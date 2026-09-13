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Ноутбук Apple MacBook Air 15 A3241 M4 Silver (MC6J4LL/A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Apple MacBook Air 15 A3241 M4 Silver (MC6J4LL/A)

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Ноутбук Apple MacBook Air 15 A3241 M4 Silver (MC6J4LL/A) - фото 1
Ноутбук Apple MacBook Air 15 A3241 M4 Silver (MC6J4LL/A) - фото 2
Ноутбук Apple MacBook Air 15 A3241 M4 Silver (MC6J4LL/A) - фото 3
Ноутбук Apple MacBook Air 15 A3241 M4 Silver (MC6J4LL/A) - фото 4
Ноутбук Apple MacBook Air 15 A3241 M4 Silver (MC6J4LL/A) - фото 5
Ноутбук Apple MacBook Air 15 A3241 M4 Silver (MC6J4LL/A) - фото 6
Ноутбук Apple MacBook Air 15 A3241 M4 Silver (MC6J4LL/A) - фото 7
Ноутбук Apple MacBook Air 15 A3241 M4 Silver (MC6J4LL/A) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
2880x1864
Объем оперативной памяти
24 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Apple MacBook Air 15 A3241 M4 Silver (MC6J4LL/A) - фото 1
  • Ноутбук Apple MacBook Air 15 A3241 M4 Silver (MC6J4LL/A) - фото 2
  • Ноутбук Apple MacBook Air 15 A3241 M4 Silver (MC6J4LL/A) - фото 3
  • Ноутбук Apple MacBook Air 15 A3241 M4 Silver (MC6J4LL/A) - фото 4
  • Ноутбук Apple MacBook Air 15 A3241 M4 Silver (MC6J4LL/A) - фото 5
  • Ноутбук Apple MacBook Air 15 A3241 M4 Silver (MC6J4LL/A) - фото 6
  • Ноутбук Apple MacBook Air 15 A3241 M4 Silver (MC6J4LL/A) - фото 7
  • Ноутбук Apple MacBook Air 15 A3241 M4 Silver (MC6J4LL/A) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
155 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713614
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
2880x1864
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M4
Модель процессора
Apple M4 (10 ядер)
Частота процессора, ГГц
2.8
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
24 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Apple M4 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
0
Количество портов USB Type-C
2
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
67 Вт-ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х31х6
Вес, кг.
3.8

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Air 15 A3241 M4 Silver (MC6J4LL/A)

Для кого и под какие задачи

MacBook Air 15 с чипом M2 идеально подходит для мобильных профессионалов, студентов и пользователей, которым важны большой экран и длительная автономность. Благодаря производительному процессору Apple M2 ноутбук уверенно справляется с работой в офисных приложениях, браузинге с множеством вкладок, легким фото- и видеомонтажом. Особенно удачно сочетание тонкого корпуса с 15-дюймовым экраном - больше рабочего пространства без существенного увеличения веса.

Процессор, видеокарта и производительность

8-ядерный процессор Apple M2 с интегрированным 10-ядерным графическим ускорителем обеспечивает впечатляющую производительность при минимальном энергопотреблении. Чип эффективно справляется с многозадачностью в macOS, быстро обрабатывает фотографии в Adobe Lightroom, монтирует Full HD видео в Final Cut Pro и запускает множество приложений одновременно. Встроенная графика уверенно тянет повседневные задачи и казуальные игры, хотя для серьезного гейминга модель не предназначена.

Экран и комфорт работы

15,3-дюймовый Liquid Retina дисплей с разрешением 2880x1864 пикселей отличается высокой яркостью до 500 нит и расширенным цветовым охватом P3. IPS-матрица обеспечивает отличные углы обзора и натуральную цветопередачу, что важно для работы с фото и видео. Экран покрыт антибликовым покрытием, поэтому комфортен для длительной работы даже при ярком освещении.

Память, накопители и расширение

Базовая конфигурация включает 8 ГБ унифицированной памяти, работающей как оперативная и видеопамять, и скоростной SSD-накопитель. Память и накопитель распаяны на плате без возможности последующего апгрейда, поэтому важно сразу выбрать оптимальную конфигурацию под свои задачи. SSD обеспечивает мгновенную загрузку системы и быстрый запуск приложений.

