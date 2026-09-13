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Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro grey (DN15R7-ADXW04) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro grey (DN15R7-ADXW04)

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Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R7-ADXW04) - фото 1
Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R7-ADXW04) - фото 2
Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R7-ADXW04) - фото 3
Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R7-ADXW04) - фото 4
Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R7-ADXW04) - фото 5
Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R7-ADXW04) - фото 6
Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R7-ADXW04) - фото 7
Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R7-ADXW04) - фото 8
Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R7-ADXW04) - фото 9
Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R7-ADXW04) - фото 10
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Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R7-ADXW04) - фото 27
Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R7-ADXW04) - фото 28
Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R7-ADXW04) - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R7-ADXW04) - фото 2
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R7-ADXW04) - фото 3
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R7-ADXW04) - фото 4
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R7-ADXW04) - фото 5
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R7-ADXW04) - фото 6
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R7-ADXW04) - фото 7
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R7-ADXW04) - фото 8
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R7-ADXW04) - фото 9
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R7-ADXW04) - фото 10
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R7-ADXW04) - фото 11
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R7-ADXW04) - фото 12
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R7-ADXW04) - фото 13
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R7-ADXW04) - фото 14
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  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R7-ADXW04) - фото 17
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R7-ADXW04) - фото 18
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R7-ADXW04) - фото 19
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R7-ADXW04) - фото 20
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R7-ADXW04) - фото 21
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R7-ADXW04) - фото 22
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R7-ADXW04) - фото 23
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R7-ADXW04) - фото 24
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R7-ADXW04) - фото 25
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R7-ADXW04) - фото 26
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R7-ADXW04) - фото 27
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R7-ADXW04) - фото 28
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R7-ADXW04) - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713515
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
AMD Ryzen 7 5825U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
48.45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
1.92

Описание товара Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro grey (DN15R7-ADXW04)

Для кого и под какие задачи

Ноутбук Digma Pro Fortis M ориентирован на пользователей, которым нужен производительный рабочий инструмент для офисных задач, многозадачности и повседневного использования. Восьмиядерный процессор Ryzen 7 и 16 ГБ оперативной памяти делают его отличным выбором для работы с объемными документами, таблицами и множеством браузерных вкладок. Модель подойдет для удаленной работы, учебы и решения базовых задач по обработке фото.

Процессор, видеокарта и производительность

В основе ноутбука лежит мобильный процессор AMD Ryzen 7 5825U с 8 ядрами и 16 потоками, способный эффективно справляться с многопоточными задачами. Встроенная графика AMD Radeon обеспечивает достаточную производительность для работы с офисными приложениями, просмотра видео и легкой графики. Хотя ноутбук не предназначен для серьезного гейминга, он уверенно справляется с повседневными задачами и базовыми программами для работы с фото.

Экран и комфорт работы

15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и комфортные углы обзора. Матрица хорошо подходит для работы с текстом, таблицами и веб-серфинга. IPS-технология гарантирует точную цветопередачу и стабильность изображения при взгляде под углом, что важно при длительной работе за компьютером.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают плавную работу в многозадачном режиме без заметных замедлений. Быстрый SSD-накопитель объемом 512 ГБ гарантирует оперативную загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения рабочих файлов и документов. Такой объем хранилища оптимален для большинства пользователей, не работающих с очень большими файлами.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ноутбука выполнен в сдержанном сером цвете, что подчеркивает его деловой характер. Система охлаждения справляется с тепловыделением процессора в типичных рабочих сценариях, не создавая излишнего шума. Благодаря энергоэффективному процессору Ryzen и оптимизированным компонентам, ноутбук обеспечивает достаточное время автономной работы для решения повседневных задач.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 11 Pro расширяет возможности для корпоративного использования и удаленной работы. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами и таблицами.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что встроенная графика имеет ограничения в играх и профессиональных графических приложениях. Модель оптимальна для тех, кто ищет надежный рабочий инструмент с хорошей производительностью в офисных задачах и веб-серфинге. Если планируется работа с требовательными графическими приложениями или современными играми, стоит рассмотреть модели с дискретной видеокартой. Ноутбук станет отличным выбором для офисных работников, студентов и пользователей, которым важна надежность и производительность в повседневных задачах.

Отзывы о товаре Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro grey (DN15R7-ADXW04)




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Развернуть
Модель процессора
AMD Ryzen 7 5825U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
48.45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Ноутбук Digma Pro Fortis M ориентирован на пользователей, которым нужен производительный рабочий инструмент для офисных задач, многозадачности и повседневного использования. Восьмиядерный процессор Ryzen 7 и 16 ГБ оперативной памяти делают его отличным выбором для работы с объемными документами, таблицами и множеством браузерных вкладок. Модель подойдет для удаленной работы, учебы и решения базовых задач по обработке фото.

Процессор, видеокарта и производительность

В основе ноутбука лежит мобильный процессор AMD Ryzen 7 5825U с 8 ядрами и 16 потоками, способный эффективно справляться с многопоточными задачами. Встроенная графика AMD Radeon обеспечивает достаточную производительность для работы с офисными приложениями, просмотра видео и легкой графики. Хотя ноутбук не предназначен для серьезного гейминга, он уверенно справляется с повседневными задачами и базовыми программами для работы с фото.

Экран и комфорт работы

15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и комфортные углы обзора. Матрица хорошо подходит для работы с текстом, таблицами и веб-серфинга. IPS-технология гарантирует точную цветопередачу и стабильность изображения при взгляде под углом, что важно при длительной работе за компьютером.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают плавную работу в многозадачном режиме без заметных замедлений. Быстрый SSD-накопитель объемом 512 ГБ гарантирует оперативную загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения рабочих файлов и документов. Такой объем хранилища оптимален для большинства пользователей, не работающих с очень большими файлами.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ноутбука выполнен в сдержанном сером цвете, что подчеркивает его деловой характер. Система охлаждения справляется с тепловыделением процессора в типичных рабочих сценариях, не создавая излишнего шума. Благодаря энергоэффективному процессору Ryzen и оптимизированным компонентам, ноутбук обеспечивает достаточное время автономной работы для решения повседневных задач.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 11 Pro расширяет возможности для корпоративного использования и удаленной работы. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами и таблицами.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что встроенная графика имеет ограничения в играх и профессиональных графических приложениях. Модель оптимальна для тех, кто ищет надежный рабочий инструмент с хорошей производительностью в офисных задачах и веб-серфинге. Если планируется работа с требовательными графическими приложениями или современными играми, стоит рассмотреть модели с дискретной видеокартой. Ноутбук станет отличным выбором для офисных работников, студентов и пользователей, которым важна надежность и производительность в повседневных задачах.

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Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro grey (DN15R7-ADXW04) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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