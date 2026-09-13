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Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro grey (DN15P3-8CXW04) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro grey (DN15P3-8CXW04)

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Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P3-8CXW04) - фото 1
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P3-8CXW04) - фото 2
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P3-8CXW04) - фото 3
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P3-8CXW04) - фото 4
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P3-8CXW04) - фото 5
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P3-8CXW04) - фото 6
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P3-8CXW04) - фото 7
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P3-8CXW04) - фото 8
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P3-8CXW04) - фото 9
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P3-8CXW04) - фото 10
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P3-8CXW04) - фото 11
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P3-8CXW04) - фото 12
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P3-8CXW04) - фото 13
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P3-8CXW04) - фото 14
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
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  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P3-8CXW04) - фото 3
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  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P3-8CXW04) - фото 5
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  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P3-8CXW04) - фото 8
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P3-8CXW04) - фото 9
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P3-8CXW04) - фото 10
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P3-8CXW04) - фото 11
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P3-8CXW04) - фото 12
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P3-8CXW04) - фото 13
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P3-8CXW04) - фото 14
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P3-8CXW04) - фото 15
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P3-8CXW04) - фото 16
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P3-8CXW04) - фото 17
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P3-8CXW04) - фото 18
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P3-8CXW04) - фото 19
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P3-8CXW04) - фото 20
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P3-8CXW04) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713536
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
1215U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
48.45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
2.9

Описание товара Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro grey (DN15P3-8CXW04)

Для кого и под какие задачи

Digma Pro Fortis M - практичный офисный ноутбук для повседневной работы с документами, интернет-серфинга и базовых задач. Конфигурация с процессором Intel Core i3 12-го поколения и 8 ГБ оперативной памяти уверенно справляется с офисными приложениями, браузером с множеством вкладок и легкой многозадачностью. Этот ноутбук станет надежным помощником для учащихся, офисных сотрудников и пользователей, которым важна стабильная работа в типичных офисных сценариях.

Процессор, видеокарта и производительность

Двухъядерный процессор Intel Core i3-1215U с поддержкой многопоточности обеспечивает достаточную производительность для работы в Microsoft Office, просмотра веб-страниц и воспроизведения медиаконтента. Встроенная графика Intel UHD Graphics справляется с базовой обработкой фото и воспроизведением видео, хотя для серьезных игр и работы с графикой она не предназначена. Связка процессора и видеоядра оптимальна для офисных задач при умеренном энергопотреблении.

Экран и комфорт работы

15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и комфортные углы обзора. Матрица хорошо подходит для работы с текстом и таблицами, просмотра видео и веб-страниц. IPS-технология гарантирует естественную цветопередачу и отсутствие искажений при взгляде сбоку, что важно при длительной работе за компьютером.

Память, накопители и расширение

Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для комфортной работы в большинстве офисных приложений и браузере. SSD-накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и запуск программ, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель. Конфигурация памяти оптимальна для повседневного использования в офисе или учебе.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ноутбука выполнен в практичном сером цвете и имеет классический офисный дизайн. Система охлаждения справляется с тепловыделением процессора в типичных сценариях использования, работая достаточно тихо благодаря умеренному энергопотреблению компонентов. Автономность позволяет работать несколько часов без подзарядки при выполнении офисных задач и веб-серфинге.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для офисного использования, включая USB-разъемы для подключения периферии и HDMI для работы с внешним монитором. Поддержка современных стандартов Wi-Fi обеспечивает стабильное беспроводное подключение к сети. Предустановленная Windows 11 Pro расширяет возможности для корпоративного использования и удаленной работы. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числовыми данными.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учитывать, что ноутбук не предназначен для ресурсоемких задач вроде обработки видео или современных игр. Объем SSD в 256 ГБ может потребовать рационального подхода к хранению файлов. Модель оптимальна для тех, кому нужен надежный рабочий инструмент для офисных задач с предустановленной профессиональной версией Windows, но пользователям, работающим с тяжелыми приложениями, стоит присмотреться к более производительным конфигурациям.

Отзывы о товаре Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro grey (DN15P3-8CXW04)




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Развернуть
Модель процессора
1215U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
48.45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Digma Pro Fortis M - практичный офисный ноутбук для повседневной работы с документами, интернет-серфинга и базовых задач. Конфигурация с процессором Intel Core i3 12-го поколения и 8 ГБ оперативной памяти уверенно справляется с офисными приложениями, браузером с множеством вкладок и легкой многозадачностью. Этот ноутбук станет надежным помощником для учащихся, офисных сотрудников и пользователей, которым важна стабильная работа в типичных офисных сценариях.

Процессор, видеокарта и производительность

Двухъядерный процессор Intel Core i3-1215U с поддержкой многопоточности обеспечивает достаточную производительность для работы в Microsoft Office, просмотра веб-страниц и воспроизведения медиаконтента. Встроенная графика Intel UHD Graphics справляется с базовой обработкой фото и воспроизведением видео, хотя для серьезных игр и работы с графикой она не предназначена. Связка процессора и видеоядра оптимальна для офисных задач при умеренном энергопотреблении.

Экран и комфорт работы

15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и комфортные углы обзора. Матрица хорошо подходит для работы с текстом и таблицами, просмотра видео и веб-страниц. IPS-технология гарантирует естественную цветопередачу и отсутствие искажений при взгляде сбоку, что важно при длительной работе за компьютером.

Память, накопители и расширение

Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для комфортной работы в большинстве офисных приложений и браузере. SSD-накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и запуск программ, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель. Конфигурация памяти оптимальна для повседневного использования в офисе или учебе.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ноутбука выполнен в практичном сером цвете и имеет классический офисный дизайн. Система охлаждения справляется с тепловыделением процессора в типичных сценариях использования, работая достаточно тихо благодаря умеренному энергопотреблению компонентов. Автономность позволяет работать несколько часов без подзарядки при выполнении офисных задач и веб-серфинге.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для офисного использования, включая USB-разъемы для подключения периферии и HDMI для работы с внешним монитором. Поддержка современных стандартов Wi-Fi обеспечивает стабильное беспроводное подключение к сети. Предустановленная Windows 11 Pro расширяет возможности для корпоративного использования и удаленной работы. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числовыми данными.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учитывать, что ноутбук не предназначен для ресурсоемких задач вроде обработки видео или современных игр. Объем SSD в 256 ГБ может потребовать рационального подхода к хранению файлов. Модель оптимальна для тех, кому нужен надежный рабочий инструмент для офисных задач с предустановленной профессиональной версией Windows, но пользователям, работающим с тяжелыми приложениями, стоит присмотреться к более производительным конфигурациям.

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Отзывы


Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro grey (DN15P3-8CXW04) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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