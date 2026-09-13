Описание товара Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro grey (DN15P3-8CXW04)

Для кого и под какие задачи

Digma Pro Fortis M - практичный офисный ноутбук для повседневной работы с документами, интернет-серфинга и базовых задач. Конфигурация с процессором Intel Core i3 12-го поколения и 8 ГБ оперативной памяти уверенно справляется с офисными приложениями, браузером с множеством вкладок и легкой многозадачностью. Этот ноутбук станет надежным помощником для учащихся, офисных сотрудников и пользователей, которым важна стабильная работа в типичных офисных сценариях.

Процессор, видеокарта и производительность

Двухъядерный процессор Intel Core i3-1215U с поддержкой многопоточности обеспечивает достаточную производительность для работы в Microsoft Office, просмотра веб-страниц и воспроизведения медиаконтента. Встроенная графика Intel UHD Graphics справляется с базовой обработкой фото и воспроизведением видео, хотя для серьезных игр и работы с графикой она не предназначена. Связка процессора и видеоядра оптимальна для офисных задач при умеренном энергопотреблении.

Экран и комфорт работы

15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и комфортные углы обзора. Матрица хорошо подходит для работы с текстом и таблицами, просмотра видео и веб-страниц. IPS-технология гарантирует естественную цветопередачу и отсутствие искажений при взгляде сбоку, что важно при длительной работе за компьютером.

Память, накопители и расширение

Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для комфортной работы в большинстве офисных приложений и браузере. SSD-накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и запуск программ, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель. Конфигурация памяти оптимальна для повседневного использования в офисе или учебе.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ноутбука выполнен в практичном сером цвете и имеет классический офисный дизайн. Система охлаждения справляется с тепловыделением процессора в типичных сценариях использования, работая достаточно тихо благодаря умеренному энергопотреблению компонентов. Автономность позволяет работать несколько часов без подзарядки при выполнении офисных задач и веб-серфинге.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для офисного использования, включая USB-разъемы для подключения периферии и HDMI для работы с внешним монитором. Поддержка современных стандартов Wi-Fi обеспечивает стабильное беспроводное подключение к сети. Предустановленная Windows 11 Pro расширяет возможности для корпоративного использования и удаленной работы. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числовыми данными.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учитывать, что ноутбук не предназначен для ресурсоемких задач вроде обработки видео или современных игр. Объем SSD в 256 ГБ может потребовать рационального подхода к хранению файлов. Модель оптимальна для тех, кому нужен надежный рабочий инструмент для офисных задач с предустановленной профессиональной версией Windows, но пользователям, работающим с тяжелыми приложениями, стоит присмотреться к более производительным конфигурациям.