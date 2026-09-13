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Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14.1" IPS FHD Win11Pro grey (DN14P5-ADXW03) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14.1" IPS FHD Win11Pro grey (DN14P5-ADXW03)

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Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14.1&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN14P5-ADXW03) - фото 1
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14.1&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN14P5-ADXW03) - фото 2
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14.1&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN14P5-ADXW03) - фото 3
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14.1&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN14P5-ADXW03) - фото 4
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14.1&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN14P5-ADXW03) - фото 5
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14.1&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN14P5-ADXW03) - фото 6
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14.1&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN14P5-ADXW03) - фото 7
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14.1&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN14P5-ADXW03) - фото 8
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14.1&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN14P5-ADXW03) - фото 9
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14.1&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN14P5-ADXW03) - фото 10
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14.1&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN14P5-ADXW03) - фото 11
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14.1&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN14P5-ADXW03) - фото 12
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14.1&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN14P5-ADXW03) - фото 13
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14.1&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN14P5-ADXW03) - фото 14
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14.1
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14.1&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN14P5-ADXW03) - фото 10
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  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14.1&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN14P5-ADXW03) - фото 12
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14.1&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN14P5-ADXW03) - фото 13
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14.1&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN14P5-ADXW03) - фото 14
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  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14.1&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN14P5-ADXW03) - фото 16
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14.1&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN14P5-ADXW03) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713533
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14.1
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
Intel Core i5 1235U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
2.63

Описание товара Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14.1" IPS FHD Win11Pro grey (DN14P5-ADXW03)

Для кого и под какие задачи

Digma Pro Fortis M создан для активных профессионалов, которым нужен компактный и производительный ноутбук для работы в офисе и удаленно. Конфигурация с процессором Intel Core i5 12-го поколения и 16 ГБ оперативной памяти отлично справляется с типичными бизнес-задачами: работой в офисных приложениях, многочисленными вкладками браузера, видеоконференциями и легкой обработкой медиафайлов. Благодаря компактному 14-дюймовому формату устройство удобно брать на встречи и в командировки.

Процессор, видеокарта и производительность

Процессор Intel Core i5-1235U обладает 10 ядрами (2 производительных и 8 энергоэффективных) и поддерживает 12 потоков, что обеспечивает отличную производительность в повседневных задачах при умеренном энергопотреблении. Встроенная графика Intel Iris Xe достаточна для работы с фото, воспроизведения 4K-видео и даже запуска нетребовательных игр. Такая конфигурация позволяет комфортно работать с документами, таблицами и презентациями, а также заниматься базовым редактированием изображений.

Экран и комфорт работы

14.1-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при работе с текстом и таблицами. Матрица IPS гарантирует естественную цветопередачу и комфортный просмотр как в помещении, так и при искусственном освещении. Разрешение Full HD на такой диагонали обеспечивает оптимальную плотность пикселей для четкого текста и детализированной картинки.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти позволяют держать открытыми множество программ и браузерных вкладок без заметного замедления работы. Быстрый SSD-накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает молниеносную загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения рабочих документов, презентаций и других файлов. Такой объем хранилища оптимален для большинства бизнес-задач.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ноутбука выполнен в сдержанном сером цвете и имеет компактные размеры, характерные для 14-дюймового форм-фактора. Система охлаждения оптимизирована для работы с энергоэффективным процессором, что обеспечивает тихую работу в офисных условиях. Благодаря современному процессору с низким энергопотреблением и оптимизированным компонентам, ноутбук способен обеспечить достойное время автономной работы для повседневных задач.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних дисплеев. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение к сети и различным устройствам. Предустановленная Windows 11 Pro предоставляет расширенные функции безопасности и управления, что особенно важно для бизнес-пользователей. Полноразмерная клавиатура обеспечивает комфортный набор текста.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что встроенная графика имеет ограничения в работе с ресурсоемкими графическими приложениями и современными играми. Рекомендуется периодически создавать резервные копии данных, так как возможности расширения встроенного хранилища могут быть ограничены. Модель оптимальна для офисных работников, руководителей среднего звена и специалистов, которым важны компактность, производительность в повседневных задачах и предустановленная Windows 11 Pro. Тем, кто работает с тяжелым графическим софтом, стоит рассмотреть модели с дискретной графикой.

Отзывы о товаре Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14.1" IPS FHD Win11Pro grey (DN14P5-ADXW03)




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14.1
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
Intel Core i5 1235U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Digma Pro Fortis M создан для активных профессионалов, которым нужен компактный и производительный ноутбук для работы в офисе и удаленно. Конфигурация с процессором Intel Core i5 12-го поколения и 16 ГБ оперативной памяти отлично справляется с типичными бизнес-задачами: работой в офисных приложениях, многочисленными вкладками браузера, видеоконференциями и легкой обработкой медиафайлов. Благодаря компактному 14-дюймовому формату устройство удобно брать на встречи и в командировки.

Процессор, видеокарта и производительность

Процессор Intel Core i5-1235U обладает 10 ядрами (2 производительных и 8 энергоэффективных) и поддерживает 12 потоков, что обеспечивает отличную производительность в повседневных задачах при умеренном энергопотреблении. Встроенная графика Intel Iris Xe достаточна для работы с фото, воспроизведения 4K-видео и даже запуска нетребовательных игр. Такая конфигурация позволяет комфортно работать с документами, таблицами и презентациями, а также заниматься базовым редактированием изображений.

Экран и комфорт работы

14.1-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при работе с текстом и таблицами. Матрица IPS гарантирует естественную цветопередачу и комфортный просмотр как в помещении, так и при искусственном освещении. Разрешение Full HD на такой диагонали обеспечивает оптимальную плотность пикселей для четкого текста и детализированной картинки.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти позволяют держать открытыми множество программ и браузерных вкладок без заметного замедления работы. Быстрый SSD-накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает молниеносную загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения рабочих документов, презентаций и других файлов. Такой объем хранилища оптимален для большинства бизнес-задач.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ноутбука выполнен в сдержанном сером цвете и имеет компактные размеры, характерные для 14-дюймового форм-фактора. Система охлаждения оптимизирована для работы с энергоэффективным процессором, что обеспечивает тихую работу в офисных условиях. Благодаря современному процессору с низким энергопотреблением и оптимизированным компонентам, ноутбук способен обеспечить достойное время автономной работы для повседневных задач.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних дисплеев. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение к сети и различным устройствам. Предустановленная Windows 11 Pro предоставляет расширенные функции безопасности и управления, что особенно важно для бизнес-пользователей. Полноразмерная клавиатура обеспечивает комфортный набор текста.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что встроенная графика имеет ограничения в работе с ресурсоемкими графическими приложениями и современными играми. Рекомендуется периодически создавать резервные копии данных, так как возможности расширения встроенного хранилища могут быть ограничены. Модель оптимальна для офисных работников, руководителей среднего звена и специалистов, которым важны компактность, производительность в повседневных задачах и предустановленная Windows 11 Pro. Тем, кто работает с тяжелым графическим софтом, стоит рассмотреть модели с дискретной графикой.

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Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14.1" IPS FHD Win11Pro grey (DN14P5-ADXW03) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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