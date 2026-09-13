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Ноутбук Osio CyberLine C160i-002 Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 16" IPS WUXGA без ОС brown купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Osio CyberLine C160i-002 Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 16" IPS WUXGA без ОС brown

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Ноутбук Osio CyberLine C160i-002 Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС brown - фото 1
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
OSiO CyberLine
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16.1
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук Osio CyberLine C160i-002 Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС brown - фото 8
  • Ноутбук Osio CyberLine C160i-002 Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС brown - фото 9
  • Ноутбук Osio CyberLine C160i-002 Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС brown - фото 10
  • Ноутбук Osio CyberLine C160i-002 Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС brown - фото 11
  • Ноутбук Osio CyberLine C160i-002 Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС brown - фото 12
  • Ноутбук Osio CyberLine C160i-002 Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС brown - фото 13
  • Ноутбук Osio CyberLine C160i-002 Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС brown - фото 14
  • Ноутбук Osio CyberLine C160i-002 Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС brown - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
95 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713529
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Характеристики

Бренд
Osio
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
OSiO CyberLine
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16.1
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
12600H
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
да
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, MiniDisplayPort
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
54 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х32х10
Вес, кг.
3.6

Описание товара Ноутбук Osio CyberLine C160i-002 Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 16" IPS WUXGA без ОС brown

Ноутбук Osio — это мощное и современное устройство, сочетающее в себе передовые технологии и элегантный дизайн. Оснащенный дисплеем диагональю 16,1 дюйма с разрешением 1920x1200 пикселей, этот ноутбук обеспечивает четкое и яркое изображение, идеальное для работы и развлечений. Вес устройства составляет 2,15 кг, что делает его достаточно удобным для транспортировки, позволяя брать его с собой куда угодно. Ноутбук оснащен процессором от Intel, который гарантирует продуктивную и бесперебойную работу в любых задачах. Пользователи могут рассчитывать на высокую производительность благодаря 16 Гб оперативной памяти и SSD-накопителю объемом 512 Гб, который обеспечивает быструю загрузку системы и приложений. Шесть гигабайт видеопамяти позволяют справляться с графически интенсивными задачами и играми. Одним из полезных дополнений является встроенный кард-ридер для удобного переноса данных с карт памяти. Для подключения периферийных устройств предусмотрено два USB-порта: один USB 2.0 и один USB 3.0. Беспроводные технологии также на высоте: ноутбук поддерживает стандарт Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax и Bluetooth версии 5.2, обеспечивая стабильное и быстрое соединение с интернетом и другими устройствами. Одной из приятных особенностей устройства является подсветка клавиатуры, позволяющая комфортно работать в условиях недостаточной освещенности. Однако стоит отметить, что ноутбук поставляется без установленной операционной системы, что дает пользователю возможность самостоятельно выбрать и установить предпочтительную ОС. Питание ноутбука обеспечивается современным аккумулятором Li-Pol, который гарантирует долгую автономную работу и быстрое время зарядки. В целом, ноутбук Osio представляет собой надежное и функциональное устройство, способное удовлетворить большинство потребностей современного пользователя.

Отзывы о товаре Ноутбук Osio CyberLine C160i-002 Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 16" IPS WUXGA без ОС brown




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Характеристики
Бренд
Osio
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
OSiO CyberLine
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16.1
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
12600H
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
да
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, MiniDisplayPort
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
54 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Osio — это мощное и современное устройство, сочетающее в себе передовые технологии и элегантный дизайн. Оснащенный дисплеем диагональю 16,1 дюйма с разрешением 1920x1200 пикселей, этот ноутбук обеспечивает четкое и яркое изображение, идеальное для работы и развлечений. Вес устройства составляет 2,15 кг, что делает его достаточно удобным для транспортировки, позволяя брать его с собой куда угодно. Ноутбук оснащен процессором от Intel, который гарантирует продуктивную и бесперебойную работу в любых задачах. Пользователи могут рассчитывать на высокую производительность благодаря 16 Гб оперативной памяти и SSD-накопителю объемом 512 Гб, который обеспечивает быструю загрузку системы и приложений. Шесть гигабайт видеопамяти позволяют справляться с графически интенсивными задачами и играми. Одним из полезных дополнений является встроенный кард-ридер для удобного переноса данных с карт памяти. Для подключения периферийных устройств предусмотрено два USB-порта: один USB 2.0 и один USB 3.0. Беспроводные технологии также на высоте: ноутбук поддерживает стандарт Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax и Bluetooth версии 5.2, обеспечивая стабильное и быстрое соединение с интернетом и другими устройствами. Одной из приятных особенностей устройства является подсветка клавиатуры, позволяющая комфортно работать в условиях недостаточной освещенности. Однако стоит отметить, что ноутбук поставляется без установленной операционной системы, что дает пользователю возможность самостоятельно выбрать и установить предпочтительную ОС. Питание ноутбука обеспечивается современным аккумулятором Li-Pol, который гарантирует долгую автономную работу и быстрое время зарядки. В целом, ноутбук Osio представляет собой надежное и функциональное устройство, способное удовлетворить большинство потребностей современного пользователя.
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Отзывы


Ноутбук Osio CyberLine C160i-002 Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 16" IPS WUXGA без ОС brown - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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