Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro grey (DN15P7-ADXW05)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
56 260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 713574
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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
Intel Core i7 1355U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
48.45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
2.9
Описание товара Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro grey (DN15P7-ADXW05)
<p>Digma Pro Fortis M ориентирован на офисных сотрудников, руководителей среднего звена и специалистов, которым необходим производительный ноутбук для работы с документами, таблицами и презентациями. Благодаря процессору Intel Core i7 последнего поколения и 16 ГБ оперативной памяти, устройство уверенно справляется с многозадачностью, параллельной работой в нескольких браузерах и базовой обработкой фото. Это не игровая модель, но достаточно мощная для комфортной ежедневной работы.</p>
<h2>Процессор, видеокарта и производительность</h2>
<p>Ноутбук оснащен энергоэффективным процессором Intel Core i7-1355U с 10 ядрами (2 производительных и 8 энергоэффективных) и 12 потоками, который обеспечивает отличную производительность в офисных задачах при низком энергопотреблении. Встроенная графика Intel Iris Xe способна запускать несложные игры на средних настройках и справляется с базовой обработкой фото и видео, хотя для серьезного графического дизайна лучше выбрать модель с дискретной видеокартой.</p>
<h2>Экран и комфорт работы</h2>
<p>15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920×1080) обеспечивает качественную цветопередачу и широкие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матовое покрытие минимизирует блики от внешних источников света, снижая нагрузку на глаза во время продолжительных рабочих сессий. Стандартная частота обновления 60 Гц оптимальна для офисных задач и просмотра контента.</p>
<h2>Память, накопители и расширение</h2>
<p>Установленные 16 ГБ оперативной памяти позволяют комфортно работать с большим количеством вкладок браузера и тяжелыми документами без подтормаживаний. SSD-накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения рабочих файлов, документов и медиаконтента. При необходимости хранить больше данных рекомендуется использовать внешние накопители.</p>
<h2>Корпус, охлаждение и автономность</h2>
<p>Корпус выполнен в деловом сером цвете и имеет сбалансированные размеры для 15-дюймового ноутбука. Система охлаждения оптимизирована под энергоэффективный процессор и работает достаточно тихо в обычных режимах использования. Благодаря современному процессору с низким энергопотреблением, ноутбук способен обеспечить длительную автономную работу в офисных приложениях и при веб-серфинге.</p>
<h2>Порты, беспроводные интерфейсы и особенности</h2>
<p>Ноутбук оснащен необходимым набором портов для офисной работы, включая USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешнего монитора и аудиоразъем для гарнитуры. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 11 Pro предоставляет расширенные возможности для корпоративного использования, включая удаленное управление и повышенную безопасность.</p>
<h2>Важные нюансы перед покупкой</h2>
<p>При выборе стоит учесть, что встроенная графика накладывает ограничения на работу с ресурсоемкими графическими приложениями и современными играми. Ноутбук оптимально подойдет для офисной работы, удаленного доступа и повседневных задач, но может быть избыточным по цене для простого веб-серфинга и работы с документами. Рекомендуется тем, кто ценит надежность, производительность в офисных задачах и возможности корпоративного использования благодаря Windows 11 Pro.</p>
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Digma
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Развернуть
Модель процессора
Intel Core i7 1355U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
48.45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
<p>Digma Pro Fortis M ориентирован на офисных сотрудников, руководителей среднего звена и специалистов, которым необходим производительный ноутбук для работы с документами, таблицами и презентациями. Благодаря процессору Intel Core i7 последнего поколения и 16 ГБ оперативной памяти, устройство уверенно справляется с многозадачностью, параллельной работой в нескольких браузерах и базовой обработкой фото. Это не игровая модель, но достаточно мощная для комфортной ежедневной работы.</p>
<h2>Процессор, видеокарта и производительность</h2>
<p>Ноутбук оснащен энергоэффективным процессором Intel Core i7-1355U с 10 ядрами (2 производительных и 8 энергоэффективных) и 12 потоками, который обеспечивает отличную производительность в офисных задачах при низком энергопотреблении. Встроенная графика Intel Iris Xe способна запускать несложные игры на средних настройках и справляется с базовой обработкой фото и видео, хотя для серьезного графического дизайна лучше выбрать модель с дискретной видеокартой.</p>
<h2>Экран и комфорт работы</h2>
<p>15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920×1080) обеспечивает качественную цветопередачу и широкие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матовое покрытие минимизирует блики от внешних источников света, снижая нагрузку на глаза во время продолжительных рабочих сессий. Стандартная частота обновления 60 Гц оптимальна для офисных задач и просмотра контента.</p>
<h2>Память, накопители и расширение</h2>
<p>Установленные 16 ГБ оперативной памяти позволяют комфортно работать с большим количеством вкладок браузера и тяжелыми документами без подтормаживаний. SSD-накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения рабочих файлов, документов и медиаконтента. При необходимости хранить больше данных рекомендуется использовать внешние накопители.</p>
<h2>Корпус, охлаждение и автономность</h2>
<p>Корпус выполнен в деловом сером цвете и имеет сбалансированные размеры для 15-дюймового ноутбука. Система охлаждения оптимизирована под энергоэффективный процессор и работает достаточно тихо в обычных режимах использования. Благодаря современному процессору с низким энергопотреблением, ноутбук способен обеспечить длительную автономную работу в офисных приложениях и при веб-серфинге.</p>
<h2>Порты, беспроводные интерфейсы и особенности</h2>
<p>Ноутбук оснащен необходимым набором портов для офисной работы, включая USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешнего монитора и аудиоразъем для гарнитуры. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 11 Pro предоставляет расширенные возможности для корпоративного использования, включая удаленное управление и повышенную безопасность.</p>
<h2>Важные нюансы перед покупкой</h2>
<p>При выборе стоит учесть, что встроенная графика накладывает ограничения на работу с ресурсоемкими графическими приложениями и современными играми. Ноутбук оптимально подойдет для офисной работы, удаленного доступа и повседневных задач, но может быть избыточным по цене для простого веб-серфинга и работы с документами. Рекомендуется тем, кто ценит надежность, производительность в офисных задачах и возможности корпоративного использования благодаря Windows 11 Pro.</p>
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Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro grey (DN15P7-ADXW05) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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