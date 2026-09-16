Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA63H RyzenAI 7 260,16Gb,SSD1Tb,RTX5070 8Gb,16",IPS,WUXGA,NoOS,Black (3WHK3KZ894SD)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA63H RyzenAI 7 260,16Gb,SSD1Tb,RTX5070 8Gb,16",IPS,WUXGA,NoOS,Black (3WHK3KZ894SD)
**Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA63H** — это мощная игровая машина, которая подойдёт как для геймеров, так и для тех, кто ищет производительное устройство для работы с ресурсоёмкими приложениями. Дополнительные особенности: * Сетевой интерфейс: RJ-45. * Клавиатура с русской раскладкой. * Отсутствие цифрового блока и сенсорного экрана. * Цвет корпуса и крышки: чёрный. * Операционная система не установлена. Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA63H — отличный выбор для тех, кто ценит высокую производительность и качество изображения. С этим устройством вы сможете наслаждаться любимыми играми и эффективно работать даже с самыми требовательными приложениями.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Черный, AMD Ryzen AI 7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI
Отзывы о товаре Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA63H RyzenAI 7 260,16Gb,SSD1Tb,RTX5070 8Gb,16",IPS,WUXGA,NoOS,Black (3WHK3KZ894SD)