Описание товара Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW06)

Для кого и под какие задачи

Digma Pro Fortis M создан для продуктивной работы в офисе и дома. Ноутбук отлично подходит для работы с документами, таблицами, презентациями, веб-серфинга и легкой многозадачности. Благодаря современному процессору Intel Core i5 13-го поколения и 16 ГБ оперативной памяти, эта модель обеспечивает комфортную работу в офисных приложениях, удаленных конференциях и при одновременном использовании нескольких программ.

Процессор, видеокарта и производительность

Установленный процессор Intel Core i5-1334U относится к энергоэффективной U-серии и предлагает хороший баланс производительности и экономичности. Встроенная графика Intel Iris Xe способна справиться с базовыми задачами визуализации, воспроизведением видео в высоком разрешении и даже некоторыми нетребовательными играми. В повседневных задачах связка процессора и видеоядра обеспечивает плавную работу без заметных задержек.

Экран и комфорт работы

15.6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матрица предлагает достаточную яркость для комфортной работы в помещении, а технология IPS гарантирует точную цветопередачу и стабильность изображения при взгляде под углом.

Память, накопители и расширение

Объем оперативной памяти в 16 ГБ позволяет держать открытыми множество вкладок браузера и несколько ресурсоемких приложений одновременно. Быстрый SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает моментальную загрузку операционной системы и быстрый запуск программ. Такой объем достаточен для хранения рабочих документов, фотографий и других файлов среднего размера.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ноутбука выполнен в строгом деловом стиле с серым покрытием, что отлично вписывается в офисную среду. Система охлаждения справляется с тепловыделением процессора в стандартных офисных задачах, сохраняя низкий уровень шума. Благодаря энергоэффективному процессору и оптимизированным компонентам, ноутбук способен обеспечить достаточное время автономной работы для типичного рабочего дня.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Предустановленная Windows 11 Pro предоставляет расширенные возможности для корпоративного использования, включая инструменты безопасности и управления. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком упрощает работу с числами и таблицами, а современные стандарты Wi-Fi обеспечивают стабильное беспроводное подключение.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что это офисный ноутбук, не предназначенный для ресурсоемких задач вроде видеомонтажа или современных игр. Модель оптимальна для бизнес-пользователей, офисных работников и тех, кто ищет надежный инструмент для работы с документами и веб-серфинга. Если вам требуется более высокая производительность для творческих задач, стоит рассмотреть модели с более мощными процессорами и дискретной графикой.