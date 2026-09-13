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Ноутбук Osio FocusLine F140i-005 Core i3 1215U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" IPS FHD Win11Home grey купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Osio FocusLine F140i-005 Core i3 1215U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" IPS FHD Win11Home grey

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Ноутбук Osio FocusLine F140i-005 Core i3 1215U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Home grey - фото 1
Ноутбук Osio FocusLine F140i-005 Core i3 1215U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Home grey - фото 2
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Ноутбук Osio FocusLine F140i-005 Core i3 1215U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Home grey - фото 4
Ноутбук Osio FocusLine F140i-005 Core i3 1215U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Home grey - фото 5
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Ноутбук Osio FocusLine F140i-005 Core i3 1215U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Home grey - фото 8
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Ноутбук Osio FocusLine F140i-005 Core i3 1215U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Home grey - фото 10
Ноутбук Osio FocusLine F140i-005 Core i3 1215U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Home grey - фото 11
Ноутбук Osio FocusLine F140i-005 Core i3 1215U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Home grey - фото 12
Ноутбук Osio FocusLine F140i-005 Core i3 1215U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Home grey - фото 13
Ноутбук Osio FocusLine F140i-005 Core i3 1215U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Home grey - фото 14
Ноутбук Osio FocusLine F140i-005 Core i3 1215U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Home grey - фото 15
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Ноутбук Osio FocusLine F140i-005 Core i3 1215U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Home grey - фото 32
Ноутбук Osio FocusLine F140i-005 Core i3 1215U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Home grey - фото 33
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук Osio FocusLine F140i-005 Core i3 1215U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Home grey - фото 2
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  • Ноутбук Osio FocusLine F140i-005 Core i3 1215U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Home grey - фото 9
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  • Ноутбук Osio FocusLine F140i-005 Core i3 1215U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Home grey - фото 15
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  • Ноутбук Osio FocusLine F140i-005 Core i3 1215U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Home grey - фото 17
  • Ноутбук Osio FocusLine F140i-005 Core i3 1215U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Home grey - фото 18
  • Ноутбук Osio FocusLine F140i-005 Core i3 1215U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Home grey - фото 19
  • Ноутбук Osio FocusLine F140i-005 Core i3 1215U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Home grey - фото 20
  • Ноутбук Osio FocusLine F140i-005 Core i3 1215U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Home grey - фото 21
  • Ноутбук Osio FocusLine F140i-005 Core i3 1215U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Home grey - фото 22
  • Ноутбук Osio FocusLine F140i-005 Core i3 1215U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Home grey - фото 23
  • Ноутбук Osio FocusLine F140i-005 Core i3 1215U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Home grey - фото 24
  • Ноутбук Osio FocusLine F140i-005 Core i3 1215U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Home grey - фото 25
  • Ноутбук Osio FocusLine F140i-005 Core i3 1215U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Home grey - фото 26
  • Ноутбук Osio FocusLine F140i-005 Core i3 1215U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Home grey - фото 27
  • Ноутбук Osio FocusLine F140i-005 Core i3 1215U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Home grey - фото 28
  • Ноутбук Osio FocusLine F140i-005 Core i3 1215U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Home grey - фото 29
  • Ноутбук Osio FocusLine F140i-005 Core i3 1215U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Home grey - фото 30
  • Ноутбук Osio FocusLine F140i-005 Core i3 1215U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Home grey - фото 31
  • Ноутбук Osio FocusLine F140i-005 Core i3 1215U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Home grey - фото 32
  • Ноутбук Osio FocusLine F140i-005 Core i3 1215U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Home grey - фото 33
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713499
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Характеристики

Бренд
Osio
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
1215U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v4.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
2.4

Описание товара Ноутбук Osio FocusLine F140i-005 Core i3 1215U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" IPS FHD Win11Home grey

