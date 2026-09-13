Ноутбук Osio CyberLine C160i-001 Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 16" IPS WUXGA без ОС brown
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
82 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 713528
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Характеристики
Бренд
Osio
Тип товара
Ноутбуки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х32х10
Вес, кг.
3.35
Описание товара Ноутбук Osio CyberLine C160i-001 Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 16" IPS WUXGA без ОС brown
Ноутбук Osio CyberLine C160i-001 Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 16" IPS WUXGA без ОС brown
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Бренд
Osio
Тип товара
Ноутбуки
Страна производитель
Китай
Ноутбук Osio CyberLine C160i-001 Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 16" IPS WUXGA без ОС brown
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Ноутбук Osio CyberLine C160i-001 Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 16" IPS WUXGA без ОС brown - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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