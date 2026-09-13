Описание товара Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 7 5700U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro silver (DN15R7-ADXW01)

Для кого и под какие задачи

Производительный ноутбук Digma Pro Breve создан для комфортной работы с офисными приложениями, многозадачности и решения повседневных задач. Мощный процессор Ryzen 7 5700U в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти обеспечивает плавную работу в браузере с множеством вкладок, быструю обработку документов и таблиц, а также базовые возможности для работы с фото и легкого видеомонтажа. Это отличный выбор для удаленной работы, учебы или домашнего использования.

Процессор, видеокарта и производительность

8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 5700U с 16 потоками обеспечивает высокую производительность в многозадачных сценариях и отлично справляется с офисными программами. Встроенная графика AMD Radeon Graphics позволяет комфортно работать с фото, воспроизводить видео в 4K и запускать нетребовательные игры. В повседневных задачах система работает плавно и отзывчиво, хотя для серьезной работы с графикой или современных игр может потребоваться ноутбук с дискретной видеокартой.

Экран и комфорт работы

15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матовое покрытие матрицы минимизирует блики и отражения, снижая нагрузку на глаза при работе в ярко освещенном помещении. IPS-технология гарантирует естественную цветопередачу, достаточную для работы с документами и веб-серфинга.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти позволяют держать открытыми множество приложений и браузерных вкладок без заметного замедления работы системы. SSD-накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку Windows 11 Pro и моментальный запуск программ, а также достаточно места для хранения рабочих файлов и документов. При необходимости хранить больше данных можно использовать внешние накопители.

Корпус, охлаждение и автономность

Серебристый корпус ноутбука выглядит строго и профессионально, оставаясь при этом практичным в ежедневном использовании. Система охлаждения справляется с теплоотводом от энергоэффективного процессора Ryzen 7 5700U, сохраняя комфортный уровень шума в офисных задачах. Благодаря оптимизированной платформе AMD и емкой батарее, ноутбук способен обеспечить длительную автономную работу при решении повседневных задач.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Предустановленная Windows 11 Pro предоставляет расширенные возможности для работы и безопасности, включая инструменты для удаленного подключения и шифрования данных. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение к сети и различным устройствам.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что встроенная графика имеет ограничения в работе с ресурсоемкими графическими приложениями и современными играми. Ноутбук оптимально подойдет тем, кто ищет производительное решение для работы с документами, веб-серфинга и повседневных задач с возможностью базовой обработки фото. Если же планируется работа с видеомонтажом или 3D-графикой, стоит рассмотреть модели с дискретной видеокартой.