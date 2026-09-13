Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA6H Corei7-13620H,16Gb,SSD1Tb,RTX4050 6Gb,16",IPS,WUXGA,NoOS,black (CMHI2KZ894SD)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA6H Corei7-13620H,16Gb,SSD1Tb,RTX4050 6Gb,16",IPS,WUXGA,NoOS,black (CMHI2KZ894SD)
**Игровой ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA6H — мощь и стиль в каждой детали!** Погрузитесь в мир игр с ноутбуком Gigabyte Gaming A16 GA6H! Высокая производительность и качественный дисплей обеспечат вам незабываемые впечатления от игрового процесса. * чёрный корпус из пластика — стильный внешний вид; * сетевой интерфейс RJ-45 для стабильного подключения к сети; * русская раскладка клавиатуры — удобство в использовании; * энергоёмкий аккумулятор (76 Вт·ч) — длительное время работы без подзарядки. Операционная система не установлена — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам! Выберите Gigabyte Gaming A16 GA6H и откройте для себя новые горизонты в мире игр!
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Отзывы о товаре Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA6H Corei7-13620H,16Gb,SSD1Tb,RTX4050 6Gb,16",IPS,WUXGA,NoOS,black (CMHI2KZ894SD)