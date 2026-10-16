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Ноутбук Osio FocusLine F150a-016 Ryzen 7 5700U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD Win11Home 64 grey купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Osio FocusLine F150a-016 Ryzen 7 5700U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD Win11Home 64 grey

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Ноутбук Osio FocusLine F150a-016 Ryzen 7 5700U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Home 64 grey - фото 1
Ноутбук Osio FocusLine F150a-016 Ryzen 7 5700U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Home 64 grey - фото 2
Ноутбук Osio FocusLine F150a-016 Ryzen 7 5700U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Home 64 grey - фото 3
Ноутбук Osio FocusLine F150a-016 Ryzen 7 5700U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Home 64 grey - фото 4
Ноутбук Osio FocusLine F150a-016 Ryzen 7 5700U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Home 64 grey - фото 5
Ноутбук Osio FocusLine F150a-016 Ryzen 7 5700U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Home 64 grey - фото 6
Ноутбук Osio FocusLine F150a-016 Ryzen 7 5700U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Home 64 grey - фото 7
Ноутбук Osio FocusLine F150a-016 Ryzen 7 5700U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Home 64 grey - фото 8
Ноутбук Osio FocusLine F150a-016 Ryzen 7 5700U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Home 64 grey - фото 9
Ноутбук Osio FocusLine F150a-016 Ryzen 7 5700U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Home 64 grey - фото 10
Ноутбук Osio FocusLine F150a-016 Ryzen 7 5700U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Home 64 grey - фото 11
Ноутбук Osio FocusLine F150a-016 Ryzen 7 5700U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Home 64 grey - фото 12
Ноутбук Osio FocusLine F150a-016 Ryzen 7 5700U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Home 64 grey - фото 13
Ноутбук Osio FocusLine F150a-016 Ryzen 7 5700U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Home 64 grey - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
OSiO FocusLine
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук Osio FocusLine F150a-016 Ryzen 7 5700U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Home 64 grey - фото 7
  • Ноутбук Osio FocusLine F150a-016 Ryzen 7 5700U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Home 64 grey - фото 8
  • Ноутбук Osio FocusLine F150a-016 Ryzen 7 5700U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Home 64 grey - фото 9
  • Ноутбук Osio FocusLine F150a-016 Ryzen 7 5700U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Home 64 grey - фото 10
  • Ноутбук Osio FocusLine F150a-016 Ryzen 7 5700U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Home 64 grey - фото 11
  • Ноутбук Osio FocusLine F150a-016 Ryzen 7 5700U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Home 64 grey - фото 12
  • Ноутбук Osio FocusLine F150a-016 Ryzen 7 5700U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Home 64 grey - фото 13
  • Ноутбук Osio FocusLine F150a-016 Ryzen 7 5700U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Home 64 grey - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 250 руб. 
Начислим 932 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 713558
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ноутбук Osio FocusLine F150a-016 Ryzen 7 5700U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD Win11Home 64 grey
58 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Osio
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
OSiO FocusLine
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
AMD Ryzen 7 5700U
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка 4G LTE
Да
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
1.7

Описание товара Ноутбук Osio FocusLine F150a-016 Ryzen 7 5700U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD Win11Home 64 grey

Ноутбуки Osio представляют собой идеальный выбор для тех, кто ищет надежный и мощный инструмент для работы и развлечений. Сочетая в себе высокие технические характеристики и современный дизайн, эти ноутбуки удовлетворят потребности даже самых требовательных пользователей. **Ключевые особенности:** - **Производительность и графика:** Оснащенные процессором серии AMD Ryzen 7 и графическим контроллером AMD Radeon Graphics, ноутбуки Osio обеспечивают высокую производительность для выполнения самых разных задач — от работы с программами для офисной работы до мультимедийных приложений и игр. - **Дисплей и качество изображения:** Большой 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920x1080 пикселей подарит вам яркие и четкие изображения, обеспечивая комфортную работу и просмотр контента. - **Хранение и память:** Благодаря 512 Гб SSD и 16 Гб оперативной памяти, вы получите немалую скорость загрузки и отклика системы. Эти характеристики позволяют хранить большое количество данных и обеспечивают поддержку многозадачности. - **Портативность:** Вес всего 1,7 кг делает устройство удобным для переноски, что подойдет для использования в дороге или рабочем пространстве. - **Коннективность и связь:** Современные стандарты беспроводной связи, включая Bluetooth v5.0 и Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, гарантируют быстрое и стабильное подключение к интернету и другим устройствам. Встроенный кард-ридер добавляет удобства при работе с внешними носителями информации. - **Дизайн и удобство использования:** Современный корпус, выполненный из пластика и металла, обеспечивает прочность и стильный внешний вид, а подсветка клавиатуры поможет работать даже в условиях плохой освещенности. - **Операционная система и интерфейсы:** Ноутбук поставляется с предустановленной Windows 11 Home, позволяя вам сразу приступить к работе. Наличие основных интерфейсов, включая один порт USB 2.0, расширяет возможности подключения дополнительных устройств. Ноутбуки Osio — это ваша возможность получить современное устройство с оптимальным сочетанием производительности и эргономики в стильном и легком корпусе.

Отзывы о товаре Ноутбук Osio FocusLine F150a-016 Ryzen 7 5700U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD Win11Home 64 grey




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Osio
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
OSiO FocusLine
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
AMD Ryzen 7 5700U
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка 4G LTE
Да
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбуки Osio представляют собой идеальный выбор для тех, кто ищет надежный и мощный инструмент для работы и развлечений. Сочетая в себе высокие технические характеристики и современный дизайн, эти ноутбуки удовлетворят потребности даже самых требовательных пользователей. **Ключевые особенности:** - **Производительность и графика:** Оснащенные процессором серии AMD Ryzen 7 и графическим контроллером AMD Radeon Graphics, ноутбуки Osio обеспечивают высокую производительность для выполнения самых разных задач — от работы с программами для офисной работы до мультимедийных приложений и игр. - **Дисплей и качество изображения:** Большой 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920x1080 пикселей подарит вам яркие и четкие изображения, обеспечивая комфортную работу и просмотр контента. - **Хранение и память:** Благодаря 512 Гб SSD и 16 Гб оперативной памяти, вы получите немалую скорость загрузки и отклика системы. Эти характеристики позволяют хранить большое количество данных и обеспечивают поддержку многозадачности. - **Портативность:** Вес всего 1,7 кг делает устройство удобным для переноски, что подойдет для использования в дороге или рабочем пространстве. - **Коннективность и связь:** Современные стандарты беспроводной связи, включая Bluetooth v5.0 и Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, гарантируют быстрое и стабильное подключение к интернету и другим устройствам. Встроенный кард-ридер добавляет удобства при работе с внешними носителями информации. - **Дизайн и удобство использования:** Современный корпус, выполненный из пластика и металла, обеспечивает прочность и стильный внешний вид, а подсветка клавиатуры поможет работать даже в условиях плохой освещенности. - **Операционная система и интерфейсы:** Ноутбук поставляется с предустановленной Windows 11 Home, позволяя вам сразу приступить к работе. Наличие основных интерфейсов, включая один порт USB 2.0, расширяет возможности подключения дополнительных устройств. Ноутбуки Osio — это ваша возможность получить современное устройство с оптимальным сочетанием производительности и эргономики в стильном и легком корпусе.
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Купить Ноутбук Osio FocusLine F150a-016 Ryzen 7 5700U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD Win11Home 64 grey - по цене 58250 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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