Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA63H RyzenAI 7 260,16Gb,SSD512Gb,RTX5060 8Gb,16",IPS,WUXGA,NoOS,Black (3VHK3KZ893SD)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
125 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 713611
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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
76 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
3.69
Описание товара Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA63H RyzenAI 7 260,16Gb,SSD512Gb,RTX5060 8Gb,16",IPS,WUXGA,NoOS,Black (3VHK3KZ893SD)
Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA63H RyzenAI 7 260,16Gb,SSD512Gb,RTX5060 8Gb,16",IPS,WUXGA,NoOS,Black (3VHK3KZ893SD)
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Gigabyte
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Развернуть
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
76 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA63H RyzenAI 7 260,16Gb,SSD512Gb,RTX5060 8Gb,16",IPS,WUXGA,NoOS,Black (3VHK3KZ893SD)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Черный, AMD Ryzen 7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI, С SSD
Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA63H RyzenAI 7 260,16Gb,SSD512Gb,RTX5060 8Gb,16",IPS,WUXGA,NoOS,Black (3VHK3KZ893SD) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA63H RyzenAI 7 260,16Gb,SSD512Gb,RTX5060 8Gb,16",IPS,WUXGA,NoOS,Black (3VHK3KZ893SD)