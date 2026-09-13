Ноутбук Osio FocusLine F150i-025 Core i5 1235U 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD без ОС grey
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Osio FocusLine F150i-025 Core i5 1235U 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD без ОС grey
Ноутбук Osio — это современное устройство, сочетающее в себе высокую производительность и стильный дизайн. Разработанный в Китае, этот ноутбук предлагает мощные технические характеристики, подходящие для самых разнообразных задач — от повседневного пользователя до профессионального использования. Основные характеристики устройства включают в себя крупный 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920x1080 пикселей, который гарантирует четкое и насыщенное изображение благодаря IPS-матрице. Это делает ноутбук идеальным выбором для работы с графикой, просмотра фильмов в высоком качестве и выполнения других визуально насыщенных задач. Производительность ноутбука обеспечивается мощным процессором от Intel и интегрированным графическим контроллером Intel Iris Xe Graphics, что делает его отличным выбором для многозадачности и создания контента. 32 ГБ оперативной памяти типа DDR4 позволяют без труда справляться с ресурсоемкими приложениями и многозадачностью. На борту ноутбук оснащен SSD-накопителем объемом 1024 ГБ, что обеспечивает достаточное пространство для хранения всех необходимых файлов и значительно ускоряет проведение операций. Встроенный кард-ридер добавляет удобство в процессе работы с картами памяти. Несмотря на свою мощную начинку, ноутбук весит всего 1,7 кг, что делает его удобным для переноски. Технология Bluetooth версии 4.2 позволяет легко подключать различные периферийные устройства и аксессуары. Ноутбук Osio поставляется без предустановленной операционной системы, что даёт пользователям свободу выбора, позволяя установить предпочитаемую ОС, будь то Windows, Linux или любая другая подходящая для их нужд система. Этот ноутбук станет надёжным и производительным помощником для пользователей, ценящих мощность, качество и свободу действий.
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