Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro silver (DN15R7-ADXW05)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro silver (DN15R7-ADXW05)
Для кого и под какие задачи
Ноутбук Digma Pro Breve ориентирован на пользователей, которым важна высокая производительность в офисных и повседневных задачах при разумной цене. Восьмиядерный процессор и 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают комфортную работу с документами, таблицами и презентациями, а также многозадачность при одновременном использовании нескольких программ и десятков вкладок браузера. Модель подойдет для учебы, удаленной работы и решения базовых задач с фото и видео.
Процессор, видеокарта и производительность
В основе ноутбука - энергоэффективный процессор AMD Ryzen 7 7730U с 8 ядрами и 16 потоками, обеспечивающий высокую производительность в офисных приложениях и веб-серфинге. Встроенная графика AMD Radeon достаточна для работы с фото, воспроизведения 4K-видео и запуска нетребовательных игр. Связка процессора и интегрированной графики оптимальна для работы с документами, презентациями и легкой обработки медиаконтента.
Экран и комфорт работы
15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Матрица хорошо подходит для работы с текстом, таблицами и веб-страницами, а также для просмотра фильмов и сериалов. IPS-технология гарантирует стабильную цветопередачу и комфортную работу в течение длительного времени без усталости глаз.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти позволяют держать открытыми множество программ и браузерных вкладок без заметных подтормаживаний. Быстрый SSD-накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает моментальную загрузку системы и быстрый запуск приложений. Такой объем достаточен для хранения операционной системы, основных программ и рабочих файлов.
Корпус, охлаждение и автономность
Серебристый корпус выглядит строго и профессионально, что важно для деловой среды. Система охлаждения справляется с тепловыделением энергоэффективного процессора без чрезмерного шума. Конструкция оптимизирована для длительной работы в офисных условиях, а масса и габариты позволяют при необходимости брать ноутбук на встречи или работать из дома.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 11 Pro расширяет возможности для корпоративного использования, включая управление безопасностью и подключение к домену. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами и таблицами.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что встроенная графика имеет ограничения в ресурсоемких задачах и современных играх. Для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель, так как объем SSD составляет 512 ГБ. Модель оптимально подойдет офисным работникам, студентам и пользователям, которым важна надежная работа в документах и браузере, но не требуется мощная графическая подсистема для игр или профессиональной обработки видео.
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Для кого и под какие задачи
Ноутбук Digma Pro Breve ориентирован на пользователей, которым важна высокая производительность в офисных и повседневных задачах при разумной цене. Восьмиядерный процессор и 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают комфортную работу с документами, таблицами и презентациями, а также многозадачность при одновременном использовании нескольких программ и десятков вкладок браузера. Модель подойдет для учебы, удаленной работы и решения базовых задач с фото и видео.
Процессор, видеокарта и производительность
В основе ноутбука - энергоэффективный процессор AMD Ryzen 7 7730U с 8 ядрами и 16 потоками, обеспечивающий высокую производительность в офисных приложениях и веб-серфинге. Встроенная графика AMD Radeon достаточна для работы с фото, воспроизведения 4K-видео и запуска нетребовательных игр. Связка процессора и интегрированной графики оптимальна для работы с документами, презентациями и легкой обработки медиаконтента.
Экран и комфорт работы
15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Матрица хорошо подходит для работы с текстом, таблицами и веб-страницами, а также для просмотра фильмов и сериалов. IPS-технология гарантирует стабильную цветопередачу и комфортную работу в течение длительного времени без усталости глаз.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти позволяют держать открытыми множество программ и браузерных вкладок без заметных подтормаживаний. Быстрый SSD-накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает моментальную загрузку системы и быстрый запуск приложений. Такой объем достаточен для хранения операционной системы, основных программ и рабочих файлов.
Корпус, охлаждение и автономность
Серебристый корпус выглядит строго и профессионально, что важно для деловой среды. Система охлаждения справляется с тепловыделением энергоэффективного процессора без чрезмерного шума. Конструкция оптимизирована для длительной работы в офисных условиях, а масса и габариты позволяют при необходимости брать ноутбук на встречи или работать из дома.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 11 Pro расширяет возможности для корпоративного использования, включая управление безопасностью и подключение к домену. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами и таблицами.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что встроенная графика имеет ограничения в ресурсоемких задачах и современных играх. Для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель, так как объем SSD составляет 512 ГБ. Модель оптимально подойдет офисным работникам, студентам и пользователям, которым важна надежная работа в документах и браузере, но не требуется мощная графическая подсистема для игр или профессиональной обработки видео.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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Отзывы о товаре Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro silver (DN15R7-ADXW05)