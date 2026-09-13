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Ноутбук Acer TravelMate P2 TMP216-51-G2 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16" IPS WUXGA без ОС black (NX.BDDCD.001) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Acer TravelMate P2 TMP216-51-G2 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16" IPS WUXGA без ОС black (NX.BDDCD.001)

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Ноутбук Acer TravelMate P2 TMP216-51-G2 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (NX.BDDCD.001) - фото 1
Ноутбук Acer TravelMate P2 TMP216-51-G2 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (NX.BDDCD.001) - фото 2
Ноутбук Acer TravelMate P2 TMP216-51-G2 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (NX.BDDCD.001) - фото 3
Ноутбук Acer TravelMate P2 TMP216-51-G2 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (NX.BDDCD.001) - фото 4
Ноутбук Acer TravelMate P2 TMP216-51-G2 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (NX.BDDCD.001) - фото 5
Ноутбук Acer TravelMate P2 TMP216-51-G2 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (NX.BDDCD.001) - фото 6
Ноутбук Acer TravelMate P2 TMP216-51-G2 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (NX.BDDCD.001) - фото 7
Ноутбук Acer TravelMate P2 TMP216-51-G2 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (NX.BDDCD.001) - фото 8
Ноутбук Acer TravelMate P2 TMP216-51-G2 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (NX.BDDCD.001) - фото 9
Ноутбук Acer TravelMate P2 TMP216-51-G2 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (NX.BDDCD.001) - фото 10
Ноутбук Acer TravelMate P2 TMP216-51-G2 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (NX.BDDCD.001) - фото 11
Ноутбук Acer TravelMate P2 TMP216-51-G2 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (NX.BDDCD.001) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Acer TravelMate
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Acer TravelMate P2 TMP216-51-G2 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (NX.BDDCD.001) - фото 1
  • Ноутбук Acer TravelMate P2 TMP216-51-G2 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (NX.BDDCD.001) - фото 2
  • Ноутбук Acer TravelMate P2 TMP216-51-G2 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (NX.BDDCD.001) - фото 3
  • Ноутбук Acer TravelMate P2 TMP216-51-G2 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (NX.BDDCD.001) - фото 4
  • Ноутбук Acer TravelMate P2 TMP216-51-G2 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (NX.BDDCD.001) - фото 5
  • Ноутбук Acer TravelMate P2 TMP216-51-G2 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (NX.BDDCD.001) - фото 6
  • Ноутбук Acer TravelMate P2 TMP216-51-G2 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (NX.BDDCD.001) - фото 7
  • Ноутбук Acer TravelMate P2 TMP216-51-G2 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (NX.BDDCD.001) - фото 8
  • Ноутбук Acer TravelMate P2 TMP216-51-G2 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (NX.BDDCD.001) - фото 9
  • Ноутбук Acer TravelMate P2 TMP216-51-G2 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (NX.BDDCD.001) - фото 10
  • Ноутбук Acer TravelMate P2 TMP216-51-G2 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (NX.BDDCD.001) - фото 11
  • Ноутбук Acer TravelMate P2 TMP216-51-G2 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (NX.BDDCD.001) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713451
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer TravelMate
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1335U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
65 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук Acer TravelMate P2 TMP216-51-G2 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16" IPS WUXGA без ОС black (NX.BDDCD.001)

Ноутбук Acer TravelMate P2 TMP216-51-G2 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16" IPS WUXGA без ОС black (NX.BDDCD.001)

Отзывы о товаре Ноутбук Acer TravelMate P2 TMP216-51-G2 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16" IPS WUXGA без ОС black (NX.BDDCD.001)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer TravelMate
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1335U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
65 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Acer TravelMate P2 TMP216-51-G2 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16" IPS WUXGA без ОС black (NX.BDDCD.001)
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Отзывы


Ноутбук Acer TravelMate P2 TMP216-51-G2 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16" IPS WUXGA без ОС black (NX.BDDCD.001) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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