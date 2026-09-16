Top.Mail.Ru
Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA63H RyzenAI 7 260,16Gb,SSD1Tb,RTX5070 8Gb,16",IPS,WUXGA,NoOS,Black (3WHK3KZ894SD) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA63H RyzenAI 7 260,16Gb,SSD1Tb,RTX5070 8Gb,16",IPS,WUXGA,NoOS,Black (3WHK3KZ894SD)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA63H RyzenAI 7 260,16Gb,SSD1Tb,RTX5070 8Gb,16&quot;,IPS,WUXGA,NoOS,Black (3WHK3KZ894SD) - фото 1
Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA63H RyzenAI 7 260,16Gb,SSD1Tb,RTX5070 8Gb,16&quot;,IPS,WUXGA,NoOS,Black (3WHK3KZ894SD) - фото 2
Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA63H RyzenAI 7 260,16Gb,SSD1Tb,RTX5070 8Gb,16&quot;,IPS,WUXGA,NoOS,Black (3WHK3KZ894SD) - фото 3
Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA63H RyzenAI 7 260,16Gb,SSD1Tb,RTX5070 8Gb,16&quot;,IPS,WUXGA,NoOS,Black (3WHK3KZ894SD) - фото 4
Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA63H RyzenAI 7 260,16Gb,SSD1Tb,RTX5070 8Gb,16&quot;,IPS,WUXGA,NoOS,Black (3WHK3KZ894SD) - фото 5
Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA63H RyzenAI 7 260,16Gb,SSD1Tb,RTX5070 8Gb,16&quot;,IPS,WUXGA,NoOS,Black (3WHK3KZ894SD) - фото 6
Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA63H RyzenAI 7 260,16Gb,SSD1Tb,RTX5070 8Gb,16&quot;,IPS,WUXGA,NoOS,Black (3WHK3KZ894SD) - фото 7
Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA63H RyzenAI 7 260,16Gb,SSD1Tb,RTX5070 8Gb,16&quot;,IPS,WUXGA,NoOS,Black (3WHK3KZ894SD) - фото 8
Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA63H RyzenAI 7 260,16Gb,SSD1Tb,RTX5070 8Gb,16&quot;,IPS,WUXGA,NoOS,Black (3WHK3KZ894SD) - фото 9
Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA63H RyzenAI 7 260,16Gb,SSD1Tb,RTX5070 8Gb,16&quot;,IPS,WUXGA,NoOS,Black (3WHK3KZ894SD) - фото 10
Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA63H RyzenAI 7 260,16Gb,SSD1Tb,RTX5070 8Gb,16&quot;,IPS,WUXGA,NoOS,Black (3WHK3KZ894SD) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA63H RyzenAI 7 260,16Gb,SSD1Tb,RTX5070 8Gb,16&quot;,IPS,WUXGA,NoOS,Black (3WHK3KZ894SD) - фото 1
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA63H RyzenAI 7 260,16Gb,SSD1Tb,RTX5070 8Gb,16&quot;,IPS,WUXGA,NoOS,Black (3WHK3KZ894SD) - фото 2
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA63H RyzenAI 7 260,16Gb,SSD1Tb,RTX5070 8Gb,16&quot;,IPS,WUXGA,NoOS,Black (3WHK3KZ894SD) - фото 3
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA63H RyzenAI 7 260,16Gb,SSD1Tb,RTX5070 8Gb,16&quot;,IPS,WUXGA,NoOS,Black (3WHK3KZ894SD) - фото 4
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA63H RyzenAI 7 260,16Gb,SSD1Tb,RTX5070 8Gb,16&quot;,IPS,WUXGA,NoOS,Black (3WHK3KZ894SD) - фото 5
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA63H RyzenAI 7 260,16Gb,SSD1Tb,RTX5070 8Gb,16&quot;,IPS,WUXGA,NoOS,Black (3WHK3KZ894SD) - фото 6
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA63H RyzenAI 7 260,16Gb,SSD1Tb,RTX5070 8Gb,16&quot;,IPS,WUXGA,NoOS,Black (3WHK3KZ894SD) - фото 7
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA63H RyzenAI 7 260,16Gb,SSD1Tb,RTX5070 8Gb,16&quot;,IPS,WUXGA,NoOS,Black (3WHK3KZ894SD) - фото 8
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA63H RyzenAI 7 260,16Gb,SSD1Tb,RTX5070 8Gb,16&quot;,IPS,WUXGA,NoOS,Black (3WHK3KZ894SD) - фото 9
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA63H RyzenAI 7 260,16Gb,SSD1Tb,RTX5070 8Gb,16&quot;,IPS,WUXGA,NoOS,Black (3WHK3KZ894SD) - фото 10
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA63H RyzenAI 7 260,16Gb,SSD1Tb,RTX5070 8Gb,16&quot;,IPS,WUXGA,NoOS,Black (3WHK3KZ894SD) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
144 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713612
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
76 Вт*час
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
3.69

Описание товара Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA63H RyzenAI 7 260,16Gb,SSD1Tb,RTX5070 8Gb,16",IPS,WUXGA,NoOS,Black (3WHK3KZ894SD)

**Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA63H** — это мощная игровая машина, которая подойдёт как для геймеров, так и для тех, кто ищет производительное устройство для работы с ресурсоёмкими приложениями. Дополнительные особенности: * Сетевой интерфейс: RJ-45. * Клавиатура с русской раскладкой. * Отсутствие цифрового блока и сенсорного экрана. * Цвет корпуса и крышки: чёрный. * Операционная система не установлена. Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA63H — отличный выбор для тех, кто ценит высокую производительность и качество изображения. С этим устройством вы сможете наслаждаться любимыми играми и эффективно работать даже с самыми требовательными приложениями.

Отзывы о товаре Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA63H RyzenAI 7 260,16Gb,SSD1Tb,RTX5070 8Gb,16",IPS,WUXGA,NoOS,Black (3WHK3KZ894SD)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Развернуть
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
76 Вт*час
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA63H** — это мощная игровая машина, которая подойдёт как для геймеров, так и для тех, кто ищет производительное устройство для работы с ресурсоёмкими приложениями. Дополнительные особенности: * Сетевой интерфейс: RJ-45. * Клавиатура с русской раскладкой. * Отсутствие цифрового блока и сенсорного экрана. * Цвет корпуса и крышки: чёрный. * Операционная система не установлена. Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA63H — отличный выбор для тех, кто ценит высокую производительность и качество изображения. С этим устройством вы сможете наслаждаться любимыми играми и эффективно работать даже с самыми требовательными приложениями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA63H RyzenAI 7 260,16Gb,SSD1Tb,RTX5070 8Gb,16",IPS,WUXGA,NoOS,Black (3WHK3KZ894SD) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...