Корпус, охлаждение и автономность

Алюминиевый корпус толщиной всего 11.5 мм при массе 1.51 кг делает MacBook Air 15 одним из самых тонких и легких ноутбуков в своем классе. Пассивная система охлаждения работает абсолютно бесшумно, хотя при длительных нагрузках возможно незначительное снижение производительности. Батарея обеспечивает до 18 часов просмотра видео или до 15 часов веб-серфинга, что позволяет работать весь день без подзарядки.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен двумя портами Thunderbolt/USB 4 с поддержкой зарядки и подключения внешних дисплеев, а также разъемом MagSafe 3 для быстрой и безопасной зарядки. Есть 3.5-мм аудиоразъем для наушников. Поддерживаются Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.3. Качественная 1080p FaceTime HD камера, четырехдинамиковая система с поддержкой пространственного звучания и клавиатура Magic Keyboard с подсветкой и сканером Touch ID дополняют премиальный пользовательский опыт.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе важно учесть, что память и накопитель не подлежат замене, поэтому рекомендуется брать конфигурацию с запасом. Для работы с видео или множеством приложений лучше выбрать версию с 16 ГБ памяти. Несмотря на пассивное охлаждение, при длительных нагрузках возможен нагрев корпуса. Учтите также, что для подключения устройств с USB-A потребуются переходники. MacBook Air 15 оптимально подойдет тем, кому нужен легкий и автономный ноутбук с большим качественным экраном для повседневной работы и творчества.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Air 15 A3241 M4 Silver (MC6J4LL/A)




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
2880x1864
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Развернуть
Серия процессора
Apple M4
Модель процессора
Apple M4 (10 ядер)
Частота процессора, ГГц
2.8
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
24 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Apple M4 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
0
Количество портов USB Type-C
2
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
67 Вт-ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

MacBook Air 15 с чипом M2 идеально подходит для мобильных профессионалов, студентов и пользователей, которым важны большой экран и длительная автономность. Благодаря производительному процессору Apple M2 ноутбук уверенно справляется с работой в офисных приложениях, браузинге с множеством вкладок, легким фото- и видеомонтажом. Особенно удачно сочетание тонкого корпуса с 15-дюймовым экраном - больше рабочего пространства без существенного увеличения веса.

Процессор, видеокарта и производительность

8-ядерный процессор Apple M2 с интегрированным 10-ядерным графическим ускорителем обеспечивает впечатляющую производительность при минимальном энергопотреблении. Чип эффективно справляется с многозадачностью в macOS, быстро обрабатывает фотографии в Adobe Lightroom, монтирует Full HD видео в Final Cut Pro и запускает множество приложений одновременно. Встроенная графика уверенно тянет повседневные задачи и казуальные игры, хотя для серьезного гейминга модель не предназначена.

Экран и комфорт работы

15,3-дюймовый Liquid Retina дисплей с разрешением 2880x1864 пикселей отличается высокой яркостью до 500 нит и расширенным цветовым охватом P3. IPS-матрица обеспечивает отличные углы обзора и натуральную цветопередачу, что важно для работы с фото и видео. Экран покрыт антибликовым покрытием, поэтому комфортен для длительной работы даже при ярком освещении.

Память, накопители и расширение

Базовая конфигурация включает 8 ГБ унифицированной памяти, работающей как оперативная и видеопамять, и скоростной SSD-накопитель. Память и накопитель распаяны на плате без возможности последующего апгрейда, поэтому важно сразу выбрать оптимальную конфигурацию под свои задачи. SSD обеспечивает мгновенную загрузку системы и быстрый запуск приложений.

Корпус, охлаждение и автономность

Алюминиевый корпус толщиной всего 11.5 мм при массе 1.51 кг делает MacBook Air 15 одним из самых тонких и легких ноутбуков в своем классе. Пассивная система охлаждения работает абсолютно бесшумно, хотя при длительных нагрузках возможно незначительное снижение производительности. Батарея обеспечивает до 18 часов просмотра видео или до 15 часов веб-серфинга, что позволяет работать весь день без подзарядки.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен двумя портами Thunderbolt/USB 4 с поддержкой зарядки и подключения внешних дисплеев, а также разъемом MagSafe 3 для быстрой и безопасной зарядки. Есть 3.5-мм аудиоразъем для наушников. Поддерживаются Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.3. Качественная 1080p FaceTime HD камера, четырехдинамиковая система с поддержкой пространственного звучания и клавиатура Magic Keyboard с подсветкой и сканером Touch ID дополняют премиальный пользовательский опыт.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе важно учесть, что память и накопитель не подлежат замене, поэтому рекомендуется брать конфигурацию с запасом. Для работы с видео или множеством приложений лучше выбрать версию с 16 ГБ памяти. Несмотря на пассивное охлаждение, при длительных нагрузках возможен нагрев корпуса. Учтите также, что для подключения устройств с USB-A потребуются переходники. MacBook Air 15 оптимально подойдет тем, кому нужен легкий и автономный ноутбук с большим качественным экраном для повседневной работы и творчества.

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