Top.Mail.Ru
Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-71P-5073 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD без ОС metall (NX.J7NER.001) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-71P-5073 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD без ОС metall (NX.J7NER.001)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-71P-5073 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС metall (NX.J7NER.001) - фото 1
Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-71P-5073 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС metall (NX.J7NER.001) - фото 2
Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-71P-5073 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС metall (NX.J7NER.001) - фото 3
Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-71P-5073 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС metall (NX.J7NER.001) - фото 4
Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-71P-5073 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС metall (NX.J7NER.001) - фото 5
Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-71P-5073 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС metall (NX.J7NER.001) - фото 6
Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-71P-5073 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС metall (NX.J7NER.001) - фото 7
Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-71P-5073 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС metall (NX.J7NER.001) - фото 8
Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-71P-5073 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС metall (NX.J7NER.001) - фото 9
Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-71P-5073 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС metall (NX.J7NER.001) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Acer Aspire Lite
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-71P-5073 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС metall (NX.J7NER.001) - фото 1
  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-71P-5073 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС metall (NX.J7NER.001) - фото 2
  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-71P-5073 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС metall (NX.J7NER.001) - фото 3
  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-71P-5073 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС metall (NX.J7NER.001) - фото 4
  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-71P-5073 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС metall (NX.J7NER.001) - фото 5
  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-71P-5073 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС metall (NX.J7NER.001) - фото 6
  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-71P-5073 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС metall (NX.J7NER.001) - фото 7
  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-71P-5073 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС metall (NX.J7NER.001) - фото 8
  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-71P-5073 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС metall (NX.J7NER.001) - фото 9
  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-71P-5073 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС metall (NX.J7NER.001) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
55 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713464
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire Lite
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
12450H
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
2.94

Описание товара Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-71P-5073 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD без ОС metall (NX.J7NER.001)

Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-71P-5073 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD без ОС metall (NX.J7NER.001)

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-71P-5073 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD без ОС metall (NX.J7NER.001)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire Lite
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
12450H
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-71P-5073 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD без ОС metall (NX.J7NER.001)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-71P-5073 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD без ОС metall (NX.J7NER.001) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...