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Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14.1" IPS FHD Win11Pro grey (DN14R5-ADXW01) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14.1" IPS FHD Win11Pro grey (DN14R5-ADXW01)

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Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14.1&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN14R5-ADXW01) - фото 1
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Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14.1&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN14R5-ADXW01) - фото 3
Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14.1&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN14R5-ADXW01) - фото 4
Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14.1&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN14R5-ADXW01) - фото 5
Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14.1&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN14R5-ADXW01) - фото 6
Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14.1&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN14R5-ADXW01) - фото 7
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Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14.1&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN14R5-ADXW01) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14.1
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14.1&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN14R5-ADXW01) - фото 16
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14.1&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN14R5-ADXW01) - фото 17
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14.1&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN14R5-ADXW01) - фото 18
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14.1&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN14R5-ADXW01) - фото 19
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14.1&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN14R5-ADXW01) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713535
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14.1
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
AMD Ryzen 5 7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
2.63

Описание товара Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14.1" IPS FHD Win11Pro grey (DN14R5-ADXW01)

Для кого и под какие задачи

Компактный ноутбук Digma Pro Fortis M создан для продуктивной работы и учебы в мобильном формате. Сочетание энергоэффективного процессора AMD Ryzen 5 7430U с 16 ГБ оперативной памяти делает его отличным выбором для работы с документами, многозадачности в браузере, учебных программ и базовых задач по обработке фото. Компактный 14-дюймовый форм-фактор особенно оценят студенты, офисные работники и те, кто часто перемещается между домом, работой или учебой.

Процессор, видеокарта и производительность

Современный процессор AMD Ryzen 5 7430U обеспечивает хороший баланс производительности и энергоэффективности. Встроенная графика AMD Radeon отлично справляется с офисными задачами, воспроизведением видео и простыми графическими редакторами. Производительности достаточно для комфортной работы в браузере с множеством вкладок, офисных приложениях и легких программах для редактирования фото, хотя для серьезных игр или профессиональной обработки видео этой конфигурации будет недостаточно.

Экран и комфорт работы

14.1-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матрица IPS гарантирует натуральную цветопередачу и комфортный просмотр фильмов или веб-контента. Такое разрешение оптимально для этой диагонали, обеспечивая хорошую детализацию без чрезмерного масштабирования интерфейса.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают достаточный запас для комфортной многозадачности и работы с большим количеством вкладок в браузере. SSD-накопитель на 512 ГБ работает по современному протоколу и обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения рабочих файлов, документов и медиаконтента.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в сдержанном сером цвете и отличается компактными размерами, характерными для 14-дюймового форм-фактора. Энергоэффективная платформа AMD не требует сложной системы охлаждения, что позволяет сохранять низкий уровень шума в повседневных задачах. Автономность устройства достаточна для полного рабочего дня при умеренных нагрузках благодаря экономичному процессору серии U.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для повседневной работы, включая USB-разъемы для подключения периферии. Предустановленная Windows 11 Pro обеспечивает доступ к расширенным функциям безопасности и управления, что особенно важно для бизнес-пользователей. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth позволяет эффективно работать с беспроводными устройствами и в сетях.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что встроенная графика имеет ограничения в работе с требовательными графическими приложениями и современными играми. Модель оптимальна для тех, кто ищет компактный рабочий ноутбук с хорошей производительностью в офисных задачах и возможностью автономной работы. Если же планируется работа с видеомонтажом или играми, стоит рассмотреть модели с дискретной графикой. Важным преимуществом является предустановленная Windows 11 Pro, что избавляет от необходимости дополнительных затрат на лицензию.

Отзывы о товаре Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14.1" IPS FHD Win11Pro grey (DN14R5-ADXW01)




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14.1
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Развернуть
Модель процессора
AMD Ryzen 5 7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Компактный ноутбук Digma Pro Fortis M создан для продуктивной работы и учебы в мобильном формате. Сочетание энергоэффективного процессора AMD Ryzen 5 7430U с 16 ГБ оперативной памяти делает его отличным выбором для работы с документами, многозадачности в браузере, учебных программ и базовых задач по обработке фото. Компактный 14-дюймовый форм-фактор особенно оценят студенты, офисные работники и те, кто часто перемещается между домом, работой или учебой.

Процессор, видеокарта и производительность

Современный процессор AMD Ryzen 5 7430U обеспечивает хороший баланс производительности и энергоэффективности. Встроенная графика AMD Radeon отлично справляется с офисными задачами, воспроизведением видео и простыми графическими редакторами. Производительности достаточно для комфортной работы в браузере с множеством вкладок, офисных приложениях и легких программах для редактирования фото, хотя для серьезных игр или профессиональной обработки видео этой конфигурации будет недостаточно.

Экран и комфорт работы

14.1-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матрица IPS гарантирует натуральную цветопередачу и комфортный просмотр фильмов или веб-контента. Такое разрешение оптимально для этой диагонали, обеспечивая хорошую детализацию без чрезмерного масштабирования интерфейса.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают достаточный запас для комфортной многозадачности и работы с большим количеством вкладок в браузере. SSD-накопитель на 512 ГБ работает по современному протоколу и обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения рабочих файлов, документов и медиаконтента.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в сдержанном сером цвете и отличается компактными размерами, характерными для 14-дюймового форм-фактора. Энергоэффективная платформа AMD не требует сложной системы охлаждения, что позволяет сохранять низкий уровень шума в повседневных задачах. Автономность устройства достаточна для полного рабочего дня при умеренных нагрузках благодаря экономичному процессору серии U.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для повседневной работы, включая USB-разъемы для подключения периферии. Предустановленная Windows 11 Pro обеспечивает доступ к расширенным функциям безопасности и управления, что особенно важно для бизнес-пользователей. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth позволяет эффективно работать с беспроводными устройствами и в сетях.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что встроенная графика имеет ограничения в работе с требовательными графическими приложениями и современными играми. Модель оптимальна для тех, кто ищет компактный рабочий ноутбук с хорошей производительностью в офисных задачах и возможностью автономной работы. Если же планируется работа с видеомонтажом или играми, стоит рассмотреть модели с дискретной графикой. Важным преимуществом является предустановленная Windows 11 Pro, что избавляет от необходимости дополнительных затрат на лицензию.

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Отзывы


Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14.1" IPS FHD Win11Pro grey (DN14R5-ADXW01) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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