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Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW07) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW07)

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Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW07) - фото 1
Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW07) - фото 2
Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW07) - фото 3
Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW07) - фото 4
Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW07) - фото 5
Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW07) - фото 6
Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW07) - фото 7
Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW07) - фото 8
Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW07) - фото 9
Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW07) - фото 10
Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW07) - фото 11
Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW07) - фото 12
Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW07) - фото 13
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW07) - фото 1
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW07) - фото 2
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW07) - фото 3
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW07) - фото 4
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  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW07) - фото 6
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW07) - фото 7
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW07) - фото 8
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW07) - фото 9
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW07) - фото 10
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW07) - фото 11
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW07) - фото 12
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW07) - фото 13
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW07) - фото 14
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW07) - фото 15
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW07) - фото 16
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW07) - фото 17
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW07) - фото 18
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW07) - фото 19
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW07) - фото 20
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW07) - фото 21
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW07) - фото 22
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW07) - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713568
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
48.45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
2.9

Описание товара Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW07)

Для кого и под какие задачи

Digma Pro Fortis M ориентирован на пользователей, которым нужен производительный ноутбук для работы и учебы с хорошим запасом мощности. Благодаря современному процессору AMD Ryzen 5 7430U и 16 ГБ оперативной памяти, устройство уверенно справляется с офисными программами, многозадачной работой в браузере и легкой обработкой фото. Это оптимальный выбор для студентов, офисных работников и фрилансеров, которым важна надежная производительность без лишних переплат.

Процессор, видеокарта и производительность

Энергоэффективный процессор AMD Ryzen 5 7430U обеспечивает отличный баланс производительности и энергопотребления. Встроенная графика AMD Radeon Graphics справляется с повседневными задачами и способна запускать казуальные игры на средних настройках. Связка процессора и видеоядра отлично подходит для работы с документами, презентациями, веб-серфинга и просмотра видео, хотя для серьезных игр или профессиональной работы с графикой потребуется более мощное решение.

Экран и комфорт работы

15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Матрица IPS гарантирует стабильную цветопередачу и комфортную работу с текстом в течение длительного времени. Разрешение Full HD оптимально для этой диагонали, обеспечивая достаточную детализацию при работе с документами и просмотре медиаконтента.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти позволяют держать открытыми множество вкладок браузера и параллельно работать в нескольких приложениях без заметных замедлений. SSD-накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и программ, а также достаточно места для хранения рабочих файлов, документов и медиаконтента.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в строгом деловом стиле в сером цвете, что подчеркивает профессиональную направленность модели. Система охлаждения оптимизирована для работы с энергоэффективным процессором, поэтому ноутбук не шумит при повседневном использовании. Компактные габариты и продуманная система охлаждения позволяют комфортно работать как дома, так и в офисе.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Предустановленная Windows 11 Pro обеспечивает доступ к расширенным функциям безопасности и управления, что особенно важно для бизнес-пользователей. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth позволяет легко подключать беспроводные устройства и работать с высокоскоростным интернетом.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что встроенная графика имеет ограничения в играх и профессиональных графических приложениях. Для тех, кто планирует работать преимущественно с офисными программами, браузером и легкими приложениями, конфигурация окажется оптимальной. Если же в приоритете игры или работа с видео, стоит рассмотреть модели с дискретной графикой. Объем SSD в 512 ГБ может потребовать грамотного управления файлами при длительном использовании.

Отзывы о товаре Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW07)




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Развернуть
Модель процессора
7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
48.45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Digma Pro Fortis M ориентирован на пользователей, которым нужен производительный ноутбук для работы и учебы с хорошим запасом мощности. Благодаря современному процессору AMD Ryzen 5 7430U и 16 ГБ оперативной памяти, устройство уверенно справляется с офисными программами, многозадачной работой в браузере и легкой обработкой фото. Это оптимальный выбор для студентов, офисных работников и фрилансеров, которым важна надежная производительность без лишних переплат.

Процессор, видеокарта и производительность

Энергоэффективный процессор AMD Ryzen 5 7430U обеспечивает отличный баланс производительности и энергопотребления. Встроенная графика AMD Radeon Graphics справляется с повседневными задачами и способна запускать казуальные игры на средних настройках. Связка процессора и видеоядра отлично подходит для работы с документами, презентациями, веб-серфинга и просмотра видео, хотя для серьезных игр или профессиональной работы с графикой потребуется более мощное решение.

Экран и комфорт работы

15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Матрица IPS гарантирует стабильную цветопередачу и комфортную работу с текстом в течение длительного времени. Разрешение Full HD оптимально для этой диагонали, обеспечивая достаточную детализацию при работе с документами и просмотре медиаконтента.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти позволяют держать открытыми множество вкладок браузера и параллельно работать в нескольких приложениях без заметных замедлений. SSD-накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и программ, а также достаточно места для хранения рабочих файлов, документов и медиаконтента.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в строгом деловом стиле в сером цвете, что подчеркивает профессиональную направленность модели. Система охлаждения оптимизирована для работы с энергоэффективным процессором, поэтому ноутбук не шумит при повседневном использовании. Компактные габариты и продуманная система охлаждения позволяют комфортно работать как дома, так и в офисе.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Предустановленная Windows 11 Pro обеспечивает доступ к расширенным функциям безопасности и управления, что особенно важно для бизнес-пользователей. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth позволяет легко подключать беспроводные устройства и работать с высокоскоростным интернетом.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что встроенная графика имеет ограничения в играх и профессиональных графических приложениях. Для тех, кто планирует работать преимущественно с офисными программами, браузером и легкими приложениями, конфигурация окажется оптимальной. Если же в приоритете игры или работа с видео, стоит рассмотреть модели с дискретной графикой. Объем SSD в 512 ГБ может потребовать грамотного управления файлами при длительном использовании.

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Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-ADXW07) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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