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Ноутбук Osio FocusLine F140a-009 Ryzen 5 5500U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14" IPS FHD без ОС grey купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Osio FocusLine F140a-009 Ryzen 5 5500U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14" IPS FHD без ОС grey

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Ноутбук Osio FocusLine F140a-009 Ryzen 5 5500U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 1
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Ноутбук Osio FocusLine F140a-009 Ryzen 5 5500U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 14
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Ноутбук Osio FocusLine F140a-009 Ryzen 5 5500U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 27
Ноутбук Osio FocusLine F140a-009 Ryzen 5 5500U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 28
Ноутбук Osio FocusLine F140a-009 Ryzen 5 5500U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 29
Ноутбук Osio FocusLine F140a-009 Ryzen 5 5500U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 30
Ноутбук Osio FocusLine F140a-009 Ryzen 5 5500U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 31
Ноутбук Osio FocusLine F140a-009 Ryzen 5 5500U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 32
Ноутбук Osio FocusLine F140a-009 Ryzen 5 5500U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 33
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук Osio FocusLine F140a-009 Ryzen 5 5500U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 2
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  • Ноутбук Osio FocusLine F140a-009 Ryzen 5 5500U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 32
  • Ноутбук Osio FocusLine F140a-009 Ryzen 5 5500U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 33
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 760 руб. 
Начислим 653 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 713503
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Osio FocusLine F140a-009 Ryzen 5 5500U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14" IPS FHD без ОС grey
40 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Osio
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
AMD Ryzen 5 5500U
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
2.75

Описание товара Ноутбук Osio FocusLine F140a-009 Ryzen 5 5500U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14" IPS FHD без ОС grey

Ноутбуки OSIO линейки FocusLine - это серия ноутбуков, ориентированная на пользователей, которым требуется баланс производительности и элегантного дизайна. Особенности Цветовая температура дисплея настроена на 6600К для максимального комфорта глаз при длительной работе за ноутбуком. Широкий угол раскрытия позволяет регулировать наклон дисплея как вам удобно для работы, учебы или отдыха. Тонкий и легкий дизайн - корпус ноутбука выполнен из алюминия, а вес устройства составляет всего 1.49 кг. Большой тачпад позволяет удобно управлять ноутбуком без подключения других устройств. Клавиатура с подсветкой позволит комфортно набирать текст в любых условиях. Основные характеристики Дисплей Диагональ 14 дюймов. Разрешение Full HD 1920x1080. Тип матрицы IPS (матовый). Частота обновления 60 Гц. Яркость 300 кд/м2. Процессор Модель AMD Ryzen 5 5500 U . Частота 2.1 ГГц (с возможностью разгона). Оперативная память Объем 8 ГБ. Тип DDR4. Частота 3200 МГц. Накопитель Тип SSD. Объем 512 ГБ. Интерфейс и форм-фактор NVMe PCIe (SATA/PCIe3.0). Графика Встроенная AMD Radeon Graphics . Камера и связь Веб-камера 1.9 MП (1600х1200). Bluetooth 5.0. Wi-Fi 802.11b/g/n/ac. Порты и подключения 2 х USB 3.2 Gen1 Type-A. 1 х USB 2.0 Type-A. 1 х USB 3.2 Gen1 Type- С . 1 x HDMI 2.1. 1 x комбинированный аудиоразъем 3.5 мм. 1 х кард-ридер microSD 2.0. Дополнительные особенности Встроенный динамик 2 х 2 Вт, 4 Ом. Встроенный микрофон 2 х D-MIC. Вес 1.49 кг. Цвет Space Gray. Без операционной системы. Батарея Li-polymer 45.6 Ватт-час. Гарантия 1 год.

Отзывы о товаре Ноутбук Osio FocusLine F140a-009 Ryzen 5 5500U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14" IPS FHD без ОС grey




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Характеристики
Бренд
Osio
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Развернуть
Модель процессора
AMD Ryzen 5 5500U
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбуки OSIO линейки FocusLine - это серия ноутбуков, ориентированная на пользователей, которым требуется баланс производительности и элегантного дизайна. Особенности Цветовая температура дисплея настроена на 6600К для максимального комфорта глаз при длительной работе за ноутбуком. Широкий угол раскрытия позволяет регулировать наклон дисплея как вам удобно для работы, учебы или отдыха. Тонкий и легкий дизайн - корпус ноутбука выполнен из алюминия, а вес устройства составляет всего 1.49 кг. Большой тачпад позволяет удобно управлять ноутбуком без подключения других устройств. Клавиатура с подсветкой позволит комфортно набирать текст в любых условиях. Основные характеристики Дисплей Диагональ 14 дюймов. Разрешение Full HD 1920x1080. Тип матрицы IPS (матовый). Частота обновления 60 Гц. Яркость 300 кд/м2. Процессор Модель AMD Ryzen 5 5500 U . Частота 2.1 ГГц (с возможностью разгона). Оперативная память Объем 8 ГБ. Тип DDR4. Частота 3200 МГц. Накопитель Тип SSD. Объем 512 ГБ. Интерфейс и форм-фактор NVMe PCIe (SATA/PCIe3.0). Графика Встроенная AMD Radeon Graphics . Камера и связь Веб-камера 1.9 MП (1600х1200). Bluetooth 5.0. Wi-Fi 802.11b/g/n/ac. Порты и подключения 2 х USB 3.2 Gen1 Type-A. 1 х USB 2.0 Type-A. 1 х USB 3.2 Gen1 Type- С . 1 x HDMI 2.1. 1 x комбинированный аудиоразъем 3.5 мм. 1 х кард-ридер microSD 2.0. Дополнительные особенности Встроенный динамик 2 х 2 Вт, 4 Ом. Встроенный микрофон 2 х D-MIC. Вес 1.49 кг. Цвет Space Gray. Без операционной системы. Батарея Li-polymer 45.6 Ватт-час. Гарантия 1 год.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Osio FocusLine F140a-009 Ryzen 5 5500U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14" IPS FHD без ОС grey - по цене 40760 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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