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Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA6H Corei7-13620H,16Gb,SSD1Tb,RTX4050 6Gb,16",IPS,WUXGA,NoOS,black (CMHI2KZ894SD) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA6H Corei7-13620H,16Gb,SSD1Tb,RTX4050 6Gb,16",IPS,WUXGA,NoOS,black (CMHI2KZ894SD)

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Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA6H Corei7-13620H,16Gb,SSD1Tb,RTX4050 6Gb,16&quot;,IPS,WUXGA,NoOS,black (CMHI2KZ894SD) - фото 1
Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA6H Corei7-13620H,16Gb,SSD1Tb,RTX4050 6Gb,16&quot;,IPS,WUXGA,NoOS,black (CMHI2KZ894SD) - фото 2
Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA6H Corei7-13620H,16Gb,SSD1Tb,RTX4050 6Gb,16&quot;,IPS,WUXGA,NoOS,black (CMHI2KZ894SD) - фото 3
Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA6H Corei7-13620H,16Gb,SSD1Tb,RTX4050 6Gb,16&quot;,IPS,WUXGA,NoOS,black (CMHI2KZ894SD) - фото 4
Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA6H Corei7-13620H,16Gb,SSD1Tb,RTX4050 6Gb,16&quot;,IPS,WUXGA,NoOS,black (CMHI2KZ894SD) - фото 5
Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA6H Corei7-13620H,16Gb,SSD1Tb,RTX4050 6Gb,16&quot;,IPS,WUXGA,NoOS,black (CMHI2KZ894SD) - фото 6
Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA6H Corei7-13620H,16Gb,SSD1Tb,RTX4050 6Gb,16&quot;,IPS,WUXGA,NoOS,black (CMHI2KZ894SD) - фото 7
Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA6H Corei7-13620H,16Gb,SSD1Tb,RTX4050 6Gb,16&quot;,IPS,WUXGA,NoOS,black (CMHI2KZ894SD) - фото 8
Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA6H Corei7-13620H,16Gb,SSD1Tb,RTX4050 6Gb,16&quot;,IPS,WUXGA,NoOS,black (CMHI2KZ894SD) - фото 9
Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA6H Corei7-13620H,16Gb,SSD1Tb,RTX4050 6Gb,16&quot;,IPS,WUXGA,NoOS,black (CMHI2KZ894SD) - фото 10
Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA6H Corei7-13620H,16Gb,SSD1Tb,RTX4050 6Gb,16&quot;,IPS,WUXGA,NoOS,black (CMHI2KZ894SD) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA6H Corei7-13620H,16Gb,SSD1Tb,RTX4050 6Gb,16&quot;,IPS,WUXGA,NoOS,black (CMHI2KZ894SD) - фото 1
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA6H Corei7-13620H,16Gb,SSD1Tb,RTX4050 6Gb,16&quot;,IPS,WUXGA,NoOS,black (CMHI2KZ894SD) - фото 2
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA6H Corei7-13620H,16Gb,SSD1Tb,RTX4050 6Gb,16&quot;,IPS,WUXGA,NoOS,black (CMHI2KZ894SD) - фото 3
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA6H Corei7-13620H,16Gb,SSD1Tb,RTX4050 6Gb,16&quot;,IPS,WUXGA,NoOS,black (CMHI2KZ894SD) - фото 4
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA6H Corei7-13620H,16Gb,SSD1Tb,RTX4050 6Gb,16&quot;,IPS,WUXGA,NoOS,black (CMHI2KZ894SD) - фото 5
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA6H Corei7-13620H,16Gb,SSD1Tb,RTX4050 6Gb,16&quot;,IPS,WUXGA,NoOS,black (CMHI2KZ894SD) - фото 6
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA6H Corei7-13620H,16Gb,SSD1Tb,RTX4050 6Gb,16&quot;,IPS,WUXGA,NoOS,black (CMHI2KZ894SD) - фото 7
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA6H Corei7-13620H,16Gb,SSD1Tb,RTX4050 6Gb,16&quot;,IPS,WUXGA,NoOS,black (CMHI2KZ894SD) - фото 8
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA6H Corei7-13620H,16Gb,SSD1Tb,RTX4050 6Gb,16&quot;,IPS,WUXGA,NoOS,black (CMHI2KZ894SD) - фото 9
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA6H Corei7-13620H,16Gb,SSD1Tb,RTX4050 6Gb,16&quot;,IPS,WUXGA,NoOS,black (CMHI2KZ894SD) - фото 10
  • Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA6H Corei7-13620H,16Gb,SSD1Tb,RTX4050 6Gb,16&quot;,IPS,WUXGA,NoOS,black (CMHI2KZ894SD) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
83 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713609
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 2.0
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
76 Вт*час
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
2.1

Описание товара Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA6H Corei7-13620H,16Gb,SSD1Tb,RTX4050 6Gb,16",IPS,WUXGA,NoOS,black (CMHI2KZ894SD)

**Игровой ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA6H — мощь и стиль в каждой детали!** Погрузитесь в мир игр с ноутбуком Gigabyte Gaming A16 GA6H! Высокая производительность и качественный дисплей обеспечат вам незабываемые впечатления от игрового процесса. * чёрный корпус из пластика — стильный внешний вид; * сетевой интерфейс RJ-45 для стабильного подключения к сети; * русская раскладка клавиатуры — удобство в использовании; * энергоёмкий аккумулятор (76 Вт·ч) — длительное время работы без подзарядки. Операционная система не установлена — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам! Выберите Gigabyte Gaming A16 GA6H и откройте для себя новые горизонты в мире игр!

Отзывы о товаре Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA6H Corei7-13620H,16Gb,SSD1Tb,RTX4050 6Gb,16",IPS,WUXGA,NoOS,black (CMHI2KZ894SD)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Развернуть
Модель процессора
13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 2.0
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
76 Вт*час
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
**Игровой ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA6H — мощь и стиль в каждой детали!** Погрузитесь в мир игр с ноутбуком Gigabyte Gaming A16 GA6H! Высокая производительность и качественный дисплей обеспечат вам незабываемые впечатления от игрового процесса. * чёрный корпус из пластика — стильный внешний вид; * сетевой интерфейс RJ-45 для стабильного подключения к сети; * русская раскладка клавиатуры — удобство в использовании; * энергоёмкий аккумулятор (76 Вт·ч) — длительное время работы без подзарядки. Операционная система не установлена — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам! Выберите Gigabyte Gaming A16 GA6H и откройте для себя новые горизонты в мире игр!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA6H Corei7-13620H,16Gb,SSD1Tb,RTX4050 6Gb,16",IPS,WUXGA,NoOS,black (CMHI2KZ894SD) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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