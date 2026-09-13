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Ноутбук Digma Pro Breve S Core i3 1005G1 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro dk.grey (DN15P3-8DXW02) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Digma Pro Breve S Core i3 1005G1 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro dk.grey (DN15P3-8DXW02)

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Ноутбук Digma Pro Breve S Core i3 1005G1 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro dk.grey (DN15P3-8DXW02) - фото 1
Ноутбук Digma Pro Breve S Core i3 1005G1 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro dk.grey (DN15P3-8DXW02) - фото 2
Ноутбук Digma Pro Breve S Core i3 1005G1 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro dk.grey (DN15P3-8DXW02) - фото 3
Ноутбук Digma Pro Breve S Core i3 1005G1 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro dk.grey (DN15P3-8DXW02) - фото 4
Ноутбук Digma Pro Breve S Core i3 1005G1 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro dk.grey (DN15P3-8DXW02) - фото 5
Ноутбук Digma Pro Breve S Core i3 1005G1 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro dk.grey (DN15P3-8DXW02) - фото 6
Ноутбук Digma Pro Breve S Core i3 1005G1 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro dk.grey (DN15P3-8DXW02) - фото 7
Ноутбук Digma Pro Breve S Core i3 1005G1 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro dk.grey (DN15P3-8DXW02) - фото 8
Ноутбук Digma Pro Breve S Core i3 1005G1 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro dk.grey (DN15P3-8DXW02) - фото 9
Ноутбук Digma Pro Breve S Core i3 1005G1 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro dk.grey (DN15P3-8DXW02) - фото 10
Ноутбук Digma Pro Breve S Core i3 1005G1 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro dk.grey (DN15P3-8DXW02) - фото 11
Ноутбук Digma Pro Breve S Core i3 1005G1 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro dk.grey (DN15P3-8DXW02) - фото 12
Ноутбук Digma Pro Breve S Core i3 1005G1 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro dk.grey (DN15P3-8DXW02) - фото 13
Ноутбук Digma Pro Breve S Core i3 1005G1 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro dk.grey (DN15P3-8DXW02) - фото 14
Ноутбук Digma Pro Breve S Core i3 1005G1 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro dk.grey (DN15P3-8DXW02) - фото 15
Ноутбук Digma Pro Breve S Core i3 1005G1 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro dk.grey (DN15P3-8DXW02) - фото 16
Ноутбук Digma Pro Breve S Core i3 1005G1 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro dk.grey (DN15P3-8DXW02) - фото 17
Ноутбук Digma Pro Breve S Core i3 1005G1 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro dk.grey (DN15P3-8DXW02) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Pro Breve S (Digma)
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Digma Pro Breve S Core i3 1005G1 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro dk.grey (DN15P3-8DXW02) - фото 1
  • Ноутбук Digma Pro Breve S Core i3 1005G1 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro dk.grey (DN15P3-8DXW02) - фото 2
  • Ноутбук Digma Pro Breve S Core i3 1005G1 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro dk.grey (DN15P3-8DXW02) - фото 3
  • Ноутбук Digma Pro Breve S Core i3 1005G1 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro dk.grey (DN15P3-8DXW02) - фото 4
  • Ноутбук Digma Pro Breve S Core i3 1005G1 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro dk.grey (DN15P3-8DXW02) - фото 5
  • Ноутбук Digma Pro Breve S Core i3 1005G1 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro dk.grey (DN15P3-8DXW02) - фото 6
  • Ноутбук Digma Pro Breve S Core i3 1005G1 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro dk.grey (DN15P3-8DXW02) - фото 7
  • Ноутбук Digma Pro Breve S Core i3 1005G1 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro dk.grey (DN15P3-8DXW02) - фото 8
  • Ноутбук Digma Pro Breve S Core i3 1005G1 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro dk.grey (DN15P3-8DXW02) - фото 9
  • Ноутбук Digma Pro Breve S Core i3 1005G1 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro dk.grey (DN15P3-8DXW02) - фото 10
  • Ноутбук Digma Pro Breve S Core i3 1005G1 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro dk.grey (DN15P3-8DXW02) - фото 11
  • Ноутбук Digma Pro Breve S Core i3 1005G1 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro dk.grey (DN15P3-8DXW02) - фото 12
  • Ноутбук Digma Pro Breve S Core i3 1005G1 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro dk.grey (DN15P3-8DXW02) - фото 13
  • Ноутбук Digma Pro Breve S Core i3 1005G1 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro dk.grey (DN15P3-8DXW02) - фото 14
  • Ноутбук Digma Pro Breve S Core i3 1005G1 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro dk.grey (DN15P3-8DXW02) - фото 15
  • Ноутбук Digma Pro Breve S Core i3 1005G1 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro dk.grey (DN15P3-8DXW02) - фото 16
  • Ноутбук Digma Pro Breve S Core i3 1005G1 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro dk.grey (DN15P3-8DXW02) - фото 17
  • Ноутбук Digma Pro Breve S Core i3 1005G1 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro dk.grey (DN15P3-8DXW02) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713578
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Pro Breve S (Digma)
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
1005G1
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
2
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
51.3 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
3.27

Описание товара Ноутбук Digma Pro Breve S Core i3 1005G1 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro dk.grey (DN15P3-8DXW02)

Ноутбук Digma Pro Breve S Core i3 1005G1 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro dk.grey (DN15P3-8DXW02)

Отзывы о товаре Ноутбук Digma Pro Breve S Core i3 1005G1 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro dk.grey (DN15P3-8DXW02)




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Pro Breve S (Digma)
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
1005G1
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
2
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
51.3 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Digma Pro Breve S Core i3 1005G1 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro dk.grey (DN15P3-8DXW02)
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Ноутбук Digma Pro Breve S Core i3 1005G1 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro dk.grey (DN15P3-8DXW02) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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