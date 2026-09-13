Ноутбук Apple MacBook Air 15 A3241 M4 Silver (MC6J4LL/A)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Apple MacBook Air 15 A3241 M4 Silver (MC6J4LL/A)
Для кого и под какие задачи
MacBook Air 15 с чипом M2 идеально подходит для мобильных профессионалов, студентов и пользователей, которым важны большой экран и длительная автономность. Благодаря производительному процессору Apple M2 ноутбук уверенно справляется с работой в офисных приложениях, браузинге с множеством вкладок, легким фото- и видеомонтажом. Особенно удачно сочетание тонкого корпуса с 15-дюймовым экраном - больше рабочего пространства без существенного увеличения веса.
Процессор, видеокарта и производительность
8-ядерный процессор Apple M2 с интегрированным 10-ядерным графическим ускорителем обеспечивает впечатляющую производительность при минимальном энергопотреблении. Чип эффективно справляется с многозадачностью в macOS, быстро обрабатывает фотографии в Adobe Lightroom, монтирует Full HD видео в Final Cut Pro и запускает множество приложений одновременно. Встроенная графика уверенно тянет повседневные задачи и казуальные игры, хотя для серьезного гейминга модель не предназначена.
Экран и комфорт работы
15,3-дюймовый Liquid Retina дисплей с разрешением 2880x1864 пикселей отличается высокой яркостью до 500 нит и расширенным цветовым охватом P3. IPS-матрица обеспечивает отличные углы обзора и натуральную цветопередачу, что важно для работы с фото и видео. Экран покрыт антибликовым покрытием, поэтому комфортен для длительной работы даже при ярком освещении.
Память, накопители и расширение
Базовая конфигурация включает 8 ГБ унифицированной памяти, работающей как оперативная и видеопамять, и скоростной SSD-накопитель. Память и накопитель распаяны на плате без возможности последующего апгрейда, поэтому важно сразу выбрать оптимальную конфигурацию под свои задачи. SSD обеспечивает мгновенную загрузку системы и быстрый запуск приложений.
Корпус, охлаждение и автономность
Алюминиевый корпус толщиной всего 11.5 мм при массе 1.51 кг делает MacBook Air 15 одним из самых тонких и легких ноутбуков в своем классе. Пассивная система охлаждения работает абсолютно бесшумно, хотя при длительных нагрузках возможно незначительное снижение производительности. Батарея обеспечивает до 18 часов просмотра видео или до 15 часов веб-серфинга, что позволяет работать весь день без подзарядки.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен двумя портами Thunderbolt/USB 4 с поддержкой зарядки и подключения внешних дисплеев, а также разъемом MagSafe 3 для быстрой и безопасной зарядки. Есть 3.5-мм аудиоразъем для наушников. Поддерживаются Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.3. Качественная 1080p FaceTime HD камера, четырехдинамиковая система с поддержкой пространственного звучания и клавиатура Magic Keyboard с подсветкой и сканером Touch ID дополняют премиальный пользовательский опыт.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе важно учесть, что память и накопитель не подлежат замене, поэтому рекомендуется брать конфигурацию с запасом. Для работы с видео или множеством приложений лучше выбрать версию с 16 ГБ памяти. Несмотря на пассивное охлаждение, при длительных нагрузках возможен нагрев корпуса. Учтите также, что для подключения устройств с USB-A потребуются переходники. MacBook Air 15 оптимально подойдет тем, кому нужен легкий и автономный ноутбук с большим качественным экраном для повседневной работы и творчества.
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Для кого и под какие задачи
MacBook Air 15 с чипом M2 идеально подходит для мобильных профессионалов, студентов и пользователей, которым важны большой экран и длительная автономность. Благодаря производительному процессору Apple M2 ноутбук уверенно справляется с работой в офисных приложениях, браузинге с множеством вкладок, легким фото- и видеомонтажом. Особенно удачно сочетание тонкого корпуса с 15-дюймовым экраном - больше рабочего пространства без существенного увеличения веса.
Процессор, видеокарта и производительность
8-ядерный процессор Apple M2 с интегрированным 10-ядерным графическим ускорителем обеспечивает впечатляющую производительность при минимальном энергопотреблении. Чип эффективно справляется с многозадачностью в macOS, быстро обрабатывает фотографии в Adobe Lightroom, монтирует Full HD видео в Final Cut Pro и запускает множество приложений одновременно. Встроенная графика уверенно тянет повседневные задачи и казуальные игры, хотя для серьезного гейминга модель не предназначена.
Экран и комфорт работы
15,3-дюймовый Liquid Retina дисплей с разрешением 2880x1864 пикселей отличается высокой яркостью до 500 нит и расширенным цветовым охватом P3. IPS-матрица обеспечивает отличные углы обзора и натуральную цветопередачу, что важно для работы с фото и видео. Экран покрыт антибликовым покрытием, поэтому комфортен для длительной работы даже при ярком освещении.
Память, накопители и расширение
Базовая конфигурация включает 8 ГБ унифицированной памяти, работающей как оперативная и видеопамять, и скоростной SSD-накопитель. Память и накопитель распаяны на плате без возможности последующего апгрейда, поэтому важно сразу выбрать оптимальную конфигурацию под свои задачи. SSD обеспечивает мгновенную загрузку системы и быстрый запуск приложений.
Корпус, охлаждение и автономность
Алюминиевый корпус толщиной всего 11.5 мм при массе 1.51 кг делает MacBook Air 15 одним из самых тонких и легких ноутбуков в своем классе. Пассивная система охлаждения работает абсолютно бесшумно, хотя при длительных нагрузках возможно незначительное снижение производительности. Батарея обеспечивает до 18 часов просмотра видео или до 15 часов веб-серфинга, что позволяет работать весь день без подзарядки.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен двумя портами Thunderbolt/USB 4 с поддержкой зарядки и подключения внешних дисплеев, а также разъемом MagSafe 3 для быстрой и безопасной зарядки. Есть 3.5-мм аудиоразъем для наушников. Поддерживаются Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.3. Качественная 1080p FaceTime HD камера, четырехдинамиковая система с поддержкой пространственного звучания и клавиатура Magic Keyboard с подсветкой и сканером Touch ID дополняют премиальный пользовательский опыт.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе важно учесть, что память и накопитель не подлежат замене, поэтому рекомендуется брать конфигурацию с запасом. Для работы с видео или множеством приложений лучше выбрать версию с 16 ГБ памяти. Несмотря на пассивное охлаждение, при длительных нагрузках возможен нагрев корпуса. Учтите также, что для подключения устройств с USB-A потребуются переходники. MacBook Air 15 оптимально подойдет тем, кому нужен легкий и автономный ноутбук с большим качественным экраном для повседневной работы и творчества.
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