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешних мониторов, сетевым разъемом для стабильного онлайн-гейминга. Поддерживаются актуальные стандарты Wi-Fi 6 и Bluetooth для беспроводного подключения периферии. RGB-подсветка клавиатуры с настраиваемыми эффектами добавляет игровой атмосферы, а качественная веб-камера подходит для стриминга и видеоконференций.
Важные нюансы перед покупкой
Стоит учитывать, что это производительный игровой ноутбук с соответствующим весом и габаритами, не предназначенный для частых перемещений. Под нагрузкой система охлаждения может быть довольно шумной, что типично для мощных игровых машин. Рекомендуется использовать наушники во время игровых сессий. Модель оптимальна для геймеров, стримеров и контент-мейкеров, которым важна высокая производительность и качественный большой экран, но тем, кто ищет мобильное решение для работы, стоит присмотреться к более компактным альтернативам.
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