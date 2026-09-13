Ноутбук Osio CyberLine C160i-002 Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 16" IPS WUXGA без ОС brown
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Osio CyberLine C160i-002 Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 16" IPS WUXGA без ОС brown
Ноутбук Osio — это мощное и современное устройство, сочетающее в себе передовые технологии и элегантный дизайн. Оснащенный дисплеем диагональю 16,1 дюйма с разрешением 1920x1200 пикселей, этот ноутбук обеспечивает четкое и яркое изображение, идеальное для работы и развлечений. Вес устройства составляет 2,15 кг, что делает его достаточно удобным для транспортировки, позволяя брать его с собой куда угодно. Ноутбук оснащен процессором от Intel, который гарантирует продуктивную и бесперебойную работу в любых задачах. Пользователи могут рассчитывать на высокую производительность благодаря 16 Гб оперативной памяти и SSD-накопителю объемом 512 Гб, который обеспечивает быструю загрузку системы и приложений. Шесть гигабайт видеопамяти позволяют справляться с графически интенсивными задачами и играми. Одним из полезных дополнений является встроенный кард-ридер для удобного переноса данных с карт памяти. Для подключения периферийных устройств предусмотрено два USB-порта: один USB 2.0 и один USB 3.0. Беспроводные технологии также на высоте: ноутбук поддерживает стандарт Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax и Bluetooth версии 5.2, обеспечивая стабильное и быстрое соединение с интернетом и другими устройствами. Одной из приятных особенностей устройства является подсветка клавиатуры, позволяющая комфортно работать в условиях недостаточной освещенности. Однако стоит отметить, что ноутбук поставляется без установленной операционной системы, что дает пользователю возможность самостоятельно выбрать и установить предпочтительную ОС. Питание ноутбука обеспечивается современным аккумулятором Li-Pol, который гарантирует долгую автономную работу и быстрое время зарядки. В целом, ноутбук Osio представляет собой надежное и функциональное устройство, способное удовлетворить большинство потребностей современного пользователя.
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