Ноутбуки OSIO линейки FocusLine - это серия ноутбуков, ориентированная на пользователей, которым требуется баланс производительности и элегантного дизайна. Особенности Цветовая температура дисплея настроена на 6600К для максимального комфорта глаз при длительной работе за ноутбуком. Ноутбук оснащен обязательным пакетом предустановленного программного обеспечения - антивирус Kaspersky Internet Security, Яндекс Браузер и офисные программы МойОфис. Широкий угол раскрытия позволяет регулировать наклон дисплея как вам удобно для работы, учебы или отдыха. Тонкий и легкий дизайн - корпус ноутбука выполнен из алюминия, а вес устройства составляет всего 1.49 кг. Большой тачпад позволяет удобно управлять ноутбуком без подключения других устройств. Клавиатура с подсветкой позволит комфортно набирать текст в любых условиях. Основные характеристики Дисплей Диагональ 14 дюймов. Разрешение Full HD 1920x1080. Тип матрицы IPS (матовый). Частота обновления 60 Гц. Яркость 300 кд/м2. Процессор Модель Intel Core i3-1215U. Частота 1.2 ГГц (с возможностью разгона). Оперативная память Объем 8 ГБ. Тип DDR4. Частота 3200 МГц. Накопитель Тип SSD. Объем 512 ГБ. Интерфейс и форм-фактор NVMe PCIe (SATA/PCIe3.0). Графика Встроенная Intel UHD Graphics for 12th Gen Intel Processors. Камера и связь Веб-камера 1.9 MП (1600х1200). Bluetooth 4.2. Wi-Fi 802.11b/g/n/ac. Порты и подключения 2 х USB 3.2 Gen1 Type-A. 1 х USB 2.0 Type-A. 1 х USB 3.2 Gen1 Type- С . 1 x HDMI 2.1. 1 x комбинированный аудиоразъем 3.5 мм. 1 х кард-ридер microSD 2.0. Дополнительные особенности Встроенный динамик 2 х 2 Вт, 4 Ом. Встроенный микрофон 2 х D-MIC. Вес 1.49 кг. Цвет Space Gray. Операционная система Windows 11 Home . Батарея Li-polymer 45.6 Ватт-час. Гарантия 1 год.

Отзывы о товаре Ноутбук Osio FocusLine F140i-005 Core i3 1215U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" IPS FHD Win11Home grey




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Характеристики
Бренд
Osio
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Развернуть
Модель процессора
1215U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v4.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбуки OSIO линейки FocusLine - это серия ноутбуков, ориентированная на пользователей, которым требуется баланс производительности и элегантного дизайна. Особенности Цветовая температура дисплея настроена на 6600К для максимального комфорта глаз при длительной работе за ноутбуком. Ноутбук оснащен обязательным пакетом предустановленного программного обеспечения - антивирус Kaspersky Internet Security, Яндекс Браузер и офисные программы МойОфис. Широкий угол раскрытия позволяет регулировать наклон дисплея как вам удобно для работы, учебы или отдыха. Тонкий и легкий дизайн - корпус ноутбука выполнен из алюминия, а вес устройства составляет всего 1.49 кг. Большой тачпад позволяет удобно управлять ноутбуком без подключения других устройств. Клавиатура с подсветкой позволит комфортно набирать текст в любых условиях. Основные характеристики Дисплей Диагональ 14 дюймов. Разрешение Full HD 1920x1080. Тип матрицы IPS (матовый). Частота обновления 60 Гц. Яркость 300 кд/м2. Процессор Модель Intel Core i3-1215U. Частота 1.2 ГГц (с возможностью разгона). Оперативная память Объем 8 ГБ. Тип DDR4. Частота 3200 МГц. Накопитель Тип SSD. Объем 512 ГБ. Интерфейс и форм-фактор NVMe PCIe (SATA/PCIe3.0). Графика Встроенная Intel UHD Graphics for 12th Gen Intel Processors. Камера и связь Веб-камера 1.9 MП (1600х1200). Bluetooth 4.2. Wi-Fi 802.11b/g/n/ac. Порты и подключения 2 х USB 3.2 Gen1 Type-A. 1 х USB 2.0 Type-A. 1 х USB 3.2 Gen1 Type- С . 1 x HDMI 2.1. 1 x комбинированный аудиоразъем 3.5 мм. 1 х кард-ридер microSD 2.0. Дополнительные особенности Встроенный динамик 2 х 2 Вт, 4 Ом. Встроенный микрофон 2 х D-MIC. Вес 1.49 кг. Цвет Space Gray. Операционная система Windows 11 Home . Батарея Li-polymer 45.6 Ватт-час. Гарантия 1 год.
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Ноутбук Osio FocusLine F140i-005 Core i3 1215U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" IPS FHD Win11Home grey - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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