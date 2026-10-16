Ноутбук Osio FocusLine F160a-005 Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1" IPS FHD без ОС grey
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Osio FocusLine F160a-005 Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1" IPS FHD без ОС grey
Отечественный ноутбук OSIO FocusLine F160a-005 предназначен для повседневного использования в любых удобных локациях. Вес 1,77 кг позволяет долгое время носить его в сумке или руках, не испытывая усталости. Алюминиевый корпус надежно защищает аппаратную начинку от повреждений при случайных ударах и падениях. Мембранная клавиатура островного типа обеспечивает плавность и точность при наборе текстов, а двухуровневая подсветка клавиш значительно облегчает работу в темноте. Крышка открывается на 180°, благодаря чему устройство можно раскладывать на столе и обмениваться информацией с коллегами.
Высокая производительность
В ноутбуке установлен 6-ядерный процессор AMD Ryzen 5 5500U с тактовой частотой 2,1 ГГц. Его мощности хватит для редактирования документов, заполнения таблиц, серфинга сайтов, просмотра потокового видео, общения в соцсетях и мессенджерах. Оперативная память DDR4 объемом 16 Гб дает возможность комфортного запуска нескольких тяжелых приложений. Предусмотрен апгрейд ОЗУ до 64 Гб с целью ускорения работы в режиме многозадачности. SSD-накопитель на 512 Гб гарантирует быструю загрузку операционной системы и моментальное скачивание файлов.
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Высокая производительность
В ноутбуке установлен 6-ядерный процессор AMD Ryzen 5 5500U с тактовой частотой 2,1 ГГц. Его мощности хватит для редактирования документов, заполнения таблиц, серфинга сайтов, просмотра потокового видео, общения в соцсетях и мессенджерах. Оперативная память DDR4 объемом 16 Гб дает возможность комфортного запуска нескольких тяжелых приложений. Предусмотрен апгрейд ОЗУ до 64 Гб с целью ускорения работы в режиме многозадачности. SSD-накопитель на 512 Гб гарантирует быструю загрузку операционной системы и моментальное скачивание файлов.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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