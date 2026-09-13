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Ноутбук Acer Swift Go 14 SFG14-73-70EH Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 14" OLED 2.8K Win11Home silver (NX.KSGCD.002) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Acer Swift Go 14 SFG14-73-70EH Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 14" OLED 2.8K Win11Home silver (NX.KSGCD.002)

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Ноутбук Acer Swift Go 14 SFG14-73-70EH Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 14&quot; OLED 2.8K Win11Home silver (NX.KSGCD.002) - фото 1
Ноутбук Acer Swift Go 14 SFG14-73-70EH Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 14&quot; OLED 2.8K Win11Home silver (NX.KSGCD.002) - фото 2
Ноутбук Acer Swift Go 14 SFG14-73-70EH Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 14&quot; OLED 2.8K Win11Home silver (NX.KSGCD.002) - фото 3
Ноутбук Acer Swift Go 14 SFG14-73-70EH Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 14&quot; OLED 2.8K Win11Home silver (NX.KSGCD.002) - фото 4
Ноутбук Acer Swift Go 14 SFG14-73-70EH Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 14&quot; OLED 2.8K Win11Home silver (NX.KSGCD.002) - фото 5
Ноутбук Acer Swift Go 14 SFG14-73-70EH Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 14&quot; OLED 2.8K Win11Home silver (NX.KSGCD.002) - фото 6
Ноутбук Acer Swift Go 14 SFG14-73-70EH Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 14&quot; OLED 2.8K Win11Home silver (NX.KSGCD.002) - фото 7
Ноутбук Acer Swift Go 14 SFG14-73-70EH Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 14&quot; OLED 2.8K Win11Home silver (NX.KSGCD.002) - фото 8
Ноутбук Acer Swift Go 14 SFG14-73-70EH Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 14&quot; OLED 2.8K Win11Home silver (NX.KSGCD.002) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Acer SWIFT GO
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Acer Swift Go 14 SFG14-73-70EH Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 14&quot; OLED 2.8K Win11Home silver (NX.KSGCD.002) - фото 1
  • Ноутбук Acer Swift Go 14 SFG14-73-70EH Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 14&quot; OLED 2.8K Win11Home silver (NX.KSGCD.002) - фото 2
  • Ноутбук Acer Swift Go 14 SFG14-73-70EH Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 14&quot; OLED 2.8K Win11Home silver (NX.KSGCD.002) - фото 3
  • Ноутбук Acer Swift Go 14 SFG14-73-70EH Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 14&quot; OLED 2.8K Win11Home silver (NX.KSGCD.002) - фото 4
  • Ноутбук Acer Swift Go 14 SFG14-73-70EH Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 14&quot; OLED 2.8K Win11Home silver (NX.KSGCD.002) - фото 5
  • Ноутбук Acer Swift Go 14 SFG14-73-70EH Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 14&quot; OLED 2.8K Win11Home silver (NX.KSGCD.002) - фото 6
  • Ноутбук Acer Swift Go 14 SFG14-73-70EH Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 14&quot; OLED 2.8K Win11Home silver (NX.KSGCD.002) - фото 7
  • Ноутбук Acer Swift Go 14 SFG14-73-70EH Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 14&quot; OLED 2.8K Win11Home silver (NX.KSGCD.002) - фото 8
  • Ноутбук Acer Swift Go 14 SFG14-73-70EH Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 14&quot; OLED 2.8K Win11Home silver (NX.KSGCD.002) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
123 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713480
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer SWIFT GO
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
90
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
155H
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
2.36

Описание товара Ноутбук Acer Swift Go 14 SFG14-73-70EH Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 14" OLED 2.8K Win11Home silver (NX.KSGCD.002)

Компактный и лёгкий ноутбук Acer весит всего 1,3 кг — его удобно брать с собой куда угодно. Яркий 14-дюймовый экран с потрясающим разрешением 2880x1800 позволяет работать и отдыхать с комфортом, наслаждаясь насыщенной картинкой. Мощный процессор Intel Core Ultra 7 и 16 Гб оперативной памяти легко справятся с многозадачностью, а огромный SSD на 1024 Гб обеспечит место для всех ваших файлов. Два порта USB Type-C делают подключение устройств быстрым и удобным, встроенный кард-ридер — плюс для работы с фототехникой. Подсветка клавиатуры помогает работать в любом освещении, сканер отпечатка пальца — для дополнительной безопасности. Алюминиевый корпус сочетает стиль и прочность, а современная версия Bluetooth v5.3 обеспечивает быстрое и стабильное соединение. На борту уже установлена Windows 11 Home — можно сразу приступать к работе.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Swift Go 14 SFG14-73-70EH Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 14" OLED 2.8K Win11Home silver (NX.KSGCD.002)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer SWIFT GO
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
90
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
155H
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный и лёгкий ноутбук Acer весит всего 1,3 кг — его удобно брать с собой куда угодно. Яркий 14-дюймовый экран с потрясающим разрешением 2880x1800 позволяет работать и отдыхать с комфортом, наслаждаясь насыщенной картинкой. Мощный процессор Intel Core Ultra 7 и 16 Гб оперативной памяти легко справятся с многозадачностью, а огромный SSD на 1024 Гб обеспечит место для всех ваших файлов. Два порта USB Type-C делают подключение устройств быстрым и удобным, встроенный кард-ридер — плюс для работы с фототехникой. Подсветка клавиатуры помогает работать в любом освещении, сканер отпечатка пальца — для дополнительной безопасности. Алюминиевый корпус сочетает стиль и прочность, а современная версия Bluetooth v5.3 обеспечивает быстрое и стабильное соединение. На борту уже установлена Windows 11 Home — можно сразу приступать к работе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Acer Swift Go 14 SFG14-73-70EH Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 14" OLED 2.8K Win11Home silver (NX.KSGCD.002) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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