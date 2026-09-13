Описание товара Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro silver (DN15R7-ADXW05)

Для кого и под какие задачи

Ноутбук Digma Pro Breve ориентирован на пользователей, которым важна высокая производительность в офисных и повседневных задачах при разумной цене. Восьмиядерный процессор и 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают комфортную работу с документами, таблицами и презентациями, а также многозадачность при одновременном использовании нескольких программ и десятков вкладок браузера. Модель подойдет для учебы, удаленной работы и решения базовых задач с фото и видео.

Процессор, видеокарта и производительность

В основе ноутбука - энергоэффективный процессор AMD Ryzen 7 7730U с 8 ядрами и 16 потоками, обеспечивающий высокую производительность в офисных приложениях и веб-серфинге. Встроенная графика AMD Radeon достаточна для работы с фото, воспроизведения 4K-видео и запуска нетребовательных игр. Связка процессора и интегрированной графики оптимальна для работы с документами, презентациями и легкой обработки медиаконтента.

Экран и комфорт работы

15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Матрица хорошо подходит для работы с текстом, таблицами и веб-страницами, а также для просмотра фильмов и сериалов. IPS-технология гарантирует стабильную цветопередачу и комфортную работу в течение длительного времени без усталости глаз.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти позволяют держать открытыми множество программ и браузерных вкладок без заметных подтормаживаний. Быстрый SSD-накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает моментальную загрузку системы и быстрый запуск приложений. Такой объем достаточен для хранения операционной системы, основных программ и рабочих файлов.

Корпус, охлаждение и автономность

Серебристый корпус выглядит строго и профессионально, что важно для деловой среды. Система охлаждения справляется с тепловыделением энергоэффективного процессора без чрезмерного шума. Конструкция оптимизирована для длительной работы в офисных условиях, а масса и габариты позволяют при необходимости брать ноутбук на встречи или работать из дома.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 11 Pro расширяет возможности для корпоративного использования, включая управление безопасностью и подключение к домену. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами и таблицами.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что встроенная графика имеет ограничения в ресурсоемких задачах и современных играх. Для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель, так как объем SSD составляет 512 ГБ. Модель оптимально подойдет офисным работникам, студентам и пользователям, которым важна надежная работа в документах и браузере, но не требуется мощная графическая подсистема для игр или профессиональной обработки видео.