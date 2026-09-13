Ноутбук Osio FocusLine F140i-009 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS FHD Win11Home grey
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Osio FocusLine F140i-009 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS FHD Win11Home grey
Ноутбуки OSIO линейки FocusLine - это серия ноутбуков, ориентированная на пользователей, которым требуется баланс производительности и элегантного дизайна. Особенности Цветовая температура дисплея настроена на 6600К для максимального комфорта глаз при длительной работе за ноутбуком. Ноутбук оснащен обязательным пакетом предустановленного программного обеспечения - антивирус Kaspersky Internet Security, Яндекс Браузер и офисные программы МойОфис. Широкий угол раскрытия позволяет регулировать наклон дисплея как вам удобно для работы, учебы или отдыха. Тонкий и легкий дизайн - корпус ноутбука выполнен из алюминия, а вес устройства составляет всего 1.49 кг. Большой тачпад позволяет удобно управлять ноутбуком без подключения других устройств. Клавиатура с подсветкой позволит комфортно набирать текст в любых условиях. Основные характеристики Дисплей Диагональ 14 дюймов. Разрешение Full HD 1920x1080. Тип матрицы IPS (матовый). Частота обновления 60 Гц. Яркость 300 кд/м2. Процессор Модель Intel Core i5-1235U. Частота 1.3 ГГц (с возможностью разгона). Оперативная память Объем 16 ГБ. Тип DDR4. Частота 3200 МГц. Накопитель Тип SSD. Объем 512 ГБ. Интерфейс и форм-фактор NVMe PCIe (SATA/PCIe3.0). Графика Встроенная Intel Iris Xe Graphics eligible . Камера и связь Веб-камера 1.9 MП (1600х1200). Bluetooth 4.2. Wi-Fi 802.11b/g/n/ac. Порты и подключения 2 х USB 3.2 Gen1 Type-A. 1 х USB 2.0 Type-A. 1 х USB 3.2 Gen1 Type- С . 1 x HDMI 2.1. 1 x комбинированный аудиоразъем 3.5 мм. 1 х кард-ридер microSD 2.0. Дополнительные особенности Встроенный динамик 2 х 2 Вт, 4 Ом. Встроенный микрофон 2 х D-MIC. Вес 1.49 кг. Цвет Space Gray. Операционная система Windows 11 Home . Батарея Li-polymer 45.6 Ватт-час. Гарантия 1 год.
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